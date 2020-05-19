Puente написав:

От я скільки Вас читаю - не можу зрозуміти Ваших поглядів на життя .Якась мішанина з абсолютно протилежними поглядами - немає стрункої системи .Виглядає приблизно так : ми живемо в дуже хорошій країні ; всі повинні цьому радіти ; держава нам не дуже заважає , а якщо щось і не робить - ми все одно викрутимся ; олігархи - це такі собі вигадки невідомо чиїх ворогів - а насправді бізнес є бізнес ; державні інституції працюють цілком ефективно - і нічого порівнювати з якимись іншими країнами ; будь-яка критика будь-чого українського - це ворожа пропаганда ...Якщо якісь менш глобальні питання - то взагалі - і судова система у нас нормально , і поліція гарно працює , і президенти всім на заздрість , а вже як ефективно уряди та міністри працюють - треба брати приклад ; законодавство у нас просто відмінне - не заважає людям займатися бізнесом ; от люди трохи підкачали - чомусь всім незадоволені - але це все наслідки "совка" ...