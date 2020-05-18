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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:16
— Бачимо, бачимо, вразький сину,— дармо, що ти гетьман,— до чого ми в тебе дожилися! Убрав єси нас у шори, як сам схотів! Вивезли ми тебе на своїх старих плечах у гетьмани, а тепер ти вже без нас думаєш Україною орудовати! Недовго ж поорудуєш! Я тобі кажу, що недовго! Коли взявсь брехати по-собачи, то й пропадеш, як собака! Я тобі кажу, що пропадеш, як собака!
— Годі лиш, батьку! — крикне Брюховецький — Чого се розпустив морду, як халяву? Та се не Січ: тут тобі гетьман не свій брат!
— От яка нам честь за нашу працю! — кажуть діди.— Тим-то добре казано нам у Січі: "Ей, не слухайте, батьки, сього ледащиці: підвезе він вам москаля!" А ми таки не пойняли віри, ми вповали, що ось немовбито господь поможе й на Вкраїні завести запорозькі порядки!
— О, ви голови цвілії! — каже Брюховецький.— Яких же тут сподіватись порядків, коли Запорозька Січ буде серед жонатого люду? Ви думаєте, що і всякому про те байдуже, так як вашим старим костям; а ми — так інше почуваємось Не москаля я вам підвіз, а роблю все по правді, що жоден братчик на мене не пожалується. На Січі, посеред глухого степу, треба бурлакувати, а в городах, посеред миру — женитись та господарювати.
— А хіба ж ти,— озвавсь батько Пугач,— не казав нам, окаянний, як підмовляв нас у городи: "Ходімо, батьки, зо мною, заведемо свої порядки по всії Україні?" Хіба ти не казав, що Січ буде Січчю, а запорожці будуть судити й рядити всю Гетьманщину по своїм звичаям?
— Казав,— одвітує Брюховецький,— і як казав, так і зробив. Самі бачите, що запорожці тепер перші пани на Вкраїні: понаставляв я їх сотниками й полковниками, судитимуть і рядитимуть вони по запорозьких чвичаях усю Вкраїну. Нема вже й тепер ні в міщанина, ні в мужика се моє, а се твоє. все стало обще; козак усюди став господарем, як у себе в кишені. Чого ж вам іще хочеться? Щоб я за дурницю бив киями козака? Ні, сього не буде: я своїм діткам не ворог.
— За дурницю! — кажуть діди.— На чім держиться Січ і славне Запорожжє, те повернув ти на сміх!
— Нехай собі й держиться, коли йому так до смаку. Ми між людьми будемо жити по-людськи, а кому в нас не по нутру, той нехай іде на Січ їсти сушену рибу з сировцем.
— Ми таки й підемо, гаспедів сину! — каже батько Пугач,— Ти нас не випихай коліном. Тілько добре собі пам'ятай, що брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся. Плюйте, братці, на його гетьманство! Ходімо до своїх куренів! Гей, діти, хто за нами?
Січові батьки думали, що так і висипле козацтво на їх оклик; аж козаки мовчки мовчать да один за одного туляться.
— Хто за нами? — покликне ще раз батько Пугач.— Кому любо з нечестивим пройдисвітом у гріхах погибати, зоставайсь тут; а хто не хоче скаляти золотої слави своєї, той гайда з нами за Пороги!
Чорна Рада.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:28
zРадио написав:pesikot, Sommer
я еще могу понять, почему у песикота черно-белое зрение
Но вот почему у соммера - загадка. Але, ограниченные... критика Порошенко не значит поддержку Зеленского
Ой, ну конечно ты прискакал на защиту Моники просто так, случайно мимо проходил.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:53
Sommer написав: zРадио написав:pesikot, Sommer
я еще могу понять, почему у песикота черно-белое зрение
Но вот почему у соммера - загадка. Але, ограниченные... критика Порошенко не значит поддержку Зеленского
Ой, ну конечно ты прискакал на защиту Моники просто так, случайно мимо проходил.
Пфф... Дык ложку к обеду принесли! Такой послушной ручной девочкой, как Петра у Байдена, даже Моника у Клинтона не была
Зеленский пока так не зашкварился. У него, конечно, еще все впереди )) но пока не зашкварился.
Понимаю, что порохоботам сегодня нужно лепить все, что лепится и не лепится, чтобы заговорить этот кассетный скандал, но все равно же не получится. Посмотрим еще, что западная пресса напишет
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:21
zРадио написав:
Зеленский пока так не зашкварился.
Моника-то?
После холуйского прогиба перед каким-то Томом Крузом?
Я уж не говорю как он перед Трампом заискивал.
zРадио написав:
Посмотрим еще, что западная пресса напишет
Твоя любимая рашатудей конечно напишет. Остальные... ну разве что желтая пресса, рядом с заметкой "певицу изнасиловали инопланетяне".
Кстати, Моника и тут был первым - его "обращение" умудрились разместить как раз в желтой прессе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:28
Sommer написав: zРадио написав:
Зеленский пока так не зашкварился.
Моника-то?
После холуйского прогиба перед каким-то Томом Крузом?
Я уж не говорю как он перед Трампом заискивал.
zРадио написав:
Посмотрим еще, что западная пресса напишет
Твоя любимая рашатудей конечно напишет. Остальные... ну разве что желтая пресса, рядом с заметкой "певицу изнасиловали инопланетяне".
Кстати, Моника и тут был первым - его "обращение" умудрились разместить как раз в желтой прессе.
Та, ладно, петя Трампа у туалета ждал, хотел поздороваться, но не вышло.
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innamax2008
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:30
Ну я не понимаю, откуда такой ажиотаж?
Неужели для кого то новость о том, что Украина управляется из-за океана, что в Украине сумасшедшая коррупция и беспредел?
Отсюда и сокрвщение населения и снижение качества образования, медобслуживания и в пределе, вымирание нации.
Но это, абсолютно не новость.
Ну предположим, обсуждал Порошенко кандидатуры прокурора и др. с Байденом, ну Зеленский сейчас зачитывает "темники из Вашингтона", так сказать Играет Роль Президента Независимой Украины, и что?
Все это знают и понимают, от Танюши Черновол до Добкина.
Так мир устроен. У кого сила, тот и диктует правила своим рабам.
Раздули, понимаешь, из ничего.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:32
innamax2008
Та, ладно, петя Трампа у туалета ждал, хотел поздороваться, но не вышло.
У туалета а не в туалете, очень таки достойно обратите внимание.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 22:53
Sommer написав:
Моника-то?
После холуйского прогиба перед каким-то Томом Крузом?
А что там в методичках у порохоботов пишут?
Я не помню. Но даже если так, то это не имеет отношения к служебным обязанностям президента. Том Круз на украинскую политику не влияет. В отличие от Байдена.
Sommer написав:
Я уж не говорю как он перед Трампом заискивал.
А ты поговори - мы все внимание
Sommer написав:
Твоя любимая рашатудей конечно напишет.
Тролль, ты ж ни одной ссылки не покажешь в подтверждение ))
Sommer написав:
Остальные... ну разве что желтая пресса, рядом с заметкой "певицу изнасиловали инопланетяне".
Поглядим. Думаю, что напишет и не желтая...
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