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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6132613361346135
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:03

  freeze написав:
  Schmit написав:
  freeze написав:
Я же совсем за другое, не за реформы или коррупционных чиновников. Я про ложь ПАПа для населения, что 100-% тарифы требует МВФ. А потом циничное требование к Гройсману снизить эти самые тарифы. Как пел Джим Моррисон в Doors - This is the end my friend, the end.

И шо, вы с 2016 по 2019 платили 100% рыночную цену, за свет или газ например? Как в Европе?


Пётр Алексеевич говорит Байдену, что так, платим 100 процентную рыночную цену. Тут врать нельзя. Один раз соврёшь, больше денег не дадут. А Байден в курсе рынка газа, у него как раз на этом рынке сын работает.

Я спросил по факту, вы платили в 2016-2019 за газ/свет 100 процентную рыночную цену, как в Европе? Да или нет?
Schmit
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