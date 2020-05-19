Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да, Пётр Алексеевич зашкварился по полной программе. Такое наш избиратель не простит ему до конца дней. И дело не в том, что вице-президент другой страны снимает и назначает нам генпрокуроров, или обсуждают какую-то Самопомощь в Раде, как надавить, или кого лучше премьером сделать. Всё это внешнее управление, конечно, немного обидно, но все понимали и понимают, что это уже давно есть. А вот, что Петро дурил население с тарифами, говоря что МВФ требует максимального поднятия цены, а на самом деле они требовали поднять гораздо меньше, а Петро устанавливает гораздо выше тарифы, чем от него требовали, о чём радостно докладывает наверх руководству, это население не простит уже никогда, это будет ходячий мэм для ПАПа. А потом требование Порошенко в адрес Гройсмана найти возможности снизить тарифы, выглядит уже лицемерно с перебором.
Патриотическому фронту надо срочно искать замену лидера, иначе будет очередной пролёт со свистом. Есть еще четыре года, думай-Те. По свежему соцопросу Рейтинга - во втором туре будут Зеленский - Бойко. А при модели, что выходит во второй тур Зеленский с Бойко или Тимошенко или Порошенко, Зеленский выигрывает у всех троих в пропорции 75 на 25. Год прошёл. Дежа Вю.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Кстати, Порошенко совсем не надо переживать по поводу очередного уголовного дела. Дело же по факту события, он не подозреваемый. По аналогии с делом Стерненко, Порошенко скорее всего будет признан нашей правоохранительной системой потерпевшим по этому делу. Издевательства со стороны Байдена на плёнках очевидны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Да, Пётр Алексеевич зашкварился по полной программе. Такое наш избиратель не простит ему до конца дней. И дело не в том, что вице-президент другой страны снимает и назначает нам генпрокуроров, или обсуждают какую-то Самопомощь в Раде, как надавить, или кого лучше премьером сделать. Всё это внешнее управление, конечно, немного обидно, но все понимали и понимают, что это уже давно есть. А вот, что Петро дурил население с тарифами, говоря что МВФ требует максимального поднятия цены, а на самом деле они требовали поднять гораздо меньше, а Петро устанавливает гораздо выше тарифы, чем от него требовали, о чём радостно докладывает наверх руководству, это население не простит уже никогда, это будет ходячий мэм для ПАПа. А потом требование Порошенко в адрес Гройсмана найти возможности снизить тарифы, выглядит уже лицемерно с перебором.
зато тут до сих пор во всём народ обвиняется и тока по, как бы и не при чём. типа - ну он же хотел как лучше, а недальновидные людишки не разглядели, не поняли всю глубину реформ и тдтп.
бороться с коррупцией ему приказывали..... а самому ему это, как "реформатору", не доходило. все его зашквары с назпк и пр.
freeze написав:Кстати, Порошенко совсем не надо переживать по поводу очередного уголовного дела. Дело же по факту события, он не подозреваемый. По аналогии с делом Стерненко, Порошенко скорее всего будет признан нашей правоохранительной системой потерпевшим по этому делу. Издевательства со стороны Байдена на плёнках очевидны.
на компенсацию материальную то, хоть, претендовать не будет? а то ведь мимо него шоб прошло....
freeze написав:Да, Пётр Алексеевич зашкварился по полной программе. Такое наш избиратель не простит ему до конца дней. И дело не в том, что вице-президент другой страны снимает и назначает нам генпрокуроров, или обсуждают какую-то Самопомощь в Раде, как надавить, или кого лучше премьером сделать. Всё это внешнее управление, конечно, немного обидно, но все понимали и понимают, что это уже давно есть.
А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников. Рост экономики 2016-2019 показал, что все это пошло государству только на пользу. "Коломойский - заноза в заднице" - ай молодцы. Вот кто действительно боролся с олигархами.
freeze написав:Да, Пётр Алексеевич зашкварился по полной программе. Такое наш избиратель не простит ему до конца дней. И дело не в том, что вице-президент другой страны снимает и назначает нам генпрокуроров, или обсуждают какую-то Самопомощь в Раде, как надавить, или кого лучше премьером сделать. Всё это внешнее управление, конечно, немного обидно, но все понимали и понимают, что это уже давно есть.
А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников.
Я же совсем за другое, не за реформы или коррупционных чиновников. Я про ложь ПАПа для населения, что 100-% тарифы требует МВФ. А потом циничное требование к Гройсману снизить эти самые тарифы. Как пел Джим Моррисон в Doors - This is the end my friend, the end.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Да, Пётр Алексеевич зашкварился по полной программе. Такое наш избиратель не простит ему до конца дней. И дело не в том, что вице-президент другой страны снимает и назначает нам генпрокуроров, или обсуждают какую-то Самопомощь в Раде, как надавить, или кого лучше премьером сделать. Всё это внешнее управление, конечно, немного обидно, но все понимали и понимают, что это уже давно есть.
А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников.
Я же совсем за другое, не за реформы или коррупционных чиновников. Я про ложь ПАПа для населения, что 100-% тарифы требует МВФ. А потом циничное требование к Гройсману снизить эти самые тарифы. Как пел Джим Моррисон в Doors - This is the end my friend, the end.
И шо, вы с 2016 по 2019 платили 100% рыночную цену, за свет или газ например? Как в Европе?
Schmit написав: Я же совсем за другое, не за реформы или коррупционных чиновников. Я про ложь ПАПа для населения, что 100-% тарифы требует МВФ. А потом циничное требование к Гройсману снизить эти самые тарифы. Как пел Джим Моррисон в Doors - This is the end my friend, the end.
И шо, вы с 2016 по 2019 платили 100% рыночную цену, за свет или газ например? Как в Европе?[/quote]
Я думаю , що ми і платили і далі платимо ціну вище обгрунтованої "риночної" ... Тим більше , що реального ринку в цій сфері у нас немає і не скоро буде . То які риночні ціни можуть бути . Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .
Schmit написав:А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников.
Я же совсем за другое, не за реформы или коррупционных чиновников. Я про ложь ПАПа для населения, что 100-% тарифы требует МВФ. А потом циничное требование к Гройсману снизить эти самые тарифы. Как пел Джим Моррисон в Doors - This is the end my friend, the end.
И шо, вы с 2016 по 2019 платили 100% рыночную цену, за свет или газ например? Как в Европе?
Пётр Алексеевич говорит Байдену, что так, платим 100 процентную рыночную цену. Тут врать нельзя. Один раз соврёшь, больше денег не дадут. А Байден в курсе рынка газа, у него как раз на этом рынке сын работает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.