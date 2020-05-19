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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61366137613861396140>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:38

  budivelnik написав:
  Shram написав:
  budivelnik написав:2 Як тільки воююча Україна зможе отримувати по 12 млн доларів на особу допомоги-як це отримав Ізраїль - тоді й поговоримо про розмір росту економіки
Во-первых, вы ошиблись очень сильно в цифрах.
Погоджусь - помилився
Ізраїль - 150 млрд від США на 9 млн населення= 16 667 доларів на особу
Україна - 60 млрд / 42 млн = ___________________1 428 доларів на особу


Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?
Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:38

  Puente написав:Я думаю , що ми і платили і далі платимо ціну вище обгрунтованої "риночної" ...
Тим більше , що реального ринку в цій сфері у нас немає і не скоро буде . То які риночні ціни можуть бути . Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .

А можна якісь обгрунтування того що в нас ціни вище "ринкових"? Бажано з фактами, а не "я так думаю".
"Все регулюється олігархами" - це не обгрунтування, це вода.
Ось обгрунтування і факти що у нас ціни нижче "ринкових":
  Schmit написав:Цены на газ для бытовых потребителей в Украине и ЕС в июне 2017 года
Вот например сколько население платило за газ в 2017. Если газ покупался в ЕС по реверсным ценам, то в Украине была рыночная цена?
Сейчас вы скажете о газе внутренней добычи. Но если цена рыночная, то почему Нафтогаз должен продавать газ населению себе в убыток, если может продать в Европу по рыночной?
Вот и ответ, при всех обещаниях рыночных цен не было даже и близко.

Кремлеботи чомусь проігнорували цей вельми логічний і інформативний пост.
*Саме смішне, що пройде тиждень-другий, це забудеться і "антипорохоботи" знову заявлять що По грабував народ, встановивши величезні ціни на газ, більші ніж в Європах.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 20 тра, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:43

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:Во-первых, вы ошиблись очень сильно в цифрах.
Погоджусь - помилився
Ізраїль - 150 млрд від США на 9 млн населення= 16 667 доларів на особу
Україна - 60 млрд / 42 млн = ___________________1 428 доларів на особу

Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?
Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее?
1 Мені до задниці Ізраїль
2 Якби я був Порошенком і мені давали по 1 млрд за кожного знятого з посади високопосадовця.особливо якщо цей високопосадовець нічого доброго не робить - я б це робив.
3 Як на мене отримати 1 млрд і зняти Шокіна(на якому ніде клейма ставити)-це на порядок краща і моральніша операція ,ніж продавати посади у адміністрації за 20000 доларів через брата керівника Адміністрації Президента
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:45

  Puente написав:budivelnik
От я скільки Вас читаю - не можу зрозуміти Ваших поглядів на життя .
Якась мішанина з абсолютно протилежними поглядами - немає стрункої системи .
Виглядає приблизно так : ми живемо в дуже хорошій країні ; всі повинні цьому радіти ; держава нам не дуже заважає , а якщо щось і не робить - ми все одно викрутимся ; олігархи - це такі собі вигадки невідомо чиїх ворогів - а насправді бізнес є бізнес ; державні інституції працюють цілком ефективно - і нічого порівнювати з якимись іншими країнами ; будь-яка критика будь-чого українського - це ворожа пропаганда ...
Якщо якісь менш глобальні питання - то взагалі - і судова система у нас нормально , і поліція гарно працює , і президенти всім на заздрість , а вже як ефективно уряди та міністри працюють - треба брати приклад ; законодавство у нас просто відмінне - не заважає людям займатися бізнесом ; от люди трохи підкачали - чомусь всім незадоволені - але це все наслідки "совка" ...

Если вы непрерывно и мучительно размышляете над перечисленными вами проблемами - только укорачиваете себе жизнь.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:49

Зеленський щиро вважає, що ЗП 250 дол/міс не є бідністю.
Сам би пожив би на неї!!!

