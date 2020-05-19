Puente написав:budivelnik
От я скільки Вас читаю - не можу зрозуміти Ваших поглядів на життя .
Якась мішанина з абсолютно протилежними поглядами - немає стрункої системи .
Виглядає приблизно так : ми живемо в дуже хорошій країні
;
Так
Враховуючи те.що
а-Держава будується
б - під час будівництва Держави ,жодна група(по національному чи соціальному признаку) не була кинута під каток.
Puente написав:
всі повинні цьому радіти ; держава нам не дуже заважає , а якщо щось і не робить - ми все одно викрутимся ;
1 Життю треба радіти ,інакше навіщо жити? щоб мучитись?
2 Як Вам особисто заважає Держава?
Мені тільки тим, що тормозить мій розвиток,збираючи податки...
Але так як я вмію рахувати і бачу що 90-95% сплачених мною податків йдуть у потрібному напрямку-то сплата податків це не проблема
3 На мій погляд .неефективно Держава витрачає 5-10% отриманих від населення грошей....Це звичайно багато....
Але я,коли аналізую свою ефективність-деколи бачу провали в 20-30%...- то чого я повинен переживати,якщо ефективність Державних трат - краща ніж моя?
Puente написав:
олігархи - це такі собі вигадки невідомо чиїх ворогів - а насправді бізнес є бізнес ;
Для того щоб мені щось заважало - в мене треба щось забрати...
Для того щоб я почав переживати - те що в мене забирають повинно мати якісь межі критичності для мене...
Тому я беру і дивлюсь - скільки в мене забирають олігархи.
Алгоритм простий
Я беру Форбс і дивлюсь скільки мають 100 найбагатших сімей України... в мене виходить(по Форбсу)-20 млрд доларів....
Я беру цих 20 млрд ділю на 30 років і на 40 млн населення і в мене виходить
Сто найбагатших сімей України максимум(якщо вважати що вони все вкрали ) забирали в мене 450 грн в рік...Я думаю що не тільки для мене це мізерна сума. відсутності якої краще не помічати ,ніж класти своє життя на боротьбу за абсолютну справедливість
Puente написав:
державні інституції працюють цілком ефективно - і нічого порівнювати з якимись іншими країнами ;
Що таке Державна інституція?
Контора яка в однієї групи забирає - щоб іншій віддати.
Так коли у Вас нічого взяти... то в чому вина контори? Краще працюйте-більше вони у вас зможуть забрати - краще стануть жити ті кому вони віддадуть.
Puente написав:
будь-яка критика будь-чого українського - це ворожа пропаганда ...
1 Критика без пропозицій - це не пропаганда-це прямий злочин у псевдовійськових умовах.
Нам не ввели військовий стан,щоб
а- легше було жити 99% НАСЕЛЕННЯ
б - це не говорить про те ,що не треба дотримуватись інформаційної гігієни
Puente написав:
Якщо якісь менш глобальні питання - то взагалі - і судова система у нас нормально ,
1 Судова система у нас погана і неефективна...
Це ж треба
1,4 млн первинних судових розглядів( з яких 0,6 млн адмінсправи) і 1 млн апеляційних розглядів(тобто 70% первинних справ,учасники цих справ вважають не справедливо вирішеними)....але
справу про 570 грн штрафу(70% усіх справ), мінімум 5 годин розглядає суддя з зарплатою в від 200 грн/година, а були ще інші учасники процесу (слідчі,клєрки судові)
2 При цьому,нас спасає те . що маразматичність цієї системи не зачіпляє 95% населення України.
Тому я й кажу
Якщо на одній шальці терезів в мене втрата 450 грн/рік від олігархічних дій.які покриває корумпована влада і суди, а на другій шальці - можливість додатково заробити в 10 разів більше ніж втратив...
То розумна людина плюне на менше-і перекриє втрати більшим.
Дурна - почне боротись за абсолютну справедливість...в судах які їй не подобаються і яким вона не вірить,з допомогою законів які розроблені чиновниками яких вона ненавидить.
І хто з нас розумний в цьому варіанті?
Puente написав:
і поліція гарно працює , і президенти всім на заздрість , а вже як ефективно уряди та міністри працюють - треба брати приклад ; законодавство у нас просто відмінне - не заважає людям займатися бізнесом ;
Ви займаєтесь бізнесом?
Які конкретно закони Вам заважають?
Я 27 років в бізнесі...Закони у нас нормальні...є проблеми з контролюючими органами...але ясно ,що чим більше людина хоче скрисятничати - тим більші проблеми.
Puente написав:
от люди трохи підкачали - чомусь всім незадоволені - але це все наслідки "совка" ...
А що таке незадоволені?
Може перш ніж виказувати незадоволення-треба хоч для себе щось зробити?
В розвинутому світі 70% населення не потребують жодних дотацій субсидій (це при тому що вони живуть в умовах в 5 разів вищих тарифів і так далі), а у нас, 70% вимагають допомоги.
А хто на цю допомогу вимагаючим заробить?
Одне діло якщо 70% -допомагають 30%
А у нас 30% повинні допомогти 70%
Може нехай бідні більше думають про те як допомогти собі самим...а не чекають поки їх нагодують?