Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Очень похоже на грубую подделку, сделали нарезку из разных ранее сказанных слов или фраз. В каких-то словах похоже на голос Порошенко, в каких-то совершенно не похоже
Вообще не похоже на подделку. Похоже на некачественную запись - видимо, жучок в кабинете Порошенко был далеко от его рабочего стола. Т.е. установил не самый приближенный человек, вероятно.
pesikot написав:Алє є одне алє. Вчера повторно разгоняли тему, мол, якобы Джулиани утверждал в своём твиттере, что Порошенко и администрация Обамы натырили 100 ярдов $$$ в Украине Как-то нелогично, если натырили столько денег, то зачем столько телодвижений из-за 1 ярда $$$
Нелогично. Про 100 млрд - это чес. Думаю, что всерьез это мало кому зашло.
pesikot написав:Как вариант, запустили хайп, чтобы отвлечь от завтрашней пресс-конференции Бубочки по итогам года президенства. Ибо результатов нихуарона нет. Тихо проведут, пока все будут обсуждать "плёнки"
Ерунда. Порошенко тут вообще не причем. Это для слива Байдена. У Порошенко с зеленью на сегодня прекрасные отношения и риска преследования нет от слова "совсем". А что касается отсутствия результатов Зеленского - не похоже, что самого Зеленского даже уже волнуют его рейтинги. Такой быстрый слив может соперничать разве только с Ющенко.
"Из-за этого многие влиятельные люди не смогли заработать на прямых поставках из России, грубо говоря, за $32 за тысячу кубометров газа", - уточнил Витренко. Он отметил, что конкретных имен он не знает, но "в этом отношении есть обычные подозреваемые – [Виктор] Медведчук, [Юрий] Бойко [Дмитрий] Фирташ, но как правило в такого рода вопросах есть и люди из власти".
В состав Трехсторонней контактной группы в Минске могли бы войти главы христианских конфессий – предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и глава Украинской Греко-католической церкви Святослав Шевчук.
А вот это плохая идея, очень плохая идея привлекать к переговорам любые религиозные конфессии.
zРадио написав:Ерунда. Порошенко тут вообще не причем. Это для слива Байдена. У Порошенко с зеленью на сегодня прекрасные отношения и риска преследования нет от слова "совсем". А что касается отсутствия результатов Зеленского - не похоже, что самого Зеленского даже уже волнуют его рейтинги. Такой быстрый слив может соперничать разве только с Ющенко.
+100500
Как говорится: когда паны дерутся, у холопов чубы трещат.
Так вот, паны - республиканцы и демократы. Холопы - керманычи, и остальные украинцы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин