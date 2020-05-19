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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6132613361346135
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:26

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:
  freeze написав:
  Schmit написав:Пётр Алексеевич говорит Байдену, что так, платим 100 процентную рыночную цену. Тут врать нельзя. Один раз соврёшь, больше денег не дадут. А Байден в курсе рынка газа, у него как раз на этом рынке сын работает.

Я спросил по факту, вы платили в 2016-2019 за газ/свет 100 процентную рыночную цену, как в Европе? Да или нет?


А причем здесь как в Европе ?
Это же рынок !
В каждой стране своя рыночная цена.
Даже в европейских странах во многих районах и землях своя рыночная цена
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:27

  Puente написав:Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .
Давайте по порядку
1 Шокін представник державної контори?
Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...
Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли
2 Порошенко зняв Шокіна?
Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..
Але ж зняв
ай-яй-ай -... зрада
Але ж Ви цього вимагали
ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском
Так Україні за це дали 1 млрд доларів
ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...
Так у вас свого то немає..
ай-яй-яй- ...от якби совок залишився...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:51

  freeze написав:
Schmit написав:
  freeze написав:Пётр Алексеевич говорит Байдену, что так, платим 100 процентную рыночную цену. Тут врать нельзя. Один раз соврёшь, больше денег не дадут. А Байден в курсе рынка газа, у него как раз на этом рынке сын работает.

Я спросил по факту, вы платили в 2016-2019 за газ/свет 100 процентную рыночную цену, как в Европе? Да или нет?


А причем здесь как в Европе ?
Это же рынок !
В каждой стране своя рыночная цена.
Даже в европейских странах во многих районах и землях своя рыночная цена

Цены на газ для бытовых потребителей в Украине и ЕС в июне 2017 года
Вот например сколько население платило за газ в 2017. Если газ покупался в ЕС по реверсным ценам, то в Украине была рыночная цена?
Сейчас вы скажете о газе внутренней добычи. Но если цена рыночная, то почему Нафтогаз должен продавать газ населению себе в убыток, если может продать в Европу по рыночной?
Вот и ответ, при всех обещаниях рыночных цен не было даже и близко.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:06

budivelnik
От я скільки Вас читаю - не можу зрозуміти Ваших поглядів на життя .
Якась мішанина з абсолютно протилежними поглядами - немає стрункої системи .
Виглядає приблизно так : ми живемо в дуже хорошій країні ; всі повинні цьому радіти ; держава нам не дуже заважає , а якщо щось і не робить - ми все одно викрутимся ; олігархи - це такі собі вигадки невідомо чиїх ворогів - а насправді бізнес є бізнес ; державні інституції працюють цілком ефективно - і нічого порівнювати з якимись іншими країнами ; будь-яка критика будь-чого українського - це ворожа пропаганда ...
Якщо якісь менш глобальні питання - то взагалі - і судова система у нас нормально , і поліція гарно працює , і президенти всім на заздрість , а вже як ефективно уряди та міністри працюють - треба брати приклад ; законодавство у нас просто відмінне - не заважає людям займатися бізнесом ; от люди трохи підкачали - чомусь всім незадоволені - але це все наслідки "совка" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:08

  Tegularius написав:Реально жаль порохоботов. Крутятся как караси на сковородке. Ребят, это не зашквар, это очевидный факт совершения тяжелого преступления - государственной измены. Это всё равно, как если бы в 2013 году обнародовали пленки, на которых Лавров заставляет Януковича уволить неудобного ему прокурора и ставит смотрящего в Генпрокуратуру. Просто сдача суверенитета страны. Даже не знаю, как Порох теперь отвертится.

тоді би стільки визгу було, ще більше, чим при не підписанні колоніальної Асоціації з ЄС
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:10

  budivelnik написав:
  Puente написав:Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .
Давайте по порядку
1 Шокін представник державної контори?
Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...
Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли


Та мені глибоко плювати - хто там конкретно прокурор чи суддя . Я точно знаю - хоч ніяких доказів і немає ( ха-ха ) , що немає у нас жодного ! прокурора рівня від районного і жодного судді взагалі - які б не були корупціонерами . Тільки це мене хвилює . І раз згадали Порошенка - то він мав можливість всю цю систему поламати . Але не зробив цього .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:34

  19yuriy91 написав:достаточно любопытно про армию
https://www.youtube.com/watch?v=BzoJovWc9A4

Верховному Головнокомандувачеві Зеленському не цікаві армія і фронт, – Оксана Корчинська

+1.

Но это тупик...
Свои своих, своим... Как шахтеры, стуча касками выбивали себе.
Так и тут -- каждая группа выбивать себе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:41

Зеленский слился от "плёнок Порошенко-Байдена".
"Це пытання до правоохоронных органив".

