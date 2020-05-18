Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Также сенатор сообщил, что еще одна телефонная беседа между ними произошла 22 марта 2016 года, ровно за неделю до того, как Шокин был смещен с должности.
Ты даже не слушал пресс-конфу, на которой говорил Деркач, что записи поступили от неких журналистов, а записывал сам Порошенко, что опровергает твои слова о жучке
zРадио написав:Вообще не похоже на подделку. Похоже на некачественную запись - видимо, жучок в кабинете Порошенко был далеко от его рабочего стола. Т.е. установил не самый приближенный человек, вероятно.Ющенко.
Плохо склёпанная подделка, для отвлечения внимания от Бубочки
Госпидя, даже зраду разогнать не в состоянии, прокол на проколе. Чувствуется, что бюджеты порезали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Тут кстати недавно трагическая годовщина была. Как раз для страдающих по совковому пломбиру.
Катастрофа Ан-24 в Светлогорске — авиационная катастрофа, произошедшая 16 мая 1972 года. В результате катастрофы произошла массивная утечка авиатоплива и начался сильный пожар; в тот момент в здании детского сада находились 29 человек (к моменту падения самолёта дети вернулись с прогулки и садились обедать). В катастрофе погибли все 8 человек на борту Ан-24 (6 членов экипажа и 2 пассажира), 24 воспитанника детского сада от 2 до 7 лет и 3 сотрудника детского сада — повар Тамара Янковская и воспитательницы Валентина Шабашова-Метелица (выжила в катастрофе, но скончалась в военном госпитале) и Антонина Романенко (тоже выжила, но скончалась в военном госпитале через 6 месяцев). Из всех находившихся в детском саду выжили лишь двое.
Результаты лабораторных исследований показали наличие алкоголя в крови пилотов.
К 21:00 16 мая, менее чем через 9 часов после катастрофы, был закончен разбор завалов: вывезены обломки самолёта и останки тел погибших. К утру 17 мая на месте детского сада было закончено сооружение маленького сквера. Ради минимизации огласки в день похорон погибших были отменены электрички, и ограничено движение по автодорогам, соединяющим областной центр со Светлогорском.
Пьяные вояки уронили самолет и угробили 2 десятка детей? Скрыть все, уничтожить развалины и устроить скверик на месте гибели!
Оруэлл нервно курит в сторонке, ему такое в голову не пришло бы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Shram написав:Ну как бы и не секрет, что для получения финансовой помощи России требовали не подписывать евроассоциацию. Логично, что мог быть такой разговор. Говоря про госизмену надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Получение огромной финансовой помощи ущербом назвать трудно. А вот отказаться получать эту помощь в труднейшее для страны время - это была бы 100% госизмена.
Вот так легким движением руки Янукович оказывается ещё большим патриотом чем Порошенко, так как там было не 1 млрд кредитов для Украины, а целых 3 млрд.
Ход мыслей правильный. Но вы упустили, что написано же, надо выяснить, какой ущерб нанесен государству. Вот и сравнивайте. С одной стороны банальная смена прокурора, с другой - смена внешнеполитического курса и предвыборных обещаний.
Смена прокурора для чего? Вряд ли Байден озоботился состоянием правоохранительных органов Украины. Прикрытие каких-то корупционных делишек его сына, причем наверняка в очень-очень крупных размерах. Тоб-то прямой ущерб государству и населению.
А про то что евроассоциация негативно повлияла на производителей Украины, увеличив импорт из Европы достаточно много написано.
Вот и получается, что сравнить то по-вашей логике можно - только снова Янукович героем выходит положительным.
Все эти переговоры показывают, как эффективно Порох разруливал международные вопросы (прямая обязанность президента) и добивался для нас финансовых помощей, безвизов и т.д. От Зе такого не ждите, ничего он не может. Вся внешняя политика провалена.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 19 тра, 2020 21:30, всього редагувалось 1 раз.