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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6129613061316132
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:02


Бедный Моника, пугается даже журналистов...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:09

  Sommer написав:

Бедный Моника, пугается даже журналистов...


После сегодняшнего слива, по всем параметрам, на роль Моники подходит Петра Алексеевна

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:16

  zРадио написав:
После сегодняшнего слива, по всем параметрам по роль Моника подходит Петра Алексеевна

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А дурнику - радість :)
В Сенате США затребовали документы о разговорах Порошенко и Байдена
Также сенатор сообщил, что еще одна телефонная беседа между ними произошла 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности.

Ты даже не слушал пресс-конфу, на которой говорил Деркач, что записи поступили от неких журналистов, а записывал сам Порошенко, что опровергает твои слова о жучке :)
  zРадио написав:Вообще не похоже на подделку. Похоже на некачественную запись - видимо, жучок в кабинете Порошенко был далеко от его рабочего стола. Т.е. установил не самый приближенный человек, вероятно.Ющенко.


Плохо склёпанная подделка, для отвлечения внимания от Бубочки

Госпидя, даже зраду разогнать не в состоянии, прокол на проколе. Чувствуется, что бюджеты порезали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:00

  zРадио написав:
  Sommer написав:

Бедный Моника, пугается даже журналистов...


После сегодняшнего слива, по всем параметрам, на роль Моники подходит Петра Алексеевна


Ой, ну конечно. :mrgreen:
Помнится где-то годик назад тут так же верещали, что вот буквально через неделю Пороха посадят, ведь против него заведены дела даже в Панаме!1

Сейчас зефилы что-то молчат по этому поводу. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:06

Тут кстати недавно трагическая годовщина была. Как раз для страдающих по совковому пломбиру.

Катастрофа Ан-24 в Светлогорске — авиационная катастрофа, произошедшая 16 мая 1972 года.
В результате катастрофы произошла массивная утечка авиатоплива и начался сильный пожар; в тот момент в здании детского сада находились 29 человек (к моменту падения самолёта дети вернулись с прогулки и садились обедать). В катастрофе погибли все 8 человек на борту Ан-24 (6 членов экипажа и 2 пассажира), 24 воспитанника детского сада от 2 до 7 лет и 3 сотрудника детского сада — повар Тамара Янковская и воспитательницы Валентина Шабашова-Метелица (выжила в катастрофе, но скончалась в военном госпитале) и Антонина Романенко (тоже выжила, но скончалась в военном госпитале через 6 месяцев). Из всех находившихся в детском саду выжили лишь двое.

Результаты лабораторных исследований показали наличие алкоголя в крови пилотов.

К 21:00 16 мая, менее чем через 9 часов после катастрофы, был закончен разбор завалов: вывезены обломки самолёта и останки тел погибших. К утру 17 мая на месте детского сада было закончено сооружение маленького сквера. Ради минимизации огласки в день похорон погибших были отменены электрички, и ограничено движение по автодорогам, соединяющим областной центр со Светлогорском.


Пьяные вояки уронили самолет и угробили 2 десятка детей? Скрыть все, уничтожить развалины и устроить скверик на месте гибели!

Оруэлл нервно курит в сторонке, ему такое в голову не пришло бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:14

  Sommer написав:Ой, ну конечно. :mrgreen:
Помнится где-то годик назад тут так же верещали, что вот буквально через неделю Пороха посадят, ведь против него заведены дела даже в Панаме!1

Сейчас зефилы что-то молчат по этому поводу. :mrgreen:


Спрашивай зефилов. Я предупреждал так, чтобы понять могли и зефилы, и юлеботы, и порохоботы:


Сер 13 бер, 2019 21:41
  zРадио написав:

Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Кандидаты отличаются между собой внешностью, подачей, уровнем IQ и отношением к истории. Это все, что нам позволено выбирать.

В вопросе личных мотивов и мотивов команд, которые стоят за кандидатами, разлиий нет.


Політичні дискусії
zРадио
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