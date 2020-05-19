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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:03
freeze написав: Schmit написав: freeze написав:
Я же совсем за другое, не за реформы или коррупционных чиновников. Я про ложь ПАПа для населения, что 100-% тарифы требует МВФ. А потом циничное требование к Гройсману снизить эти самые тарифы. Как пел Джим Моррисон в Doors - This is the end my friend, the end.
И шо, вы с 2016 по 2019 платили 100% рыночную цену, за свет или газ например? Как в Европе?
Пётр Алексеевич говорит Байдену, что так, платим 100 процентную рыночную цену. Тут врать нельзя. Один раз соврёшь, больше денег не дадут. А Байден в курсе рынка газа, у него как раз на этом рынке сын работает.
Я спросил по факту, вы платили в 2016-2019 за газ/свет 100 процентную рыночную цену, как в Европе? Да или нет?
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Schmit
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