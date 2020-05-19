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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6134613561366137> Додано: Сер 20 тра, 2020 11:46 Puente написав: budivelnik написав: Puente написав: Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами . Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами . Давайте по порядку

1 Шокін представник державної контори?

Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...

Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли

2 Порошенко зняв Шокіна?

Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..

Але ж зняв

ай-яй-ай -... зрада

Але ж Ви цього вимагали

ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском

Так Україні за це дали 1 млрд доларів

ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...

Так у вас свого то немає..

ай-яй-яй- ...от якби совок залишився... Давайте по порядку1 Шокін представник державної контори?Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли2 Порошенко зняв Шокіна?Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..Але ж знявай-яй-ай -... зрадаАле ж Ви цього вимагалиай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тискомТак Україні за це дали 1 млрд доларівай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...Так у вас свого то немає..ай-яй-яй- ...от якби совок залишився... Та мені глибоко плювати - хто там конкретно прокурор чи суддя . Я точно знаю - хоч ніяких доказів і немає ( ха-ха ) , що немає у нас жодного ! прокурора рівня від районного і жодного судді взагалі - які б не були корупціонерами . Тільки це мене хвилює . І раз згадали Порошенка - то він мав можливість всю цю систему поламати . Але не зробив цього . Та мені глибоко плювати - хто там конкретно прокурор чи суддя . Я точно знаю - хоч ніяких доказів і немає ( ха-ха ) , що немає у нас жодного ! прокурора рівня від районного і жодного судді взагалі - які б не були корупціонерами . Тільки це мене хвилює . І раз згадали Порошенка - то він мав можливість всю цю систему поламати . Але не зробив цього . Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)

З державних чиновників

Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..

То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?



Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)З державних чиновниківПару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22831 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:05 Schmit написав: А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников. Рост экономики 2016-2019 показал, что все это пошло государству только на пользу.

А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников. Рост экономики 2016-2019 показал, что все это пошло государству только на пользу.



Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг - была коррекция падения 2014-2015 гг, во многом рукотворного (безудержная эмиссия). Хватит уже эту порохоботскую дичь толкать! Реформы дают импульс!!! У нас же восстановление линейное и вялое...



Реальный ВВП в % от 2013-го:





https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ---gosstat Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг - была коррекция падения 2014-2015 гг, во многом рукотворного (безудержная эмиссия). Хватит уже эту порохоботскую дичь толкать! Реформы дают импульс!!! У нас же восстановление линейное и вялое... zРадио

Повідомлень: 5667 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:14 Replay написав: Ну я не понимаю, откуда такой ажиотаж?

Неужели для кого то новость о том, что Украина управляется из-за океана, что в Украине сумасшедшая коррупция и беспредел?

Отсюда и сокрвщение населения и снижение качества образования, медобслуживания и в пределе, вымирание нации.

Но это, абсолютно не новость.

Ну предположим, обсуждал Порошенко кандидатуры прокурора и др. с Байденом, ну Зеленский сейчас зачитывает "темники из Вашингтона", так сказать Играет Роль Президента Независимой Украины, и что?

Все это знают и понимают, от Танюши Черновол до Добкина.

Ну я не понимаю, откуда такой ажиотаж?Неужели для кого то новость о том, что Украина управляется из-за океана, что в Украине сумасшедшая коррупция и беспредел?Отсюда и сокрвщение населения и снижение качества образования, медобслуживания и в пределе, вымирание нации.Но это, абсолютно не новость.Ну предположим, обсуждал Порошенко кандидатуры прокурора и др. с Байденом, ну Зеленский сейчас зачитывает "темники из Вашингтона", так сказать Играет Роль Президента Независимой Украины, и что?Все это знают и понимают, от Танюши Черновол до Добкина.



Конечно все знают и понимают.

Но такое не выносится на публику. Это просто позорно.

Позорно и стыдно для страны и для населения.



Это как то же самое что выложить видео со срущим Порошенко на ютуб.

То есть как бы понятно что, он человек и ходит до туалета, но одно дело знать, а другое выложенное видео в публичный доступ.

Причем "обосрался" Петя в этот раз даже не в туалете, а прямо в зале при всём честном народе. Конечно все знают и понимают.Но такое не выносится на публику. Это просто позорно.Позорно и стыдно для страны и для населения.Это как то же самое что выложить видео со срущим Порошенко на ютуб.То есть как бы понятно что, он человек и ходит до туалета, но одно дело знать, а другое выложенное видео в публичный доступ.Причем "обосрался" Петя в этот раз даже не в туалете, а прямо в зале при всём честном народе. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3030 З нами з: 26.03.16 Подякував: 160 раз. Подякували: 952 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:15 zРадио написав: Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш?

У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%...

А от педерація повинна пояснити

Чому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло. Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш?У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%...А от педерація повинна пояснитиЧому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22831 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:16 budivelnik написав: Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)

З державних чиновників

Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..

То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?



Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)З державних чиновниківПару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться



Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?

Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому . Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому . Puente Повідомлень: 3112 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:24 Puente написав: budivelnik написав: Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)

З державних чиновників

Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..

То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?

Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)З державних чиновниківПару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?

Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Деколи я в шоці..

1 Всі боряться з корупцією... і всі вимагають створити для іноземних корпорацій спеціальні умови ...

Так це ж корупція, в якій

Якщо комусь переференції - то автоматично хтось отримає збиток

Якщо перференції іноземній компанії - то це Державна зрада.

2 Якщо обладнання наше-то це одне..

А якщо обладнання треба купити на заході і в його ціни забиті майбутні прибутки які виникнуть від продажу товарів виготовлених на цьому обладнанні...

То нафіга та висока додана вартість-яка все одно

а - піде за кордон

б - погіршить торгівельний баланс...



Тому

Хочете бути багатими і щасливими....

а - не чекайте поки Держава....-робіть самі

б - всюди де можна ,зменшуйте кількість тих кому треба допомагати і збільшуйте кількість самостійно самодостатніх. Puente написав: Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому . У нас є єдиний податок....Простіше ніж в ньому - вже не буде

Перше - 12*2 платежі в рік(140ЄСВ+850ПДФО)+ дві декларації в рік в медку(це платно) або в єлектронному кабінеті платника(це безплатно)

Або єдиний 3 група - 2 або 5% від обороту...-можна займатись усім+навіть виписувати податкові контрагентам...

Тому

Перш ніж повторювати дурницю про складність і зарегульованість - спробуйте самі перевірити..

Чи Ви вважаєте що Держава повинна ще в когось забрати-щоб Вам віддати.бо для Вас складно? Деколи я в шоці..1 Всі боряться з корупцією... і всі вимагають створити для іноземних корпорацій спеціальні умови ...Так це ж корупція, в якійЯкщо комусь переференції - то автоматично хтось отримає збитокЯкщо перференції іноземній компанії - то це Державна зрада.2 Якщо обладнання наше-то це одне..А якщо обладнання треба купити на заході і в його ціни забиті майбутні прибутки які виникнуть від продажу товарів виготовлених на цьому обладнанні...То нафіга та висока додана вартість-яка все одноа - піде за кордонб - погіршить торгівельний баланс...ТомуХочете бути багатими і щасливими....а - не чекайте поки Держава....-робіть саміб - всюди де можна ,зменшуйте кількість тих кому треба допомагати і збільшуйте кількість самостійно самодостатніх.У нас є єдиний податок....Простіше ніж в ньому - вже не будеПерше - 12*2 платежі в рік(140ЄСВ+850ПДФО)+ дві декларації в рік в медку(це платно) або в єлектронному кабінеті платника(це безплатно)Або єдиний 3 група - 2 або 5% від обороту...-можна займатись усім+навіть виписувати податкові контрагентам...ТомуПерш ніж повторювати дурницю про складність і зарегульованість - спробуйте самі перевірити..Чи Ви вважаєте що Держава повинна ще в когось забрати-щоб Вам віддати.бо для Вас складно? Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 тра, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22831 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:25 budivelnik написав: zРадио написав: Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш?

У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%...

А от педерація повинна пояснити

Чому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло. Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш?У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%...А от педерація повинна пояснитиЧому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло.



Бездарный тролль, во-первых, я график не просто так привел - ВВП НЕ вернулся на уровень 2013-го, а составляет лишь 94% от него. Во-вторых, педерация у нас забрала не 13% ВВП в 2014-2015 гг, а 9% (3% в Крым и 6% зона ОРДЛО - не весь Донбасс). В-третьих, экономика Украины и без т.н. реформ органически росла на 2,5% в год.



Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! Бездарный тролль, во-первых, я график не просто так привел - ВВПвернулся на уровень 2013-го, а составляет лишь 94% от него. Во-вторых, педерация у нас забрала не 13% ВВП в 2014-2015 гг, а 9% (3% в Крым и 6% зона ОРДЛО - не весь Донбасс). В-третьих, экономика Украины и без т.н. реформ органически росла на 2,5% в год.Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! zРадио

Повідомлень: 5667 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:34 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! Ти бреши - та не забріхуйся...

1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік?

А чого не на -5 , або не+25%

2 Сам же ж вирахував

100-9=91 , а у нас 94%....

От і виходить - росли на +0,6% в рік.

Росли а не падали. Ти бреши - та не забріхуйся...1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік?А чого не на -5 , або не+25%2 Сам же ж вирахував100-9=91 , а у нас 94%....От і виходить - росли на +0,6% в рік.Росли а не падали. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22831 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:42 detroytred написав: 19yuriy91 написав: достаточно любопытно про армию

https://www.youtube.com/watch?v=BzoJovWc9A4



Верховному Головнокомандувачеві Зеленському не цікаві армія і фронт, – Оксана Корчинська достаточно любопытно про армиюВерховному Головнокомандувачеві Зеленському не цікаві армія і фронт, – Оксана Корчинська

+1.



Но это тупик...

Свои своих, своим... Как шахтеры, стуча касками выбивали себе.

Так и тут -- каждая группа выбивать себе. +1.Но это тупик...Свои своих, своим... Как шахтеры, стуча касками выбивали себе.Так и тут -- каждая группа выбивать себе.



"хуторство" во всём "хуторство" во всём 19yuriy91 Повідомлень: 2713 З нами з: 15.09.12 Подякував: 244 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:44 Вкладчик1234 написав: Зеленский слился от "плёнок Порошенко-Байдена".

"Це пытання до правоохоронных органив".



Ясно-понятно. Зеленский слился от "плёнок Порошенко-Байдена"."Це пытання до правоохоронных органив".Ясно-понятно.



и это перед самой пресс-конференцией зе

совпадение? и это перед самой пресс-конференцией зесовпадение? 19yuriy91 Повідомлень: 2713 З нами з: 15.09.12 Подякував: 244 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6134613561366137> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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