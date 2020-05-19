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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6138613961406141>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:38

  Puente написав:Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . .

Закон в нас не працює. Бо держава окупована чужинцями. Шоб повернути закон і державу в руки українцям, треба лити кров. Тобто рубати руки, що приклеїлися до державного корита. Самі ті руки не відчепляться.

Шутка состоит в невозможности уступок без принуждения.@
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:39

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:]Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.
Такие страны и примеры вам "до задницы".
То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"
Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається


И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?

Какая часть суверенитета продана? Требование США было - снять коррумпированного чиновника. На кого заменить - никто не указывал.
Более того, вообще не понятно, из-за чего вся буча, если про это требование - снять прокурора было известно еще в 2016.
США предоставят Украине кредитные гарантии на $1 млрд только в случае отставки Шокина – СМИ
Государственный департамент США связывает предоставление Украине кредитных гарантий в размере $1 млрд с отставкой генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.UA.

По данным издания, американские власти дали четко понять эту взаимосвязь в ходе поездки в США заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Украина и США в конце прошлого года достигли соглашения о предоставлении Украине дополнительных кредитных гарантий, что позволит Кабмину привлечь $1 млрд. Однако, предоставление гарантии будет зависеть от прогресса в реализации программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционной реформы, частью которой в Госдепе считают уход нынешнего генпрокурора.

C февраля 2015 года ГПУ возглавляет Виктор Шокин. С критикой в его адрес выступали и украинские политики, и западные партнеры Украины. В октябре посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что ГПУ должна прекратить подрыв реформ в стране и защищать коррумпированных прокуроров.

Слухи о возможной отставке Шокина начали появляться в прошлом году, в Раде несколько раз собирали подписи за его увольнение. Но президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не будет реформировать прокуратуру путем смены генпрокурора.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:47

  budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається
А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...


Ну от постійно підтверджуєте ...
Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться .
Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ...
У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули .
Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:05

  Puente написав:
  budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається
А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...


Ну от постійно підтверджуєте ...
Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться .
Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ...
У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули .
Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...

В мене таке відчуття, що хліба вже від держави ніхто не просить, а видовищами вже наситилися. Це лише Будівельнику скрізь халявщики мерещаться. :) Населення тупо забило на псевдоеліту, а псевдоеліта забила на населення. Це два окремі світи, що створює небезпеку для існування держави, як цілісної екосистеми.

На мій погляд, основний запит в населення вже - на справедливість. Елементарна справедливість, закон і єдині правила для всіх. Дійшло вже до крайнрщів: полювання на людини в барських угіддях, мажори давлять людей, людям перегороджають доступ до морів і річок, самозахоплення земель...І жодної рекції держави на порушення, навпаки латентне сприяння бєспрєделу...Злочинці ходяь на волі і насміхаються зі своїх жертв. Це все нагадує...Класика. Все вже було. І на ті самі граблі знов. :(

Як слобонили наші з божою поміччю од ляхів Україну, дак тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну: одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, і у полковому городі судову справу собі мають. Ну, а в полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, а в сотнях під городи да під села; а там уже під свої двори, хутори да левади. От би, здавалось, і добре, та горе, що старожитні козаки, що з предку-віку козаками бувалії, військовій черні позавиділи, не схотіли ділитись рівно. "Які вони, — кажугь, — козаки? Їх батьки та діди зроду козацтва не знали. Зробимо перепис, і хто козак, той вольность козацькую матиме, а хто пахатний хрестянин, той нехай свого діла гледить!" Зчинилась була буча не мала: поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото, которі багаті, що на доброму коні збройне до обозу могли виїжджати, тії зостались козаками і до леєстру козацького записані; котрі ж ходили піхом, дак зостались у поспільстві (опріч міщан, що по городах торги і комори крамнії мали), осіли на рангових або на магістратських та на чернечих грунтах або у шляхти та в козаків підсусідками, а інші зостались козацькими підпомічниками, що двадцять-тридцять чоловік одного козака споряджають. Сі б то, може, й собі, як от і ми, козацької вольності пошукали, коли ж не сила! Як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось. Давай посполитий до скарбу і подачку од диму, давай і підводу, і греблі по шляхах гати, а козак, бач, нічого того й не знає. Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана: "Благослови, пане гетьмане, зайняти займанщину!" — та й займе, скільки оком закине, степу, гаїв, сіножатей, рибних озер, і вже це його родова земля, уже там підсусідок хоч живи, хоч до другого державці, коли не любо, вбирайся. Знов прийде сотник чи осаул, чи там який хорунжий полковий до полковника: "Благослови, батьку, зайняти займанщину!" — "Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш". А сотники козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копцями, ровом обкопає або ограничить кляками, та вже й не суньсь туди наш брат; де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй: сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники з голоти розплодились! У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепивсь па Вкраїні, приставши у козацтво, а тепер їх не перелічиш! Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну; а більш сього вельможества із козацтва таки начинилось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром'язці йшов. Той же зоставсь ув убожестві, а йому фортуна на війні послужила, у старшину, у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці! Отак-то, діти!

