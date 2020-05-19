Ты в курсе, что ты описал жизнь в рашкинском бантустане?
И при этом, кстати, не во всех странах Африки можно будет найти такую жёппу, как в твоей Уфе.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:03
Ты в курсе, что ты описал жизнь в рашкинском бантустане?
И при этом, кстати, не во всех странах Африки можно будет найти такую жёппу, как в твоей Уфе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:06
Re: Політичні дискусії
Если согласны с тем, что рынка нет, так что за глупый спор про мифическую рыночную цену в стране, где нет рынка, и цена устанавливается непонятно кем Порошенко, Вовком или кто сейчас ?
Какой то чистый оксюморон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:07
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:16
Re: Політичні дискусії
Сьогодні ж здається була пресконференція Зеленського, чомусь не бачу тут істерик порохоботів, що там було, хто дивився?
чому порохоботи принишкли?
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