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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6137613861396140>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:11

  Frant написав:Зеленський щиро вважає, що ЗП 250 дол/міс не є бідністю.
Сам би пожив би на неї!!!

"Здається, оцінювалося, що це все люди, які будуть отримувати 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так, це дуже маленька зарплата порівняно з європейськими або американськими стандартами. У них 250 доларів - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але вона не є бідністю", - додав президент."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196762

Точна копія Путіна, який сказав що 17000 рублей - це середній клас.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:13

  budivelnik написав:
  Shram написав:Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?
Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее?
1 Мені до задниці Ізраїль


Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.
Такие страны и примеры вам "до задницы".
То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:15

  Вкладчик1234 написав:Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))

Дблы блть )))

Дворники башляют управдому
Чтоб участок подметать поближе к дому
За кладбищенской железною оградой
Покупать места еще при жизни надо
Не еврей, чтоб уехать за границу
Платят деньги на еврейке чтоб жениться
И тогда давай держи карман пошире
Подскочили нынче цены на ОВИРЕ

Докторам даем, хотим подольше жить,
Распороли- чтобы не забыли нас зашить
А менты, когда ни дай бог, что случится,
Нам всегда дадут возможность откупиться
Чтобы пару строк послать на волю,
Зек башляет своему конвою
Подсудимый круто греет прокурора,
Чтоб не вынес он крутого приговора

Покупаем женщину за глазки,
За фигуру, груди бёдра ласки
Наркоман продаст любимого отца,
Чтоб достать себе начинку для шприца,
Да и сами мы порой не замечаем
Что вокруг всё продаём и покупаем
Не продать бы только нам друг друга,
Ведь в итоге всем воздастя по заслугам

Продаются титулы и ранги
Документы, ценные бумаги
Есть вояки в бравых горнизонах
Покупают звёзды на погонах
Продаётся жирненькая должность,
Подаётся честность, совесть, гордость
И напрасно тот из нас смеётся
Если думает что он не продаётся

Прилипают креслу задницей от взяток,
И живот повис как взяточный придаток
У жены от взяток отвисают уши,
Зачерствели взяточные души
Все берут от низа и до верха
От министра до простого клерка
На чины и звания не взирая,
Все берут система круговая
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:18

  Вкладчик1234 написав:Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))
Дблы блть )))
Смішні москалі...
Я за Закон про Землю
Але при цьому ,на ВР Зеленський мотивував прийняти закон про Землю тому,що без нього нам МВФ грошей не позичить?
То що мені тепер ,гнати пургу на Зеленського?
Так баба Юля жене....і що від цього нам гроші МВФ стали не потрібні? чи закон про Землю не потрібен?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:19

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?
Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее?
1 Мені до задниці Ізраїль
Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.
Такие страны и примеры вам "до задницы".
То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"
Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається
А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:21

  detroytred написав:Прикольный Нафтогаз -- с одной стороны рыночный субъект (должен по рыночным ценам с покупателем работать), а с другой -- прибыль в госбюджет сливает, как госконтора.
Так Ви признаєте що 70% від ціни газу-це податок, який через Нафтогаз Держава отримує
Чи сильно незадоволені що ціна на газ зависока, бо в ньому 70%-це податки.за які Держава таких лампасників як ви утримує?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:22

  detroytred написав:Может Вы сначала обоснуете *продажу себе в убыток* (откуда этот убыток получался: из низкой цены газа или из схематоза внутри самого Нафтогаза).

Я не против принципиально повышения цен на газ, но вопрос в размере повышения и притягивания за уши к рыночной цене без наличия самого рынка.

Прикольный Нафтогаз -- с одной стороны рыночный субъект (должен по рыночным ценам с покупателем работать), а с другой -- прибыль в госбюджет сливает, как госконтора.
К населению повернут якобы рынком, а к государству - государственной сутью))

А тут рыбу заворачиваем...

Прибыль - приватизируем
Убытки - национализируем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:27

andrijk777

Відносно ринкових цін ... Це все "вилазить" з часом - тому що маскується до пори .
Про електрику на даний момент в курсі ?
Сайт : https://www.oree.com.ua/
На ньому - МАПА ОПТОВИХ ЦІН - просто достатньо подивитися ...
А в загальному - що значить "ринкова ціна" ? Коли ринку як такого немає взагалі . У нас є ринок газу ? Для кого ? Чи навіть електрики ...
Всі ці ціни регулюються якось там державою . Механізм регулювання - фактично лобіювання чиїхось інтересів . То одного , то іншого . Олігарха . Не народу і навіть не держави .
Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . Чи якщо журналіст щось напише - це істина , а якщо нонейм якийсь - це фейк ... Так я розумніший за 90 % журналістів ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:31

  budivelnik написав:
  Shram написав:]Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.
Такие страны и примеры вам "до задницы".
То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"
Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається


И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:35

Вкладчик1234
Гибридность - она во всём такая хитрая бестия))

Причём, если США, Европа и Ко взяли и умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы), то у нас эти же самые инструменты коряво используют ..., но пеняют не на корявые руки, использующих инструменты властей, а на сами инструменты.

В то время, когда эпоха свободного рынка, прошла ещё в середине прошлого века. Очень болезненной прививкой...

Ну а у нас ресурс роста за счёт дерегуляции исчерпался с окончанием лихих 90-х.
detroytred
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