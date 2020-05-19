Верховному Головнокомандувачеві Зеленському не цікаві армія і фронт, – Оксана Корчинська
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:09
достаточно любопытно про армию
Верховному Головнокомандувачеві Зеленському не цікаві армія і фронт, – Оксана Корчинська
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:17
Да, Пётр Алексеевич зашкварился по полной программе.
Такое наш избиратель не простит ему до конца дней.
И дело не в том, что вице-президент другой страны снимает и назначает нам генпрокуроров, или обсуждают какую-то Самопомощь в Раде, как надавить, или кого лучше премьером сделать. Всё это внешнее управление, конечно, немного обидно, но все понимали и понимают, что это уже давно есть.
А вот, что Петро дурил население с тарифами, говоря что МВФ требует максимального поднятия цены, а на самом деле они требовали поднять гораздо меньше, а Петро устанавливает гораздо выше тарифы, чем от него требовали, о чём радостно докладывает наверх руководству, это население не простит уже никогда, это будет ходячий мэм для ПАПа.
А потом требование Порошенко в адрес Гройсмана найти возможности снизить тарифы, выглядит уже лицемерно с перебором.
Патриотическому фронту надо срочно искать замену лидера, иначе будет очередной пролёт со свистом. Есть еще четыре года, думай-Те.
По свежему соцопросу Рейтинга - во втором туре будут Зеленский - Бойко.
А при модели, что выходит во второй тур Зеленский с Бойко или Тимошенко или Порошенко, Зеленский выигрывает у всех троих в пропорции 75 на 25.
Год прошёл. Дежа Вю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:24
Кстати, Порошенко совсем не надо переживать по поводу очередного уголовного дела. Дело же по факту события, он не подозреваемый.
По аналогии с делом Стерненко, Порошенко скорее всего будет признан нашей правоохранительной системой потерпевшим по этому делу. Издевательства со стороны Байдена на плёнках очевидны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:27
зато тут до сих пор во всём народ обвиняется и тока по, как бы и не при чём.
типа - ну он же хотел как лучше, а недальновидные людишки не разглядели, не поняли всю глубину реформ и тдтп.
бороться с коррупцией ему приказывали..... а самому ему это, как "реформатору", не доходило.
все его зашквары с назпк и пр.
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:29
на компенсацию материальную то, хоть, претендовать не будет?
а то ведь мимо него шоб прошло....
|