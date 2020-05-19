Додано: Сер 20 тра, 2020 15:05

Puente написав: budivelnik написав: Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..

Мені Україна подобається

А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара... Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..Мені Україна подобаєтьсяА якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...



Ну от постійно підтверджуєте ...

Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться .

Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ...

У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули .

Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ... Ну от постійно підтверджуєте ...Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться .Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ...У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули .Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...

Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана: "Благослови, пане гетьмане, зайняти займанщину!" — та й займе, скільки оком закине, степу, гаїв, сіножатей, рибних озер, і вже це його родова земля, уже там підсусідок хоч живи, хоч до другого державці, коли не любо, вбирайся. Знов прийде сотник чи осаул, чи там який хорунжий полковий до полковника: "Благослови, батьку, зайняти займанщину!" — "Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш". А сотники козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копцями, ровом обкопає або ограничить кляками, та вже й не суньсь туди наш брат; де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй: сам він або його діти збудують

В мене таке відчуття, що хліба вже від держави ніхто не просить, а видовищами вже наситилися. Це лише Будівельнику скрізь халявщики мерещаться.Населення тупо забило на псевдоеліту, а псевдоеліта забила на населення. Це два окремі світи, що створює небезпеку для існування держави, як цілісної екосистеми.На мій погляд, основний запит в населення вже - на справедливість. Елементарна справедливість, закон і єдині правила для всіх. Дійшло вже до крайнрщів: полювання на людини в барських угіддях, мажори давлять людей, людям перегороджають доступ до морів і річок, самозахоплення земель...І жодної рекції держави на порушення, навпаки латентне сприяння бєспрєделу...Злочинці ходяь на волі і насміхаються зі своїх жертв. Це все нагадує...Класика. Все вже було. І на ті самі граблі знов.Як слобонили наші з божою поміччю од ляхів Україну, дак тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну: одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, і у полковому городі судову справу собі мають. Ну, а в полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, а в сотнях під городи да під села; а там уже під свої двори, хутори да левади. От би, здавалось, і добре, та горе, що старожитні козаки, що з предку-віку козаками бувалії, військовій черні позавиділи, не схотіли ділитись рівно. "Які вони, — кажугь, — козаки? Їх батьки та діди зроду козацтва не знали. Зробимо перепис, і хто козак, той вольность козацькую матиме, а хто пахатний хрестянин, той нехай свого діла гледить!" Зчинилась була буча не мала: поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото, которі багаті, що на доброму коні збройне до обозу могли виїжджати, тії зостались козаками і до леєстру козацького записані; котрі ж ходили піхом, дак зостались у поспільстві (опріч міщан, що по городах торги і комори крамнії мали), осіли на рангових або на магістратських та на чернечих грунтах або у шляхти та в козаків підсусідками, а інші зостались козацькими підпомічниками, що двадцять-тридцять чоловік одного козака споряджають. Сі б то, може, й собі, як от і ми, козацької вольності пошукали, коли ж не сила! Як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось. Давай посполитий до скарбу і подачку од диму, давай і підводу, і греблі по шляхах гати, а козак, бач, нічого того й не знає.. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники з голоти розплодились! У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепивсь па Вкраїні, приставши у козацтво, а тепер їх не перелічиш! Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну; а більш сього вельможества із козацтва таки начинилось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром'язці йшов. Той же зоставсь ув убожестві, а йому фортуна на війні послужила, у старшину, у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці! Отак-то, діти!Чорна Рада.