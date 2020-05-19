Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik Ну от же ж ... Коли людина займається реальним сектором - виробництвом - будь-чого - це зразу величезний плюс . Різні послуги - це або покращення життя , або марнотратство . 60-80 % ВВП - це послуги у світі . Але всі вони без реального сектору зійдуть нанівець . Фактично вони - паразитують на ньому , навіть якщо якусь корисну функцію виконують . В реальне виробництво з низькою доданою вартістю - це не дно - але десь на рівні підлоги максимум ... Жити якось можна . Але в загальному - нецікаво . Глухий кут сучасної цивілізації ... Мені в загальному однаково - але для прийдешних поколінь ... Навряд чи технологічна західна цивілізація раптом гигне ...
zРадио написав:Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!!
Ти бреши - та не забріхуйся... 1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік? А чого не на -5 , або не+25% 2 Сам же ж вирахував 100-9=91 , а у нас 94%.... От і виходить - росли на +0,6% в рік. Росли а не падали.
У тебя уж слишком мягкие требования, когда речь заходит о Порошенко!! Постоянно воюющий Израиль растет в среднем на 4% в год. Оправданий не ищут! Я итак взял 2,5% очень скромно - мир в среднем растет на 3,4%, а развивающиеся экономики - на 4,4%...
Puente написав:Так це все ж пов"язане . За рахунок чого якісь країни ставали "тиграми" в економіці ? Ріст виробництва чогось - бажано продукції з високою доданою вартістю . Висока додана вартість - це складні технології , які вимагають дорогого обладнання і високої кваліфікації працівників . Дороге обладнання - окупається довго - тому треба гарантії стабільності , гарантії відсутності "наїздів" будь-якого роду . Ну і в загальному простота і прозорість ведення господарської діяльності . У нас цього всього немає - і не в останню чергу через правову систему ... Немає ніяких гарантій держави в цілому .
Хороший глубокий взгляд на всю картину.
Могу лишь добавить его уже вширь. Можно вывозить капитал к рабочей силе и расти. Можно принимать капитал, предоставив свою рабочую силу, и расти. Третьего не дано. Это А.Смит с необходимостью расширения рынков. Без расширения ниши заполняются и стоп... Все места заняты.
Но вывоз самой рабочей силы (ставка на гастерб-ров) ... это Африка с вывозом рабов. Но даже она позитивна может быть в 21 веке - только с непременным условием полной! интеграции вывозящих и принимающих. Для последующего более равноценной между сторонами распределения прибыли.
Конечно, не вывозить рабсилу при отсутствии для неё капитала - это ещё хуже. Но мы-то смотрим-сравниваем не с худшим.
zРадио написав:Соответственно, 100% - 9% + 2,5%^6 лет = 105,5%. Именно столько с учетом аннексии при нормальном (даже не добротном, а просто нормальном) государственном менеджменте должен быть составить ВВП 2019-го от ВВП 2013-го. Но он составляет лишь 94,3%!!!
Ти бреши - та не забріхуйся... 1 Чого ти взяв що нормальна Держава,під час анексії і військового протистояння повинна рости на 2,5% в рік? А чого не на -5 , або не+25% 2 Сам же ж вирахував 100-9=91 , а у нас 94%.... От і виходить - росли на +0,6% в рік. Росли а не падали.
У тебя уж слишком мягкие требования, когда речь заходит о Порошенко!! Постоянно воюющий Израиль растет в среднем на 4% в год. Оправданий не ищут! Я итак взял 2,5% очень скромно - мир в среднем растет на 3,4%, а развивающиеся экономики - на 4,4%...
1 Я взагалі прихильник того ,що вимоги треба ставити собі... а не комусь( і владі в тому числі) 2 Як тільки воююча Україна зможе отримувати по 12 000 доларів на особу допомоги-як це отримав Ізраїль - тоді й поговоримо про розмір росту економіки
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 тра, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Не слухав ці плівки і не збираюся. Навіть не цікаво. В теперешніх умовах, Президент, це передусім Головнокомандувач. Країна у стані неоголошненої війни. Порошенко порушив свої конституційні обовязки, що призвело до втрати територій і значних жертв, яких можна було б уникнути. Кров на його рухак і сльози матерів, жінок, дітей. Оце головне, а не корупція, зовнішнє управління та інші зашквари. Впевнений, що той, хто поверне втрачені територі, тому народ простить багато гріхів. Територіальна цілісність - це святе.
