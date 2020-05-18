Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24

Особенно громко заржал, когда услышал как Порошенко хвалился, что "мы подняли тарифы не на 75%, как ожидал МВФ, - А НА 100%!"



Мародёрская "пятилетка за три года"

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин