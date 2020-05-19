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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6134613561366137>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:46

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  Puente написав:Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .
Давайте по порядку
1 Шокін представник державної контори?
Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина...
Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли
2 Порошенко зняв Шокіна?
Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням..
Але ж зняв
ай-яй-ай -... зрада
Але ж Ви цього вимагали
ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском
Так Україні за це дали 1 млрд доларів
ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить...
Так у вас свого то немає..
ай-яй-яй- ...от якби совок залишився...
Та мені глибоко плювати - хто там конкретно прокурор чи суддя . Я точно знаю - хоч ніяких доказів і немає ( ха-ха ) , що немає у нас жодного ! прокурора рівня від районного і жодного судді взагалі - які б не були корупціонерами . Тільки це мене хвилює . І раз згадали Порошенка - то він мав можливість всю цю систему поламати . Але не зробив цього .
Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)
З державних чиновників
Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..
То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?

Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:05

  Schmit написав:А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников. Рост экономики 2016-2019 показал, что все это пошло государству только на пользу.


Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг - была коррекция падения 2014-2015 гг, во многом рукотворного (безудержная эмиссия). Хватит уже эту порохоботскую дичь толкать! Реформы дают импульс!!! У нас же восстановление линейное и вялое...

Реальный ВВП в % от 2013-го:
Зображення

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ---gosstat
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:14

  Replay написав:Ну я не понимаю, откуда такой ажиотаж?
Неужели для кого то новость о том, что Украина управляется из-за океана, что в Украине сумасшедшая коррупция и беспредел?
Отсюда и сокрвщение населения и снижение качества образования, медобслуживания и в пределе, вымирание нации.
Но это, абсолютно не новость.
Ну предположим, обсуждал Порошенко кандидатуры прокурора и др. с Байденом, ну Зеленский сейчас зачитывает "темники из Вашингтона", так сказать Играет Роль Президента Независимой Украины, и что?
Все это знают и понимают, от Танюши Черновол до Добкина.


Конечно все знают и понимают.
Но такое не выносится на публику. Это просто позорно.
Позорно и стыдно для страны и для населения.

Это как то же самое что выложить видео со срущим Порошенко на ютуб.
То есть как бы понятно что, он человек и ходит до туалета, но одно дело знать, а другое выложенное видео в публичный доступ.
Причем "обосрался" Петя в этот раз даже не в туалете, а прямо в зале при всём честном народе.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:15

  zРадио написав:Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг
Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш?
У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%...
А от педерація повинна пояснити
Чому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:16

  budivelnik написав:Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)
З державних чиновників
Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..
То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?

Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться


Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?
Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:24

  Puente написав:
  budivelnik написав:Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам)
З державних чиновників
Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче..
То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?
Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться
Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?
Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду .
Деколи я в шоці..
1 Всі боряться з корупцією... і всі вимагають створити для іноземних корпорацій спеціальні умови ...
Так це ж корупція, в якій
Якщо комусь переференції - то автоматично хтось отримає збиток
Якщо перференції іноземній компанії - то це Державна зрада.
2 Якщо обладнання наше-то це одне..
А якщо обладнання треба купити на заході і в його ціни забиті майбутні прибутки які виникнуть від продажу товарів виготовлених на цьому обладнанні...
То нафіга та висока додана вартість-яка все одно
а - піде за кордон
б - погіршить торгівельний баланс...

Тому
Хочете бути багатими і щасливими....
а - не чекайте поки Держава....-робіть самі
б - всюди де можна ,зменшуйте кількість тих кому треба допомагати і збільшуйте кількість самостійно самодостатніх.
  Puente написав:Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому .
У нас є єдиний податок....Простіше ніж в ньому - вже не буде
Перше - 12*2 платежі в рік(140ЄСВ+850ПДФО)+ дві декларації в рік в медку(це платно) або в єлектронному кабінеті платника(це безплатно)
Або єдиний 3 група - 2 або 5% від обороту...-можна займатись усім+навіть виписувати податкові контрагентам...
Тому
Перш ніж повторювати дурницю про складність і зарегульованість - спробуйте самі перевірити..
Чи Ви вважаєте що Держава повинна ще в когось забрати-щоб Вам віддати.бо для Вас складно?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 тра, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:25

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг
Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш?
У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%...
А от педерація повинна пояснити
Чому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло.


Бездарный тролль, во-первых, я график не просто так привел - ВВП НЕ вернулся на уровень 2013-го, а составляет лишь 94% от него. Во-вторых, педерация у нас забрала не 13% ВВП в 2014-2015 гг, а 9% (3% в Крым и 6% зона ОРДЛО - не весь Донбасс). В-третьих, экономика Украины и без т.н. реформ органически росла на 2,5% в год.

Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!!
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!!
Ти бреши - та не забріхуйся...
1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік?
А чого не на -5 , або не+25%
2 Сам же ж вирахував
100-9=91 , а у нас 94%....
От і виходить - росли на +0,6% в рік.
Росли а не падали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:42

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:достаточно любопытно про армию
https://www.youtube.com/watch?v=BzoJovWc9A4

Верховному Головнокомандувачеві Зеленському не цікаві армія і фронт, – Оксана Корчинська

+1.

Но это тупик...
Свои своих, своим... Как шахтеры, стуча касками выбивали себе.
Так и тут -- каждая группа выбивать себе.


"хуторство" во всём
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:44

  Вкладчик1234 написав:Зеленский слился от "плёнок Порошенко-Байдена".
"Це пытання до правоохоронных органив".

Ясно-понятно.


и это перед самой пресс-конференцией зе :mrgreen:
совпадение? :mrgreen:
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