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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6137613861396140
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:38

  Puente написав:Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . .

Закон в нас не працює. Бо держава окупована чужинцями. Шоб повернути закон і державу в руки українцям, треба лити кров. Тобто рубати руки, що приклеїлися до державного корита. Самі ті руки не відчепляться.

Шутка состоит в невозможности уступок без принуждения.@
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:39

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:]Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.
Такие страны и примеры вам "до задницы".
То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"
Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається


И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?

Какая часть суверенитета продана? Требование США было - снять коррумпированного чиновника. На кого заменить - никто не указывал.
Более того, вообще не понятно, из-за чего вся буча, если про это требование - снять прокурора было известно еще в 2016.
США предоставят Украине кредитные гарантии на $1 млрд только в случае отставки Шокина – СМИ
Государственный департамент США связывает предоставление Украине кредитных гарантий в размере $1 млрд с отставкой генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.UA.

По данным издания, американские власти дали четко понять эту взаимосвязь в ходе поездки в США заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Украина и США в конце прошлого года достигли соглашения о предоставлении Украине дополнительных кредитных гарантий, что позволит Кабмину привлечь $1 млрд. Однако, предоставление гарантии будет зависеть от прогресса в реализации программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционной реформы, частью которой в Госдепе считают уход нынешнего генпрокурора.

C февраля 2015 года ГПУ возглавляет Виктор Шокин. С критикой в его адрес выступали и украинские политики, и западные партнеры Украины. В октябре посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что ГПУ должна прекратить подрыв реформ в стране и защищать коррумпированных прокуроров.

Слухи о возможной отставке Шокина начали появляться в прошлом году, в Раде несколько раз собирали подписи за его увольнение. Но президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не будет реформировать прокуратуру путем смены генпрокурора.
Schmit
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