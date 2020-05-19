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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6137613861396140> Додано: Сер 20 тра, 2020 14:11 Frant написав: Зеленський щиро вважає, що ЗП 250 дол/міс не є бідністю.

Сам би пожив би на неї!!!



"Здається, оцінювалося, що це все люди, які будуть отримувати 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так, це дуже маленька зарплата порівняно з європейськими або американськими стандартами. У них 250 доларів - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але вона не є бідністю", - додав президент."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196762 Зеленський щиро вважає, що ЗП 250 дол/міс не є бідністю.Сам би пожив би на неї!!!"Здається, оцінювалося, що це все люди, які будуть отримувати 5-6 тисяч гривень. І вони вважають, що вони бідні. Так, це дуже маленька зарплата порівняно з європейськими або американськими стандартами. У них 250 доларів - це мізерні зарплати. У нас - це теж маленька зарплата, але вона не є бідністю", - додав президент."Джерело:

Точна копія Путіна, який сказав що 17000 рублей - це середній клас. Точна копія Путіна, який сказав що 17000 рублей - це середній клас. andrijk777

Повідомлень: 2127 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:13 budivelnik написав: Shram написав: Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?

Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее? Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее? 1 Мені до задниці Ізраїль

1 Мені до задниці Ізраїль



Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.

Такие страны и примеры вам "до задницы".

То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!" Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.Такие страны и примеры вам "до задницы".То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!" Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3035 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:15 Вкладчик1234 написав: Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))



Дблы блть ))) Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))Дблы блть )))

Дворники башляют управдому

Чтоб участок подметать поближе к дому

За кладбищенской железною оградой

Покупать места еще при жизни надо

Не еврей, чтоб уехать за границу

Платят деньги на еврейке чтоб жениться

И тогда давай держи карман пошире

Подскочили нынче цены на ОВИРЕ



Докторам даем, хотим подольше жить,

Распороли- чтобы не забыли нас зашить

А менты, когда ни дай бог, что случится,

Нам всегда дадут возможность откупиться

Чтобы пару строк послать на волю,

Зек башляет своему конвою

Подсудимый круто греет прокурора,

Чтоб не вынес он крутого приговора



Покупаем женщину за глазки,

За фигуру, груди бёдра ласки

Наркоман продаст любимого отца,

Чтоб достать себе начинку для шприца,

Да и сами мы порой не замечаем

Что вокруг всё продаём и покупаем

Не продать бы только нам друг друга,

Ведь в итоге всем воздастя по заслугам



Продаются титулы и ранги

Документы, ценные бумаги

Есть вояки в бравых горнизонах

Покупают звёзды на погонах

Продаётся жирненькая должность,

Подаётся честность, совесть, гордость

И напрасно тот из нас смеётся

Если думает что он не продаётся



Прилипают креслу задницей от взяток,

И живот повис как взяточный придаток

У жены от взяток отвисают уши,

Зачерствели взяточные души

Все берут от низа и до верха

От министра до простого клерка

На чины и звания не взирая,

Все берут система круговая Дворники башляют управдомуЧтоб участок подметать поближе к домуЗа кладбищенской железною оградойПокупать места еще при жизни надоНе еврей, чтоб уехать за границуПлатят деньги на еврейке чтоб женитьсяИ тогда давай держи карман поширеПодскочили нынче цены на ОВИРЕДокторам даем, хотим подольше жить,Распороли- чтобы не забыли нас зашитьА менты, когда ни дай бог, что случится,Нам всегда дадут возможность откупитьсяЧтобы пару строк послать на волю,Зек башляет своему конвоюПодсудимый круто греет прокурора,Чтоб не вынес он крутого приговораПокупаем женщину за глазки,За фигуру, груди бёдра ласкиНаркоман продаст любимого отца,Чтоб достать себе начинку для шприца,Продаются титулы и рангиДокументы, ценные бумагиЕсть вояки в бравых горнизонахПокупают звёзды на погонахПродаётся жирненькая должность,Подаётся честность, совесть, гордостьИ напрасно тот из нас смеётсяЕсли думает что он не продаётсяПрилипают креслу задницей от взяток,И живот повис как взяточный придатокУ жены от взяток отвисают уши, Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28563 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:18 Вкладчик1234 написав: Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))

Дблы блть ))) Порохоботы уже утвержают что "Порошенко выгодно продал Шокина"? Аж за целый миллиард баксов? )))Дблы блть ))) Смішні москалі...

Я за Закон про Землю

Але при цьому ,на ВР Зеленський мотивував прийняти закон про Землю тому,що без нього нам МВФ грошей не позичить?

То що мені тепер ,гнати пургу на Зеленського?

Так баба Юля жене....і що від цього нам гроші МВФ стали не потрібні? чи закон про Землю не потрібен? Смішні москалі...Я за Закон про ЗемлюАле при цьому ,на ВР Зеленський мотивував прийняти закон про Землю тому,що без нього нам МВФ грошей не позичить?То що мені тепер ,гнати пургу на Зеленського?Так баба Юля жене....і що від цього нам гроші МВФ стали не потрібні? чи закон про Землю не потрібен? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22838 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:19 Shram написав: budivelnik написав: Shram написав: Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?

Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее? Так есть ли факты продажи суверенитета Израиля за такие деньги?Назначение и устранение генпрокуроров, согласование их кураторов, посидеть в кресле президента, согласовывать внутренние тарифы и цены и так далее? 1 Мені до задниці Ізраїль 1 Мені до задниці Ізраїль Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.

Такие страны и примеры вам "до задницы".

То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!" Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.Такие страны и примеры вам "до задницы".То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!" Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..

Мені Україна подобається

А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара... Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..Мені Україна подобаєтьсяА якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22838 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:21 detroytred написав: Прикольный Нафтогаз -- с одной стороны рыночный субъект (должен по рыночным ценам с покупателем работать), а с другой -- прибыль в госбюджет сливает, как госконтора. Прикольный Нафтогаз -- с одной стороны рыночный субъект (должен по рыночным ценам с покупателем работать), а с другой -- прибыль в госбюджет сливает, как госконтора. Так Ви признаєте що 70% від ціни газу-це податок, який через Нафтогаз Держава отримує

Чи сильно незадоволені що ціна на газ зависока, бо в ньому 70%-це податки.за які Держава таких лампасників як ви утримує? Так Ви признаєте що 70% від ціни газу-це податок, який через Нафтогаз Держава отримуєЧи сильно незадоволені що ціна на газ зависока, бо в ньому 70%-це податки.за які Держава таких лампасників як ви утримує? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22838 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:22 detroytred написав: Может Вы сначала обоснуете *продажу себе в убыток* (откуда этот убыток получался: из низкой цены газа или из схематоза внутри самого Нафтогаза).



Я не против принципиально повышения цен на газ, но вопрос в размере повышения и притягивания за уши к рыночной цене без наличия самого рынка.



Прикольный Нафтогаз -- с одной стороны рыночный субъект (должен по рыночным ценам с покупателем работать), а с другой -- прибыль в госбюджет сливает, как госконтора.

К населению повернут якобы рынком, а к государству - государственной сутью))



А тут рыбу заворачиваем... Может Вы сначала обоснуете *продажу себе в убыток* (откуда этот убыток получался: из низкой цены газа или из схематоза внутри самого Нафтогаза).Я не против принципиально повышения цен на газ, но вопрос в размере повышения и притягивания за уши к рыночной цене без наличия самого рынка.Прикольный Нафтогаз -- с одной стороны рыночный субъект (должен по рыночным ценам с покупателем работать), а с другой -- прибыль в госбюджет сливает, как госконтора.К населению повернут якобы рынком, а к государству - государственной сутью))А тут рыбу заворачиваем...

Прибыль - приватизируем

Убытки - национализируем Прибыль - приватизируемУбытки - национализируем Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11408 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6821 раз. Подякували: 3053 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:27 andrijk777



Відносно ринкових цін ... Це все "вилазить" з часом - тому що маскується до пори .

Про електрику на даний момент в курсі ?

Сайт : https://www.oree.com.ua/

На ньому - МАПА ОПТОВИХ ЦІН - просто достатньо подивитися ...

А в загальному - що значить "ринкова ціна" ? Коли ринку як такого немає взагалі . У нас є ринок газу ? Для кого ? Чи навіть електрики ...

Всі ці ціни регулюються якось там державою . Механізм регулювання - фактично лобіювання чиїхось інтересів . То одного , то іншого . Олігарха . Не народу і навіть не держави .

Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . Чи якщо журналіст щось напише - це істина , а якщо нонейм якийсь - це фейк ... Так я розумніший за 90 % журналістів ... Відносно ринкових цін ... Це все "вилазить" з часом - тому що маскується до пори .Про електрику на даний момент в курсі ?Сайт :На ньому - МАПА ОПТОВИХ ЦІН - просто достатньо подивитися ...А в загальному - що значить "ринкова ціна" ? Коли ринку як такого немає взагалі . У нас є ринок газу ? Для кого ? Чи навіть електрики ...Всі ці ціни регулюються якось там державою . Механізм регулювання - фактично лобіювання чиїхось інтересів . То одного , то іншого . Олігарха . Не народу і навіть не держави .Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . Чи якщо журналіст щось напише - це істина , а якщо нонейм якийсь - це фейк ... Так я розумніший за 90 % журналістів ... Puente Повідомлень: 3116 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:31 budivelnik написав: Shram написав: ]Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.

Такие страны и примеры вам "до задницы".

То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!" ]Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.Такие страны и примеры вам "до задницы".То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!" Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..

Мені Україна подобається

Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..Мені Україна подобається



И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.

Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.

Вам точно Україна подобається? И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.Вам точно Україна подобається? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3035 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:35 Вкладчик1234

Гибридность - она во всём такая хитрая бестия))



Причём, если США, Европа и Ко взяли и умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы), то у нас эти же самые инструменты коряво используют ..., но пеняют не на корявые руки, использующих инструменты властей, а на сами инструменты.



В то время, когда эпоха свободного рынка, прошла ещё в середине прошлого века. Очень болезненной прививкой...



Ну а у нас ресурс роста за счёт дерегуляции исчерпался с окончанием лихих 90-х. detroytred

Повідомлень: 22970 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6137613861396140> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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