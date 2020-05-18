Катастрофа Ан-24 в Светлогорске — авиационная катастрофа, произошедшая 16 мая 1972 года.

В результате катастрофы произошла массивная утечка авиатоплива и начался сильный пожар; в тот момент в здании детского сада находились 29 человек (к моменту падения самолёта дети вернулись с прогулки и садились обедать). В катастрофе погибли все 8 человек на борту Ан-24 (6 членов экипажа и 2 пассажира), 24 воспитанника детского сада от 2 до 7 лет и 3 сотрудника детского сада — повар Тамара Янковская и воспитательницы Валентина Шабашова-Метелица (выжила в катастрофе, но скончалась в военном госпитале) и Антонина Романенко (тоже выжила, но скончалась в военном госпитале через 6 месяцев). Из всех находившихся в детском саду выжили лишь двое.



Результаты лабораторных исследований показали наличие алкоголя в крови пилотов.



К 21:00 16 мая, менее чем через 9 часов после катастрофы, был закончен разбор завалов: вывезены обломки самолёта и останки тел погибших. К утру 17 мая на месте детского сада было закончено сооружение маленького сквера. Ради минимизации огласки в день похорон погибших были отменены электрички, и ограничено движение по автодорогам, соединяющим областной центр со Светлогорском.