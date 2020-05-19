Додано: Сер 20 тра, 2020 11:41

Puente написав: budivelnik

От я скільки Вас читаю - не можу зрозуміти Ваших поглядів на життя .

Якась мішанина з абсолютно протилежними поглядами - немає стрункої системи .

Виглядає приблизно так : ми живемо в дуже хорошій країні ; От я скільки Вас читаю - не можу зрозуміти Ваших поглядів на життя .Якась мішанина з абсолютно протилежними поглядами - немає стрункої системи .Виглядає приблизно так :

Puente написав: всі повинні цьому радіти ; держава нам не дуже заважає , а якщо щось і не робить - ми все одно викрутимся ; всі повинні цьому радіти ; держава нам не дуже заважає , а якщо щось і не робить - ми все одно викрутимся ;

Puente написав: олігархи - це такі собі вигадки невідомо чиїх ворогів - а насправді бізнес є бізнес ; олігархи - це такі собі вигадки невідомо чиїх ворогів - а насправді бізнес є бізнес ;

Puente написав: державні інституції працюють цілком ефективно - і нічого порівнювати з якимись іншими країнами ; державні інституції працюють цілком ефективно - і нічого порівнювати з якимись іншими країнами ;

Puente написав: будь-яка критика будь-чого українського - це ворожа пропаганда ... будь-яка критика будь-чого українського - це ворожа пропаганда ...

Puente написав: Якщо якісь менш глобальні питання - то взагалі - і судова система у нас нормально , Якщо якісь менш глобальні питання - то взагалі - і судова система у нас нормально ,

Puente написав: і поліція гарно працює , і президенти всім на заздрість , а вже як ефективно уряди та міністри працюють - треба брати приклад ; законодавство у нас просто відмінне - не заважає людям займатися бізнесом ; і поліція гарно працює , і президенти всім на заздрість , а вже як ефективно уряди та міністри працюють - треба брати приклад ; законодавство у нас просто відмінне - не заважає людям займатися бізнесом ;

Puente написав: от люди трохи підкачали - чомусь всім незадоволені - але це все наслідки "совка" ... от люди трохи підкачали - чомусь всім незадоволені - але це все наслідки "совка" ...

ТакВраховуючи те.щоа-Держава будуєтьсяб - під час будівництва Держави ,жодна група(по національному чи соціальному признаку) не була кинута під каток.1 Життю треба радіти ,інакше навіщо жити? щоб мучитись?2 Як Вам особисто заважає Держава?Мені тільки тим, що тормозить мій розвиток,збираючи податки...Але так як я вмію рахувати і бачу що 90-95% сплачених мною податків йдуть у потрібному напрямку-то сплата податків це не проблема3 На мій погляд .неефективно Держава витрачає 5-10% отриманих від населення грошей....Це звичайно багато....Але я,коли аналізую свою ефективність-деколи бачу провали в 20-30%...- то чого я повинен переживати,якщо ефективність Державних трат - краща ніж моя?Для того щоб мені щось заважало - в мене треба щось забрати...Для того щоб я почав переживати - те що в мене забирають повинно мати якісь межі критичності для мене...Тому я беру і дивлюсь - скільки в мене забирають олігархи.Алгоритм простийЯ беру Форбс і дивлюсь скільки мають 100 найбагатших сімей України... в мене виходить(по Форбсу)-20 млрд доларів....Я беру цих 20 млрд ділю на 30 років і на 40 млн населення і в мене виходитьСто найбагатших сімей України максимум(якщо вважати що вони все вкрали ) забирали в мене 450 грн в рік...Я думаю що не тільки для мене це мізерна сума. відсутності якої краще не помічати ,ніж класти своє життя на боротьбу за абсолютну справедливістьЩо таке Державна інституція?Контора яка в однієї групи забирає - щоб іншій віддати.Так коли у Вас нічого взяти... то в чому вина контори? Краще працюйте-більше вони у вас зможуть забрати - краще стануть жити ті кому вони віддадуть.1 Критика без пропозицій - це не пропаганда-це прямий злочин у псевдовійськових умовах.Нам не ввели військовий стан,щоба- легше було жити 99% НАСЕЛЕННЯб - це не говорить про те ,що не треба дотримуватись інформаційної гігієни1 Судова система у нас погана і неефективна...Це ж треба1,4 млн первинних судових розглядів( з яких 0,6 млн адмінсправи) і 1 млн апеляційних розглядів(тобто 70% первинних справ,учасники цих справ вважають не справедливо вирішеними)....алесправу про 570 грн штрафу(70% усіх справ), мінімум 5 годин розглядає суддя з зарплатою в від 200 грн/година, а були ще інші учасники процесу (слідчі,клєрки судові)2 При цьому,нас спасає те . що маразматичність цієї системи не зачіпляє 95% населення України.Тому я й кажуЯкщо на одній шальці терезів в мене втрата 450 грн/рік від олігархічних дій.які покриває корумпована влада і суди, а на другій шальці - можливість додатково заробити в 10 разів більше ніж втратив...То розумна людина плюне на менше-і перекриє втрати більшим.Дурна - почне боротись за абсолютну справедливість...в судах які їй не подобаються і яким вона не вірить,з допомогою законів які розроблені чиновниками яких вона ненавидить.І хто з нас розумний в цьому варіанті?Ви займаєтесь бізнесом?Які конкретно закони Вам заважають?Я 27 років в бізнесі...Закони у нас нормальні...є проблеми з контролюючими органами...але ясно ,що чим більше людина хоче скрисятничати - тим більші проблеми.А що таке незадоволені?Може перш ніж виказувати незадоволення-треба хоч для себе щось зробити?В розвинутому світі 70% населення не потребують жодних дотацій субсидій (це при тому що вони живуть в умовах в 5 разів вищих тарифів і так далі), а у нас, 70% вимагають допомоги.А хто на цю допомогу вимагаючим заробить?Одне діло якщо 70% -допомагають 30%А у нас 30% повинні допомогти 70%Може нехай бідні більше думають про те як допомогти собі самим...а не чекають поки їх нагодують?