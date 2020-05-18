Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Также сенатор сообщил, что еще одна телефонная беседа между ними произошла 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности.
Ты даже не слушал пресс-конфу, на которой говорил Деркач, что записи поступили от неких журналистов, а записывал сам Порошенко, что опровергает твои слова о жучке
zРадио написав:Вообще не похоже на подделку. Похоже на некачественную запись - видимо, жучок в кабинете Порошенко был далеко от его рабочего стола. Т.е. установил не самый приближенный человек, вероятно.Ющенко.
Плохо склёпанная подделка, для отвлечения внимания от Бубочки
Госпидя, даже зраду разогнать не в состоянии, прокол на проколе. Чувствуется, что бюджеты порезали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Тут кстати недавно трагическая годовщина была. Как раз для страдающих по совковому пломбиру.
Катастрофа Ан-24 в Светлогорске — авиационная катастрофа, произошедшая 16 мая 1972 года. В результате катастрофы произошла массивная утечка авиатоплива и начался сильный пожар; в тот момент в здании детского сада находились 29 человек (к моменту падения самолёта дети вернулись с прогулки и садились обедать). В катастрофе погибли все 8 человек на борту Ан-24 (6 членов экипажа и 2 пассажира), 24 воспитанника детского сада от 2 до 7 лет и 3 сотрудника детского сада — повар Тамара Янковская и воспитательницы Валентина Шабашова-Метелица (выжила в катастрофе, но скончалась в военном госпитале) и Антонина Романенко (тоже выжила, но скончалась в военном госпитале через 6 месяцев). Из всех находившихся в детском саду выжили лишь двое.
Результаты лабораторных исследований показали наличие алкоголя в крови пилотов.
К 21:00 16 мая, менее чем через 9 часов после катастрофы, был закончен разбор завалов: вывезены обломки самолёта и останки тел погибших. К утру 17 мая на месте детского сада было закончено сооружение маленького сквера. Ради минимизации огласки в день похорон погибших были отменены электрички, и ограничено движение по автодорогам, соединяющим областной центр со Светлогорском.
Пьяные вояки уронили самолет и угробили 2 десятка детей? Скрыть все, уничтожить развалины и устроить скверик на месте гибели!
Оруэлл нервно курит в сторонке, ему такое в голову не пришло бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.