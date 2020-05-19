Додано: Сер 20 тра, 2020 13:15

Не слухав ці плівки і не збираюся. Навіть не цікаво. В теперешніх умовах, Президент, це передусім Головнокомандувач. Країна у стані неоголошненої війни. Порошенко порушив свої конституційні обовязки, що призвело до втрати територій і значних жертв, яких можна було б уникнути. Кров на його рухак і сльози матерів, жінок, дітей. Оце головне, а не корупція, зовнішнє управління та інші зашквари. Впевнений, що той, хто поверне втрачені територі, тому народ простить багато гріхів. Територіальна цілісність - це святе.



П.С. Для мене дивним виглядає, що патріотично налаштовані громадяни західних областей України, повірили цьому пройдисвіту. Для мене це загадка. Неначе люде подуріли. Порошенко - російськомовний в побуті, є плоть від плоті совка, перевертнень, пристосуванець, що підлаштовує свої позиції під конюнктуру поточну. Був запит на націоналізм і Порошенко, сам вихідець не з західної України, дуже файно освоїв риторику, щоб подобатися місцевим. Але він чужий, чужак, манкурт....Як можна вестися на дешеву пропагандку бувшого совка, ще перевзувся на льоту? Це манкурт, невже не видно? Повність погоджуюся з характеристикою Порошенка Бєнєю, що це є аморальний тип. Немає там жодної ідеології, цінностей...Лише шкурний інтерес і амбіції містечкові. Не державник.



Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 20 тра, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.