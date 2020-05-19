Ты в курсе, что ты описал жизнь в рашкинском бантустане?
И при этом, кстати, не во всех странах Африки можно будет найти такую жёппу, как в твоей Уфе.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:03
Ты в курсе, что ты описал жизнь в рашкинском бантустане?
И при этом, кстати, не во всех странах Африки можно будет найти такую жёппу, как в твоей Уфе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:06
Re: Політичні дискусії
Если согласны с тем, что рынка нет, так что за глупый спор про мифическую рыночную цену в стране, где нет рынка, и цена устанавливается непонятно кем Порошенко, Вовком или кто сейчас ?
Какой то чистый оксюморон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:07
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:16
Re: Політичні дискусії
Сьогодні ж здається була пресконференція Зеленського, чомусь не бачу тут істерик порохоботів, що там було, хто дивився?
чому порохоботи принишкли?
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:19
Вот этот вот характерный лакейско-заискивающий прогиб в стиле "чего изволите, господин".
Ну? Уже день прошел после вброса, а тема с выборами в США достаточно горячая. Кто написал? CNN? Fox?
Нет, к разочарованию кремлеботов только желтая пресса.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:20
А что, надо каждый его цирковой номер обсуждать? Клоун-то уже подсдулся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:28
Вы же истерите от любого его чиха, любое действие даже его родных или членов команды вызывает у вас потоки пропагандонского вранья и фейков, а тут такое событие.
Тут вариант один, вас там макнули.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:44
Та нічого там такого ... Трошки послухав - нормальні собі питання-відповіді .
А - на Черкаського мера знову наїхав ...
Спеціально глянув , що Прямий каже - нічого такого не каже ...
Там депутати більше його в Раді обговорювали ...
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:48
А, это просто чужаки, т. е. те кто не разделяет ваших взглядов на прошлое, настоящее и будущее.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:57
Невежда, ну возьми абстрактный пример из персональных финансов - твоя зарплата в 2013-м составляла 1000 долларов, в 2014-2015 проседала до 840, а сегодня составляет 940.
Так выросла твоя зарплата, или упала к 2013-му году? Порохоботы только на цифрах, не касающихся их лично, разглагольствуют о росте 2016-2019, а как дело зайдет о личном интересе, то по-другому запоют.
PS: а если еще добавить инфляцию доллара 1,95% в год? То NPV будет не 940, а 835... Перемога?
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