Чорна Рада.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:07

  Puente написав:
Є величезна категорія низькооплачуваних.

Это ещё Рикардо...
Потребительная и меновая стоимость. В данном случае труда.

И государство всеобщего благосостояния от Европы.

Велосипеды изобретены давно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:29

  Козак-характерник написав: Дійшло вже до крайнрщів: полювання на людини в барських угіддях, мажори давлять людей, людям перегороджають доступ до морів і річок, самозахоплення земель...І жодної рекції держави на порушення, навпаки латентне сприяння бєспрєделу...

Свіжі приклади містечкового бєспрєдєла. Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:37

  Puente написав:andrijk777

Відносно ринкових цін ... Це все "вилазить" з часом - тому що маскується до пори .
Про електрику на даний момент в курсі ?
Сайт : https://www.oree.com.ua/
На ньому - МАПА ОПТОВИХ ЦІН - просто достатньо подивитися ...
А в загальному - що значить "ринкова ціна" ? Коли ринку як такого немає взагалі . У нас є ринок газу ? Для кого ? Чи навіть електрики ...
Всі ці ціни регулюються якось там державою . Механізм регулювання - фактично лобіювання чиїхось інтересів . То одного , то іншого . Олігарха . Не народу і навіть не держави .
Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . Чи якщо журналіст щось напише - це істина , а якщо нонейм якийсь - це фейк ... Так я розумніший за 90 % журналістів ...

Аргументів немає - одна вода....
Говоримо про газ .... сайт про електрику. :shock:
А хто сказав що ринкова ціна повинна бути менша ніж теперішня?
Те що в нас немає ринку - так це погано. І що?? Це вина По? А чому це не вина Кравчука, Кучми, Ющ, Якена чи Зе?
Я згідний що у нас немає ринку - навіщо ви це 100 разів повторюєте?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:56

  zРадио написав:
  Schmit написав:А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников. Рост экономики 2016-2019 показал, что все это пошло государству только на пользу.


Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг

Реальный ВВП в % от 2013-го:
Зображення

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ---gosstat


"Не было роста экономики" говорит он... и приводит график на котором показывается рост экономики.
Вот если это топ-менеджер, то я в принципе понимаю их проблемы. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:59

  Puente написав:
  budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається
А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...


Ну от постійно підтверджуєте ...
Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться .
Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ...
У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули .
Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...

Неделю был в бане, а на манеже те же с той же чушью.
Человек ни разу не бывавший в Израиле рассказывает как там живут, а ему никто не задаст вопрос - если там так плохо то почему 20000 украинских нелегалов там работают, а в Украине и 20 израильских нелегалов на заработках не найти
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  Козак-характерник написав:Закон в нас не працює. Бо держава окупована чужинцями.

Вот ещё один деятель который несмотря на неоднократно советы чаще смотреть на себя в зеркало упорно это не делает.
Какие чужеземцы, откуда они прилетели и кто их и когда сюда запустил?
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