П.С. Для мене дивним виглядає, що патріотично налаштовані громадяни західних областей України, повірили цьому пройдисвіту. Для мене це загадка. Неначе люде подуріли. Порошенко - російськомовний в побуті, є плоть від плоті совка, перевертнень, пристосуванець, що підлаштовує свої позиції під конюнктуру поточну. Був запит на націоналізм і Порошенко, сам вихідець не з західної України, дуже файно освоїв риторику, щоб подобатися місцевим. Але він чужий, чужак, манкурт....Як можна вестися на дешеву пропагандку бувшого совка, ще перевзувся на льоту? Це манкурт, невже не видно? Повність погоджуюся з характеристикою Порошенка Бєнєю, що це є аморальний тип. Немає там жодної ідеології, цінностей...Лише шкурний інтерес і амбіції містечкові. Не державник.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 20 тра, 2020 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:2 Як тільки воююча Україна зможе отримувати по 12 млн доларів на особу допомоги-як це отримав Ізраїль - тоді й поговоримо про розмір росту економіки
Ахахаха, тебя кто-то очень жестоко обманул (или подвело плохое знание математики)
Населения Израиля - без малого 9 млн человек. 9 млн человек * 12 млн долларов = 108 трлн долларов!!! Карл, трлн!!! Это 5 годовых ВВП США, или 292 годовых ВВП Израиля. Не знаю общий объем американской помощи Израилю, но предположу, что ты ошибся в 1000 раз
Schmit написав:[quote="4968663:freeze"] Пётр Алексеевич говорит Байдену, что так, платим 100 процентную рыночную цену. Тут врать нельзя. Один раз соврёшь, больше денег не дадут. А Байден в курсе рынка газа, у него как раз на этом рынке сын работает.
Я спросил по факту, вы платили в 2016-2019 за газ/свет 100 процентную рыночную цену, как в Европе? Да или нет?
А причем здесь как в Европе ? Это же рынок ! В каждой стране своя рыночная цена. Даже в европейских странах во многих районах и землях своя рыночная цена
Цены на газ для бытовых потребителей в Украине и ЕС в июне 2017 года Вот например сколько население платило за газ в 2017. Если газ покупался в ЕС по реверсным ценам, то в Украине была рыночная цена? Сейчас вы скажете о газе внутренней добычи. Но если цена рыночная, то почему Нафтогаз должен продавать газ населению себе в убыток, если может продать в Европу по рыночной? Вот и ответ, при всех обещаниях рыночных цен не было даже и близко.[/quote]
Потому что газ в скважинах есть не собственность Нафтогаза, Шуфрича и др. Это всего лишь обслуга, поднять чужой газ и качнуть его дальше. Пусть Шуфрич и другие ведрами переносят в Европу, транссистема им не принадлежит тоже. Вот вам и ответ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:2 Як тільки воююча Україна зможе отримувати по 12 млн доларів на особу допомоги-як це отримав Ізраїль - тоді й поговоримо про розмір росту економіки
Во-первых, вы ошиблись очень сильно в цифрах. Во-вторых, а есть пленки где Байден указывает премьеру Израиля кого нужно посадить на пост генпрокурора, и дает указания какие нужно совершить или не совершить внутриполитические действия?
Ведь если за 1 млрд украинский през отстрочил Байдену как последняя проститутка, то уж за триллионы долларов израильские премьеры это делают наверное прям на камеру?
Puente написав:budivelnik Ну от же ж ... Коли людина займається реальним сектором - виробництвом - будь-чого - це зразу величезний плюс . Різні послуги - це або покращення життя , або марнотратство . 60-80 % ВВП - це послуги у світі . Але всі вони без реального сектору зійдуть нанівець . Фактично вони - паразитують на ньому , навіть якщо якусь корисну функцію виконують . В реальне виробництво з низькою доданою вартістю - це не дно - але десь на рівні підлоги максимум ... Жити якось можна . Але в загальному - нецікаво . Глухий кут сучасної цивілізації ... Мені в загальному однаково - але для прийдешних поколінь ... Навряд чи технологічна західна цивілізація раптом гигне ...
Я також за все хороше-проти всього поганого... От тільки способи досягнення цього хорошого- у нас з Вами різні. 1 Я краще буду робити те,що хочу (навіть нехай і з меншою ефективністю для себе) ніж те що мене будуть змушувати... Ви пропонуєте віддати важелі економічного примусу-Державі, але при цьому самі ж жалієтесь на корупцію серед Державних чиновників 2 Як приклад Я всюди встромлюю ніс і шукаю- куди б вклинитись.. Бац чую - дуже погано з транспортом.маршрутки скотовозки,шофери хамлять....в мене думка-а чого б не влазти? тим більше що автобуси ми випускаємо... Починаю рахувати і бац...впираюсь у те ,за що голосує Пуенте... Для того щоб бути рентабельним головне не надати послуги ,головне з чиновниками домовитись про повернення коштів з бюджету за перевозку пільговиків.... Мені це не подобається.не хочу я щоб мене називали корупціонером... і Пуенте їздить в скотовозках, а я шукаю далі 3 Тут бах-інший приклад В Україні 1 млрд м2 житла. з якого 700 млн м2-не утепленого і при цьому 95% житлового фонду в приватній власності.. Я-УРА, є тема, на всіх вистарчить а - ринок 300 млрд доларів, з яких 200 млрд гроші на зарплату б - виробництво пінопласту і штукатурок з сітками-освоєно в Україні в - не треба спілкуватись з чиновниками , бо приватні власники мають бути зацікавлені у покращенні якості того чим вони володіють + утеплення=-30% на оплату комунальних послуг.... ...І знову облом, бо Пуенте розповів цим 19 млн власників,що а - Держава повинна допомогти утеплити б - як утеплите за свої гроші-то завтра отримаєте менше субсидій....
Так і живемо Ніби є ринок на 300 млрд ,ніби й нічого додаткового не треба щоб його запустити...але є мантра Держава повинна....