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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6134613561366137 Додано: Сер 20 тра, 2020 12:56 budivelnik

Ну от же ж ... Коли людина займається реальним сектором - виробництвом - будь-чого - це зразу величезний плюс . Різні послуги - це або покращення життя , або марнотратство . 60-80 % ВВП - це послуги у світі . Але всі вони без реального сектору зійдуть нанівець . Фактично вони - паразитують на ньому , навіть якщо якусь корисну функцію виконують . В реальне виробництво з низькою доданою вартістю - це не дно - але десь на рівні підлоги максимум ... Жити якось можна . Але в загальному - нецікаво . Глухий кут сучасної цивілізації ...

Мені в загальному однаково - але для прийдешних поколінь ... Навряд чи технологічна західна цивілізація раптом гигне ... Puente Повідомлень: 3112 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 12:58 budivelnik написав: zРадио написав: Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! Ти бреши - та не забріхуйся...

1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік?

А чого не на -5 , або не+25%

2 Сам же ж вирахував

100-9=91 , а у нас 94%....

От і виходить - росли на +0,6% в рік.

Росли а не падали. Ти бреши - та не забріхуйся...1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік?А чого не на -5 , або не+25%2 Сам же ж вирахував100-9=91 , а у нас 94%....От і виходить - росли на +0,6% в рік.Росли а не падали.



У тебя уж слишком мягкие требования, когда речь заходит о Порошенко!! Постоянно воюющий Израиль растет в среднем на 4% в год. Оправданий не ищут! Я итак взял 2,5% очень скромно - мир в среднем растет на 3,4%, а развивающиеся экономики - на 4,4%... У тебя уж слишком мягкие требования, когда речь заходит о Порошенко!! Постоянно воюющий Израиль растет в среднем на 4% в год. Оправданий не ищут! Я итак взял 2,5% очень скромно - мир в среднем растет на 3,4%, а развивающиеся экономики - на 4,4%... zРадио

Повідомлень: 5667 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:05 Puente написав: Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?

Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому . Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ?Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому .

Хороший глубокий взгляд на всю картину.



Могу лишь добавить его уже вширь.

Можно вывозить капитал к рабочей силе и расти.

Можно принимать капитал, предоставив свою рабочую силу, и расти.

Третьего не дано. Это А.Смит с необходимостью расширения рынков. Без расширения ниши заполняются и стоп...

Все места заняты.



Но вывоз самой рабочей силы (ставка на гастерб-ров) ... это Африка с вывозом рабов.

Но даже она позитивна может быть в 21 веке - только с непременным условием полной! интеграции вывозящих и принимающих. Для последующего более равноценной между сторонами распределения прибыли.



Конечно, не вывозить рабсилу при отсутствии для неё капитала - это ещё хуже.

Но мы-то смотрим-сравниваем не с худшим. Хороший глубокий взгляд на всю картину.Могу лишь добавить его уже вширь.Можно вывозить капитал к рабочей силе и расти.Можно принимать капитал, предоставив свою рабочую силу, и расти.Третьего не дано. Это А.Смит с необходимостью расширения рынков. Без расширения ниши заполняются и стоп...Все места заняты.Но вывоз самой рабочей силы (ставка на гастерб-ров) ... это Африка с вывозом рабов.Но даже она позитивна может быть в 21 веке - только с непременным условием полной! интеграции вывозящих и принимающих. Для последующего более равноценной между сторонами распределения прибыли.Конечно, не вывозить рабсилу при отсутствии для неё капитала - это ещё хуже.Но мы-то смотрим-сравниваем не с худшим. detroytred

Повідомлень: 22968 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:08 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!! Ти бреши - та не забріхуйся...

1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік?

А чого не на -5 , або не+25%

2 Сам же ж вирахував

100-9=91 , а у нас 94%....

От і виходить - росли на +0,6% в рік.

Росли а не падали. Ти бреши - та не забріхуйся...1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік?А чого не на -5 , або не+25%2 Сам же ж вирахував100-9=91 , а у нас 94%....От і виходить - росли на +0,6% в рік.Росли а не падали. У тебя уж слишком мягкие требования, когда речь заходит о Порошенко!! Постоянно воюющий Израиль растет в среднем на 4% в год. Оправданий не ищут! Я итак взял 2,5% очень скромно - мир в среднем растет на 3,4%, а развивающиеся экономики - на 4,4%... У тебя уж слишком мягкие требования, когда речь заходит о Порошенко!! Постоянно воюющий Израиль растет в среднем на 4% в год. Оправданий не ищут! Я итак взял 2,5% очень скромно - мир в среднем растет на 3,4%, а развивающиеся экономики - на 4,4%... 1 Я взагалі прихильник того ,що вимоги треба ставити собі... а не комусь( і владі в тому числі)

2 Як тільки воююча Україна зможе отримувати по 12 млн доларів на особу допомоги-як це отримав Ізраїль - тоді й поговоримо про розмір росту економіки 1 Я взагалі прихильник того ,що вимоги треба ставити собі... а не комусь( і владі в тому числі)2 Як тільки воююча Україна зможе отримувати подопомоги-як це отримав Ізраїль - тоді й поговоримо про розмір росту економіки http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22831 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:15 Аморальний тип Не слухав ці плівки і не збираюся. Навіть не цікаво. В теперешніх умовах, Президент, це передусім Головнокомандувач. Країна у стані неоголошненої війни. Порошенко порушив свої конституційні обовязки, що призвело до втрати територій і значних жертв, яких можна було б уникнути. Кров на його рухак і сльози матерів, жінок, дітей. Оце головне, а не корупція, зовнішнє управління та інші зашквари. Впевнений, що той, хто поверне втрачені територі, тому народ простить багато гріхів. Територіальна цілісність - це святе.



П.С. Для мене дивним виглядає, що патріотично налаштовані громадяни західних областей України, повірили цьому пройдисвіту. Порошенко - російськомовний в побуті, є плоть від плоті совка, перевертнень, пристосуванець, що підлаштовує свої позиції під конюнктуру поточну. Був запит на націоналізм і Порошенко, сам вихідець не з західної України, дуже файно освоїв риторику, щоб подобатися місцевим. Але він чужий, чужак, манкурт....Як можна вестися на дешеву пропагандку бувшого совка, ще перевзувся на льоту? Це манкурт, невже не видно? Повність погоджуюся з характеристикою Порошенка Бєнєю, що це є аморальний тип. Немає там жодної ідеології, цінностей...Лише шкурний інтерес і амбіції містечкові. Не державник.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28561 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6134613561366137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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