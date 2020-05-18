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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6129613061316132>
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:24

Особенно громко заржал, когда услышал как Порошенко хвалился, что "мы подняли тарифы не на 75%, как ожидал МВФ, - А НА 100%!"

Мародёрская "пятилетка за три года"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:27

  Shram написав:но при этом гражданская война, потому что с обеих сторон воюют украинцы (граждане Украины) которые по разному видят будущее своей родины.


Все по-старому, кремлебот из Уфы продвигает замшелую методичку.
Скажи, а ВМВ тоже была гражданской, потому что с обеих сторон воевали украинцы (да и русские)?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:28

  Shram написав:Вот и получается, что сравнить то по-вашей логике можно - только снова Янукович героем выходит положительным.


Блин, они всерьез Яныка героем собираются выставлять? Что, надоело его у себя кормить, хотите обратно в Украину запихнуть? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:30

  pesikot написав:Очень похоже на грубую подделку, сделали нарезку из разных ранее сказанных слов или фраз.
В каких-то словах похоже на голос Порошенко, в каких-то совершенно не похоже


Вообще не похоже на подделку. Похоже на некачественную запись - видимо, жучок в кабинете Порошенко был далеко от его рабочего стола. Т.е. установил не самый приближенный человек, вероятно.

  pesikot написав:Алє є одне алє.
Вчера повторно разгоняли тему, мол, якобы Джулиани утверждал в своём твиттере, что Порошенко и администрация Обамы натырили 100 ярдов $$$ в Украине
Как-то нелогично, если натырили столько денег, то зачем столько телодвижений из-за 1 ярда $$$


Нелогично. Про 100 млрд - это чес. Думаю, что всерьез это мало кому зашло.

  pesikot написав:Как вариант, запустили хайп, чтобы отвлечь от завтрашней пресс-конференции Бубочки по итогам года президенства.
Ибо результатов нихуарона нет.
Тихо проведут, пока все будут обсуждать "плёнки"


Ерунда. Порошенко тут вообще не причем. Это для слива Байдена. У Порошенко с зеленью на сегодня прекрасные отношения и риска преследования нет от слова "совсем". А что касается отсутствия результатов Зеленского - не похоже, что самого Зеленского даже уже волнуют его рейтинги. Такой быстрый слив может соперничать разве только с Ющенко.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33

  Вкладчик1234 написав:Особенно громко заржал, когда услышал как Порошенко хвалился, что "мы подняли тарифы не на 75%, как ожидал МВФ, - А НА 100%!"

Мародёрская "пятилетка за три года"

Ахмєтов кайфує за часів Порошенко! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33

  pesikot написав:Ибо результатов нихуарона нет.

Дякую! Ви поповнили мій словарний запас, стільки прожив, а зустрів вперше: ніхуарона! А як звучить! :D А ще можливі варіації: ніхуаррона або ніхуаронна! :)
Треба буде знайомим похвастатися! :lol:
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:43

Ітогі подвєдьом. 2020-05-19

Ітогі подвєдьом. 2020-05-19
Бывших пионеров, с праздником

1) СБУ об интервью с Гиркиным и Поклонской: Это инициатива самого Гордона

В Раде требуют открыть уголовное дело после скандальных интервью Гордона (видео)

2) Витренко: Новый контракт с Газпромом сорвал влиятельным людям бизнес с Россией
"Из-за этого многие влиятельные люди не смогли заработать на прямых поставках из России, грубо говоря, за $32 за тысячу кубометров газа", - уточнил Витренко.
Он отметил, что конкретных имен он не знает, но "в этом отношении есть обычные подозреваемые – [Виктор] Медведчук, [Юрий] Бойко [Дмитрий] Фирташ, но как правило в такого рода вопросах есть и люди из власти".

3) В Офисе президента анонсировали пресс-конференцию Зеленского на 20 мая: количество журналистов ограничат
Общение с представителями СМИ пройдет в парковой части Мариинского дворца.

4) "Не навредит делу": в "Слуге народа" допустили участие глав ПЦУ и УКГЦ в переговорах по Донбассу
В состав Трехсторонней контактной группы в Минске могли бы войти главы христианских конфессий – предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и глава Украинской Греко-католической церкви Святослав Шевчук.

А вот это плохая идея, очень плохая идея привлекать к переговорам любые религиозные конфессии.

5) Низкие зарплаты и коррупция: украинцы назвали наиболее серьезные проблемы страны
При этом, не против получать зарплаты в конверте и "чтобы с кумом порешать вопрос"

6) Рада вернула законопроект о медиа в профильный комитет для доработки
По словам председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, вокруг законопроекта "много дискуссий".

Не стоило пытаться всё зарегулировать и запретить

7) Нардеп Светличная: Должны работать законы, и тогда «инвестиционные няни» не нужны
Законы не могут работать сами по себе. Законы работают, когда их выполняют люди

8) Уволенных руководителей региональных таможен перевели на другие должности
Хорошими кадрами не разбрасываются
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:47

  Козак-характерник написав:
  Вкладчик1234 написав:Особенно громко заржал, когда услышал как Порошенко хвалился, что "мы подняли тарифы не на 75%, как ожидал МВФ, - А НА 100%!"

Мародёрская "пятилетка за три года"

Ахмєтов кайфує за часів Порошенко! :)


Кайф Ахметова продолжается и сегодня. Рыжий лис у нас многолюб, для него не бывает плохой власти. Ну а власть - не бывает плохой для щедро-платящего ей рыжего лиса. Так и живем...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:51

  zРадио написав:Ерунда. Порошенко тут вообще не причем. Это для слива Байдена. У Порошенко с зеленью на сегодня прекрасные отношения и риска преследования нет от слова "совсем". А что касается отсутствия результатов Зеленского - не похоже, что самого Зеленского даже уже волнуют его рейтинги. Такой быстрый слив может соперничать разве только с Ющенко.

+100500

Как говорится: когда паны дерутся, у холопов чубы трещат.

Так вот, паны - республиканцы и демократы.
Холопы - керманычи, и остальные украинцы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:59

ЄДИНОЮ ХАЙ СТАНЕ УКРАЇНА!

Заповнюються храми і церкви,
Ідуть на сповідь бідні і заможні...
Проте себе обманюєте ви,
Бо храми повні, а серця – порожні…

Увіруйте у хліб Його і кров,
Впустіть до серця, ніби Батька й Сина…
Бо є земна, а є Його Любов –
Превічна, всеблага Любов єдина!

Єдиний Бог і хрещення – одне,
Душа і тіло в Духові – єдині.
І вість блага – спасіння те земне –
Єдиною хай стане Україна!

Не вірте, що од вітру ми хилились,
Козацьку славу втратили святу…
Один раз Україна уклонилась
Лише Йому – пресвітлому Христу!

До храму серця праведно ідіть,
До олтаря примирення ступайте…
Нікого не кляніть і всім простіть
І на хресті себе лиш розпинайте!

Немає мас – єдиний є народ,
Не панство і холопи – є Людина!
Не сподівайтесь на чужих заброд,
Тоді і вам уклониться Вкраїна!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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