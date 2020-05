Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6132613361346135> Додано: Сер 20 тра, 2020 08:09

https://www.youtube.com/watch?v=BzoJovWc9A4



Такое наш избиратель не простит ему до конца дней.

И дело не в том, что вице-президент другой страны снимает и назначает нам генпрокуроров, или обсуждают какую-то Самопомощь в Раде, как надавить, или кого лучше премьером сделать. Всё это внешнее управление, конечно, немного обидно, но все понимали и понимают, что это уже давно есть.

А вот, что Петро дурил население с тарифами, говоря что МВФ требует максимального поднятия цены, а на самом деле они требовали поднять гораздо меньше, а Петро устанавливает гораздо выше тарифы, чем от него требовали, о чём радостно докладывает наверх руководству, это население не простит уже никогда, это будет ходячий мэм для ПАПа.

А потом требование Порошенко в адрес Гройсмана найти возможности снизить тарифы, выглядит уже лицемерно с перебором.



Патриотическому фронту надо срочно искать замену лидера, иначе будет очередной пролёт со свистом. Есть еще четыре года, думай-Те.

По свежему соцопросу Рейтинга - во втором туре будут Зеленский - Бойко.

Год прошёл. Дежа Вю.

Кстати, Порошенко совсем не надо переживать по поводу очередного уголовного дела. Дело же по факту события, он не подозреваемый.

По аналогии с делом Стерненко, Порошенко скорее всего будет признан нашей правоохранительной системой потерпевшим по этому делу. Издевательства со стороны Байдена на плёнках очевидны.

зато тут до сих пор во всём народ обвиняется и тока по, как бы и не при чём.

на компенсацию материальную то, хоть, претендовать не будет?

а то ведь мимо него шоб прошло....



бороться с коррупцией ему приказывали..... а самому ему это, как "реформатору", не доходило.

на компенсацию материальную то, хоть, претендовать не будет?

И шо, вы с 2016 по 2019 платили 100% рыночную цену, за свет или газ например? Как в Европе?

Я думаю , що ми і платили і далі платимо ціну вище обгрунтованої "риночної" ...

Тим більше , що реального ринку в цій сфері у нас немає і не скоро буде . То які риночні ціни можуть бути . Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .

Пётр Алексеевич говорит Байдену, что так, платим 100 процентную рыночную цену. Тут врать нельзя. Один раз соврёшь, больше денег не дадут. А Байден в курсе рынка газа, у него как раз на этом рынке сын работает.

Я думаю , що ми і платили і далі платимо ціну вище обгрунтованої "риночної" ...

