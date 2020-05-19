Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . .
Закон в нас не працює. Бо держава окупована чужинцями. Шоб повернути закон і державу в руки українцям, треба лити кров. Тобто рубати руки, що приклеїлися до державного корита. Самі ті руки не відчепляться.
Шутка состоит в невозможности уступок без принуждения.@
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Shram написав:]Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло. Такие страны и примеры вам "до задницы". То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"
Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі.. Мені Україна подобається
И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность. Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%. Вам точно Україна подобається?
Государственный департамент США связывает предоставление Украине кредитных гарантий в размере $1 млрд с отставкой генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ZN.UA.
По данным издания, американские власти дали четко понять эту взаимосвязь в ходе поездки в США заместителя генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Украина и США в конце прошлого года достигли соглашения о предоставлении Украине дополнительных кредитных гарантий, что позволит Кабмину привлечь $1 млрд. Однако, предоставление гарантии будет зависеть от прогресса в реализации программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционной реформы, частью которой в Госдепе считают уход нынешнего генпрокурора.
C февраля 2015 года ГПУ возглавляет Виктор Шокин. С критикой в его адрес выступали и украинские политики, и западные партнеры Украины. В октябре посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что ГПУ должна прекратить подрыв реформ в стране и защищать коррумпированных прокуроров.
Слухи о возможной отставке Шокина начали появляться в прошлом году, в Раде несколько раз собирали подписи за его увольнение. Но президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не будет реформировать прокуратуру путем смены генпрокурора.
budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі.. Мені Україна подобається А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...
Ну от постійно підтверджуєте ... Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться . Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ... У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули . Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...
budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі.. Мені Україна подобається А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...
Ну от постійно підтверджуєте ... Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться . Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ... У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули . Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...
В мене таке відчуття, що хліба вже від держави ніхто не просить, а видовищами вже наситилися. Це лише Будівельнику скрізь халявщики мерещаться. Населення тупо забило на псевдоеліту, а псевдоеліта забила на населення. Це два окремі світи, що створює небезпеку для існування держави, як цілісної екосистеми.
На мій погляд, основний запит в населення вже - на справедливість. Елементарна справедливість, закон і єдині правила для всіх. Дійшло вже до крайнрщів: полювання на людини в барських угіддях, мажори давлять людей, людям перегороджають доступ до морів і річок, самозахоплення земель...І жодної рекції держави на порушення, навпаки латентне сприяння бєспрєделу...Злочинці ходяь на волі і насміхаються зі своїх жертв. Це все нагадує...Класика. Все вже було. І на ті самі граблі знов.
Як слобонили наші з божою поміччю од ляхів Україну, дак тоді по обидва боки Дніпра уся земля стала козакам спільна і обща. От і давай ділити по полках Україну: одні села до одного полку, а другі до другого тягнуть, і у полковому городі судову справу собі мають. Ну, а в полках осягли козаки й позаймали землі під сотні, а в сотнях під городи да під села; а там уже під свої двори, хутори да левади. От би, здавалось, і добре, та горе, що старожитні козаки, що з предку-віку козаками бувалії, військовій черні позавиділи, не схотіли ділитись рівно. "Які вони, — кажугь, — козаки? Їх батьки та діди зроду козацтва не знали. Зробимо перепис, і хто козак, той вольность козацькую матиме, а хто пахатний хрестянин, той нехай свого діла гледить!" Зчинилась була буча не мала: поспільство свого козацтва рішатись не хотіло, що ледві покійник Хмельницький утихомирив. І ото, которі багаті, що на доброму коні збройне до обозу могли виїжджати, тії зостались козаками і до леєстру козацького записані; котрі ж ходили піхом, дак зостались у поспільстві (опріч міщан, що по городах торги і комори крамнії мали), осіли на рангових або на магістратських та на чернечих грунтах або у шляхти та в козаків підсусідками, а інші зостались козацькими підпомічниками, що двадцять-тридцять чоловік одного козака споряджають. Сі б то, може, й собі, як от і ми, козацької вольності пошукали, коли ж не сила! Як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось. Давай посполитий до скарбу і подачку од диму, давай і підводу, і греблі по шляхах гати, а козак, бач, нічого того й не знає. Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана: "Благослови, пане гетьмане, зайняти займанщину!" — та й займе, скільки оком закине, степу, гаїв, сіножатей, рибних озер, і вже це його родова земля, уже там підсусідок хоч живи, хоч до другого державці, коли не любо, вбирайся. Знов прийде сотник чи осаул, чи там який хорунжий полковий до полковника: "Благослови, батьку, зайняти займанщину!" — "Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш". А сотники козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копцями, ровом обкопає або ограничить кляками, та вже й не суньсь туди наш брат; де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй: сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники з голоти розплодились! У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепивсь па Вкраїні, приставши у козацтво, а тепер їх не перелічиш! Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну; а більш сього вельможества із козацтва таки начинилось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром'язці йшов. Той же зоставсь ув убожестві, а йому фортуна на війні послужила, у старшину, у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці! Отак-то, діти!
Чорна Рада.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав: Дійшло вже до крайнрщів: полювання на людини в барських угіддях, мажори давлять людей, людям перегороджають доступ до морів і річок, самозахоплення земель...І жодної рекції держави на порушення, навпаки латентне сприяння бєспрєделу...
Відносно ринкових цін ... Це все "вилазить" з часом - тому що маскується до пори . Про електрику на даний момент в курсі ? Сайт : https://www.oree.com.ua/ На ньому - МАПА ОПТОВИХ ЦІН - просто достатньо подивитися ... А в загальному - що значить "ринкова ціна" ? Коли ринку як такого немає взагалі . У нас є ринок газу ? Для кого ? Чи навіть електрики ... Всі ці ціни регулюються якось там державою . Механізм регулювання - фактично лобіювання чиїхось інтересів . То одного , то іншого . Олігарха . Не народу і навіть не держави . Ви хочете , щоб я юридично довів , що у нас ринку немає ? Так у нас юридично і корупції практично немає . Чи якщо журналіст щось напише - це істина , а якщо нонейм якийсь - це фейк ... Так я розумніший за 90 % журналістів ...
Аргументів немає - одна вода.... Говоримо про газ .... сайт про електрику. А хто сказав що ринкова ціна повинна бути менша ніж теперішня? Те що в нас немає ринку - так це погано. І що?? Це вина По? А чому це не вина Кравчука, Кучми, Ющ, Якена чи Зе? Я згідний що у нас немає ринку - навіщо ви це 100 разів повторюєте?
Schmit написав:А вы думали, США деньги выделяли за красивые глазки? Реформ требовали, антикоррупционных законов и увольнения коррупционных по их мнению чиновников. Рост экономики 2016-2019 показал, что все это пошло государству только на пользу.
Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг
budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі.. Мені Україна подобається А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...
Ну от постійно підтверджуєте ... Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться . Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ... У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули . Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...
Неделю был в бане, а на манеже те же с той же чушью. Человек ни разу не бывавший в Израиле рассказывает как там живут, а ему никто не задаст вопрос - если там так плохо то почему 20000 украинских нелегалов там работают, а в Украине и 20 израильских нелегалов на заработках не найти