Ясно-понятно.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:41

  Puente написав:budivelnik
От я скільки Вас читаю - не можу зрозуміти Ваших поглядів на життя .
Якась мішанина з абсолютно протилежними поглядами - немає стрункої системи .
Виглядає приблизно так : ми живемо в дуже хорошій країні ;
Так
Враховуючи те.що
а-Держава будується
б - під час будівництва Держави ,жодна група(по національному чи соціальному признаку) не була кинута під каток.
  Puente написав: всі повинні цьому радіти ; держава нам не дуже заважає , а якщо щось і не робить - ми все одно викрутимся ;
1 Життю треба радіти ,інакше навіщо жити? щоб мучитись?
2 Як Вам особисто заважає Держава?
Мені тільки тим, що тормозить мій розвиток,збираючи податки...
Але так як я вмію рахувати і бачу що 90-95% сплачених мною податків йдуть у потрібному напрямку-то сплата податків це не проблема
3 На мій погляд .неефективно Держава витрачає 5-10% отриманих від населення грошей....Це звичайно багато....
Але я,коли аналізую свою ефективність-деколи бачу провали в 20-30%...- то чого я повинен переживати,якщо ефективність Державних трат - краща ніж моя?
  Puente написав: олігархи - це такі собі вигадки невідомо чиїх ворогів - а насправді бізнес є бізнес ;
Для того щоб мені щось заважало - в мене треба щось забрати...
Для того щоб я почав переживати - те що в мене забирають повинно мати якісь межі критичності для мене...
Тому я беру і дивлюсь - скільки в мене забирають олігархи.
Алгоритм простий
Я беру Форбс і дивлюсь скільки мають 100 найбагатших сімей України... в мене виходить(по Форбсу)-20 млрд доларів....
Я беру цих 20 млрд ділю на 30 років і на 40 млн населення і в мене виходить
Сто найбагатших сімей України максимум(якщо вважати що вони все вкрали ) забирали в мене 450 грн в рік...Я думаю що не тільки для мене це мізерна сума. відсутності якої краще не помічати ,ніж класти своє життя на боротьбу за абсолютну справедливість
  Puente написав: державні інституції працюють цілком ефективно - і нічого порівнювати з якимись іншими країнами ;
Що таке Державна інституція?
Контора яка в однієї групи забирає - щоб іншій віддати.
Так коли у Вас нічого взяти... то в чому вина контори? Краще працюйте-більше вони у вас зможуть забрати - краще стануть жити ті кому вони віддадуть.
  Puente написав:будь-яка критика будь-чого українського - це ворожа пропаганда ...
1 Критика без пропозицій - це не пропаганда-це прямий злочин у псевдовійськових умовах.
Нам не ввели військовий стан,щоб
а- легше було жити 99% НАСЕЛЕННЯ
б - це не говорить про те ,що не треба дотримуватись інформаційної гігієни
  Puente написав:Якщо якісь менш глобальні питання - то взагалі - і судова система у нас нормально ,
1 Судова система у нас погана і неефективна...
Це ж треба
1,4 млн первинних судових розглядів( з яких 0,6 млн адмінсправи) і 1 млн апеляційних розглядів(тобто 70% первинних справ,учасники цих справ вважають не справедливо вирішеними)....але
справу про 570 грн штрафу(70% усіх справ), мінімум 5 годин розглядає суддя з зарплатою в від 200 грн/година, а були ще інші учасники процесу (слідчі,клєрки судові)
2 При цьому,нас спасає те . що маразматичність цієї системи не зачіпляє 95% населення України.
Тому я й кажу
Якщо на одній шальці терезів в мене втрата 450 грн/рік від олігархічних дій.які покриває корумпована влада і суди, а на другій шальці - можливість додатково заробити в 10 разів більше ніж втратив...
То розумна людина плюне на менше-і перекриє втрати більшим.
Дурна - почне боротись за абсолютну справедливість...в судах які їй не подобаються і яким вона не вірить,з допомогою законів які розроблені чиновниками яких вона ненавидить.
І хто з нас розумний в цьому варіанті?
  Puente написав: і поліція гарно працює , і президенти всім на заздрість , а вже як ефективно уряди та міністри працюють - треба брати приклад ; законодавство у нас просто відмінне - не заважає людям займатися бізнесом ;
Ви займаєтесь бізнесом?
Які конкретно закони Вам заважають?
Я 27 років в бізнесі...Закони у нас нормальні...є проблеми з контролюючими органами...але ясно ,що чим більше людина хоче скрисятничати - тим більші проблеми.
  Puente написав: от люди трохи підкачали - чомусь всім незадоволені - але це все наслідки "совка" ...
А що таке незадоволені?
Може перш ніж виказувати незадоволення-треба хоч для себе щось зробити?
В розвинутому світі 70% населення не потребують жодних дотацій субсидій (це при тому що вони живуть в умовах в 5 разів вищих тарифів і так далі), а у нас, 70% вимагають допомоги.
А хто на цю допомогу вимагаючим заробить?
Одне діло якщо 70% -допомагають 30%
А у нас 30% повинні допомогти 70%
Може нехай бідні більше думають про те як допомогти собі самим...а не чекають поки їх нагодують?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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