Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Давайте по порядку 1 Шокін представник державної контори? Як на мене Генпрокурор - ого-го яка величина... Ви ним не задоволені і двома руками за-щоб його зняли 2 Порошенко зняв Шокіна? Ай-яй-ай-.... зняв під зовнішнім управлінням.. Але ж зняв ай-яй-ай -... зрада Але ж Ви цього вимагали ай-яй-яй - ... так, але якби він зняв сам , а то під тиском Так Україні за це дали 1 млрд доларів ай-яй-ай - .... зовнішній капітал нас гнобить... Так у вас свого то немає.. ай-яй-яй- ...от якби совок залишився...
Та мені глибоко плювати - хто там конкретно прокурор чи суддя . Я точно знаю - хоч ніяких доказів і немає ( ха-ха ) , що немає у нас жодного ! прокурора рівня від районного і жодного судді взагалі - які б не були корупціонерами . Тільки це мене хвилює . І раз згадали Порошенка - то він мав можливість всю цю систему поламати . Але не зробив цього .
Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам) З державних чиновників Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче.. То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?
Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться
Schmit написав:А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников. Рост экономики 2016-2019 показал, что все это пошло государству только на пользу.
Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг - была коррекция падения 2014-2015 гг, во многом рукотворного (безудержная эмиссия). Хватит уже эту порохоботскую дичь толкать! Реформы дают импульс!!! У нас же восстановление линейное и вялое...
Replay написав:Ну я не понимаю, откуда такой ажиотаж? Неужели для кого то новость о том, что Украина управляется из-за океана, что в Украине сумасшедшая коррупция и беспредел? Отсюда и сокрвщение населения и снижение качества образования, медобслуживания и в пределе, вымирание нации. Но это, абсолютно не новость. Ну предположим, обсуждал Порошенко кандидатуры прокурора и др. с Байденом, ну Зеленский сейчас зачитывает "темники из Вашингтона", так сказать Играет Роль Президента Независимой Украины, и что? Все это знают и понимают, от Танюши Черновол до Добкина.
Конечно все знают и понимают. Но такое не выносится на публику. Это просто позорно. Позорно и стыдно для страны и для населения.
Это как то же самое что выложить видео со срущим Порошенко на ютуб. То есть как бы понятно что, он человек и ходит до туалета, но одно дело знать, а другое выложенное видео в публичный доступ. Причем "обосрался" Петя в этот раз даже не в туалете, а прямо в зале при всём честном народе.
zРадио написав:Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг
Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш? У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%... А от педерація повинна пояснити Чому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло.
budivelnik написав:Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам) З державних чиновників Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче.. То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться?
Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться
Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ? Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому .
budivelnik написав:Так і мене до дупи,по тій простій причині ,що я будучи серед 5% найбагатших ( і при цьому активно працюючи)-жодного разу не стикався з районним прокурором , з судами стикався тільки по адмінправопорушенням(авто штрафи ,адмін штрафи по податкам) З державних чиновників Пару разів з Головою Райадміністрації ,пару разів з районним і міським Архітекторами ... далі все нижче.. То якщо я не стикався-Яка ймовірність що 95%хто працює менш активно ніж я з цими ,так званими потенційними корупціонерами зіткнуться? Якго чорта все життя плакатись .по питанням. які з ймовірністю в 95-99% ніколи не відбудуться
Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ? Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду .
Деколи я в шоці.. 1 Всі боряться з корупцією... і всі вимагають створити для іноземних корпорацій спеціальні умови ... Так це ж корупція, в якій Якщо комусь переференції - то автоматично хтось отримає збиток Якщо перференції іноземній компанії - то це Державна зрада. 2 Якщо обладнання наше-то це одне.. А якщо обладнання треба купити на заході і в його ціни забиті майбутні прибутки які виникнуть від продажу товарів виготовлених на цьому обладнанні... То нафіга та висока додана вартість-яка все одно а - піде за кордон б - погіршить торгівельний баланс...
Тому Хочете бути багатими і щасливими.... а - не чекайте поки Держава....-робіть самі б - всюди де можна ,зменшуйте кількість тих кому треба допомагати і збільшуйте кількість самостійно самодостатніх.
Puente написав:Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому .
У нас є єдиний податок....Простіше ніж в ньому - вже не буде Перше - 12*2 платежі в рік(140ЄСВ+850ПДФО)+ дві декларації в рік в медку(це платно) або в єлектронному кабінеті платника(це безплатно) Або єдиний 3 група - 2 або 5% від обороту...-можна займатись усім+навіть виписувати податкові контрагентам... Тому Перш ніж повторювати дурницю про складність і зарегульованість - спробуйте самі перевірити.. Чи Ви вважаєте що Держава повинна ще в когось забрати-щоб Вам віддати.бо для Вас складно?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 тра, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг
Ти навіщо результати своєї педерації до України тулиш? У нас педераційники забрали Крим+ОРДЛО.. і після цього наше ВВП вернулось на рівень до 2013... тобто на особу виросло на 13%... А от педерація повинна пояснити Чому забравши і Крим і ОРДЛО -її ВВП так і не виросло.
Бездарный тролль, во-первых, я график не просто так привел - ВВП НЕ вернулся на уровень 2013-го, а составляет лишь 94% от него. Во-вторых, педерация у нас забрала не 13% ВВП в 2014-2015 гг, а 9% (3% в Крым и 6% зона ОРДЛО - не весь Донбасс). В-третьих, экономика Украины и без т.н. реформ органически росла на 2,5% в год.
Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!!
zРадио написав:Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!!
Ти бреши - та не забріхуйся... 1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік? А чого не на -5 , або не+25% 2 Сам же ж вирахував 100-9=91 , а у нас 94%.... От і виходить - росли на +0,6% в рік. Росли а не падали.