"Здається, оцінювалося, що це все люди, які будуть отримувати 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так, це дуже маленька зарплата порівняно з європейськими або американськими стандартами. У них 250 доларів - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але вона не є бідністю", - додав президент."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196762
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:49

  budivelnik написав:2 Якби я був Порошенком і мені давали по 1 млрд за кожного знятого з посади високопосадовця.особливо якщо цей високопосадовець нічого доброго не робить - я б це робив.


Ты прекрасно понимаешь, почему Байден потребовал снятия именно Шокина - потому что тот расследовал дело, в котором замешан его сын, а не потому что Шокин как генпрокурор был неэффективен. Если бы Байден корректировал кадровую политику исходя из украинских интересов, а не своих личных, это бы можно еще было понять.

  budivelnik написав:3 Як на мене отримати 1 млрд і зняти Шокіна(на якому ніде клейма ставити)-це на порядок краща і моральніша операція ,ніж продавати посади у адміністрації за 20000 доларів через брата керівника Адміністрації Президента


Только никого в ОП так и не назначили через брата Ермака. Несмотря на то, что записи были опубликованы в марте 2020-го, а сняты - еще осенью 2019-го.

Да, и не забывай, что этот млрд американцы нам не подарили, а одолжили под процент, который мало кто в мире платит! Т.е. де факто - выгодно разместили
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:06

  zРадио написав:Только никого в ОП так и не назначили через брата Ермака. Несмотря на то, что записи были опубликованы в марте 2020-го, а сняты - еще осенью 2019-го.
Так про Порошенка гидоту ще рік тому писали і про Гладковського /Свинарчука і ще 16 справ відкрили - але жодної не довели навіть до суду...
То буть послідовний
Якщо для тебе нічого не означають плівки про Єрмака. то точно так само нічого не повинні означати і плівки про Порошенка
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:08

Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))

Дблы блть )))
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:08

  budivelnik написав:
  Shram написав:Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?
Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее?

3 Як на мене отримати 1 млрд і зняти Шокіна(на якому ніде клейма ставити)-це на порядок краща і моральніша операція ,ніж продавати посади у адміністрації за 20000 доларів через брата керівника Адміністрації Президента


Вообще-то тот на ком клейма негде ставить это как раз Луценко, тот самый на кого "выпросили разрешение" сменить Шокина.
И даже под назначение которого сменили законодательство, лишь бы Байдену понравилось.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:11

  andrijk777 написав:
  Puente написав:Я думаю , що ми і платили і далі платимо ціну вище обгрунтованої "риночної" ...
Тим більше , що реального ринку в цій сфері у нас немає і не скоро буде . То які риночні ціни можуть бути . Все регулюється олігархами , прикриваючись державними конторами .

А можна якісь обгрунтування того що в нас ціни вище "ринкових"? Бажано з фактами, а не "я так думаю".
"Все регулюється олігархами" - це не обгрунтування, це вода.
Ось обгрунтування і факти що у нас ціни нижче "ринкових":
  Schmit написав:Цены на газ для бытовых потребителей в Украине и ЕС в июне 2017 года
Вот например сколько население платило за газ в 2017. Если газ покупался в ЕС по реверсным ценам, то в Украине была рыночная цена?
Сейчас вы скажете о газе внутренней добычи. Но если цена рыночная, то почему Нафтогаз должен продавать газ населению себе в убыток, если может продать в Европу по рыночной?
Вот и ответ, при всех обещаниях рыночных цен не было даже и близко.

Кремлеботи чомусь проігнорували цей вельми логічний і інформативний пост.
*Саме смішне, що пройде тиждень-другий, це забудеться і "антипорохоботи" знову заявлять що По грабував народ, встановивши величезні ціни на газ, більші ніж в Європах.

Может Вы сначала обоснуете *продажу себе в убыток* (откуда этот убыток получался: из низкой цены газа или из схематоза внутри самого Нафтогаза).

Я не против принципиально повышения цен на газ, но вопрос в размере повышения и притягивания за уши к рыночной цене без наличия самого рынка.

Прикольный Нафтогаз -- с одной стороны рыночный субъект (должен по рыночным ценам с покупателем работать), а с другой -- прибыль в госбюджет сливает, как госконтора.
К населению повернут якобы рынком, а к государству - государственной сутью))

А тут рыбу заворачиваем...
detroytred
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