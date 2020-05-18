Особенно громко заржал, когда услышал как Порошенко хвалился, что "мы подняли тарифы не на 75%, как ожидал МВФ, - А НА 100%!"
Мародёрская "пятилетка за три года"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24
Особенно громко заржал, когда услышал как Порошенко хвалился, что "мы подняли тарифы не на 75%, как ожидал МВФ, - А НА 100%!"
Мародёрская "пятилетка за три года"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:27
Все по-старому, кремлебот из Уфы продвигает замшелую методичку.
Скажи, а ВМВ тоже была гражданской, потому что с обеих сторон воевали украинцы (да и русские)?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:28
Блин, они всерьез Яныка героем собираются выставлять? Что, надоело его у себя кормить, хотите обратно в Украину запихнуть?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:30
Вообще не похоже на подделку. Похоже на некачественную запись - видимо, жучок в кабинете Порошенко был далеко от его рабочего стола. Т.е. установил не самый приближенный человек, вероятно.
Нелогично. Про 100 млрд - это чес. Думаю, что всерьез это мало кому зашло.
Ерунда. Порошенко тут вообще не причем. Это для слива Байдена. У Порошенко с зеленью на сегодня прекрасные отношения и риска преследования нет от слова "совсем". А что касается отсутствия результатов Зеленского - не похоже, что самого Зеленского даже уже волнуют его рейтинги. Такой быстрый слив может соперничать разве только с Ющенко.
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33
Ахмєтов кайфує за часів Порошенко!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:43
Ітогі подвєдьом. 2020-05-19
Ітогі подвєдьом. 2020-05-19
Бывших пионеров, с праздником
1)
2)
3)
4)
А вот это плохая идея, очень плохая идея привлекать к переговорам любые религиозные конфессии.
5)
При этом, не против получать зарплаты в конверте и "чтобы с кумом порешать вопрос"
6)
Не стоило пытаться всё зарегулировать и запретить
7)
Законы не могут работать сами по себе. Законы работают, когда их выполняют люди
8)
Хорошими кадрами не разбрасываются
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:47
Кайф Ахметова продолжается и сегодня. Рыжий лис у нас многолюб, для него не бывает плохой власти. Ну а власть - не бывает плохой для щедро-платящего ей рыжего лиса. Так и живем...
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:51
+100500
Как говорится: когда паны дерутся, у холопов чубы трещат.
Так вот, паны - республиканцы и демократы.
Холопы - керманычи, и остальные украинцы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:59
ЄДИНОЮ ХАЙ СТАНЕ УКРАЇНА!
Заповнюються храми і церкви,
Ідуть на сповідь бідні і заможні...
Проте себе обманюєте ви,
Бо храми повні, а серця – порожні…
Увіруйте у хліб Його і кров,
Впустіть до серця, ніби Батька й Сина…
Бо є земна, а є Його Любов –
Превічна, всеблага Любов єдина!
Єдиний Бог і хрещення – одне,
Душа і тіло в Духові – єдині.
І вість блага – спасіння те земне –
Єдиною хай стане Україна!
Не вірте, що од вітру ми хилились,
Козацьку славу втратили святу…
Один раз Україна уклонилась
Лише Йому – пресвітлому Христу!
До храму серця праведно ідіть,
До олтаря примирення ступайте…
Нікого не кляніть і всім простіть
І на хресті себе лиш розпинайте!
Немає мас – єдиний є народ,
Не панство і холопи – є Людина!
Не сподівайтесь на чужих заброд,
Тоді і вам уклониться Вкраїна!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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