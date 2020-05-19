Вкладчик1234 написав:
Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))
Дблы блть )))
Дворники башляют управдому
Чтоб участок подметать поближе к дому
За кладбищенской железною оградой
Покупать места еще при жизни надо
Не еврей, чтоб уехать за границу
Платят деньги на еврейке чтоб жениться
И тогда давай держи карман пошире
Подскочили нынче цены на ОВИРЕ
Докторам даем, хотим подольше жить,
Распороли- чтобы не забыли нас зашить
А менты, когда ни дай бог, что случится,
Нам всегда дадут возможность откупиться
Чтобы пару строк послать на волю,
Зек башляет своему конвою
Подсудимый круто греет прокурора,
Чтоб не вынес он крутого приговора
Покупаем женщину за глазки,
За фигуру, груди бёдра ласки
Наркоман продаст любимого отца,
Чтоб достать себе начинку для шприца,Да и сами мы порой не замечаем
Что вокруг всё продаём и покупаем
Не продать бы только нам друг друга,
Ведь в итоге всем воздастя по заслугам
Продаются титулы и ранги
Документы, ценные бумаги
Есть вояки в бравых горнизонах
Покупают звёзды на погонах
Продаётся жирненькая должность,
Подаётся честность, совесть, гордость
И напрасно тот из нас смеётся
Если думает что он не продаётся
Прилипают креслу задницей от взяток,
И живот повис как взяточный придаток
У жены от взяток отвисают уши,Зачерствели взяточные души
Все берут от низа и до верха
От министра до простого клерка
На чины и звания не взирая,
Все берут система круговая
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.