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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61396140614161426143>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:03

  Shram написав:То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"

Ты в курсе, что ты описал жизнь в рашкинском бантустане? :mrgreen:
И при этом, кстати, не во всех странах Африки можно будет найти такую жёппу, как в твоей Уфе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:06

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Я згідний що у нас немає ринку - навіщо ви це 100 разів повторюєте?


Если согласны с тем, что рынка нет, так что за глупый спор про мифическую рыночную цену в стране, где нет рынка, и цена устанавливается непонятно кем Порошенко, Вовком или кто сейчас ?
Какой то чистый оксюморон.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:07

  shapo написав:Какие чужеземцы

Чужинці.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:16

Re: Політичні дискусії

Сьогодні ж здається була пресконференція Зеленського, чомусь не бачу тут істерик порохоботів, що там було, хто дивився?
чому порохоботи принишкли?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:19

  zРадио написав:
  Sommer написав:Моника-то? :mrgreen: После холуйского прогиба перед каким-то Томом Крузом? :mrgreen:

  Sommer написав:Я уж не говорю как он перед Трампом заискивал.



Вот этот вот характерный лакейско-заискивающий прогиб в стиле "чего изволите, господин".
Зображення
Зображення

  zРадио написав:
  Sommer написав:Остальные... ну разве что желтая пресса, рядом с заметкой "певицу изнасиловали инопланетяне".


Поглядим. Думаю, что напишет и не желтая...


Ну? Уже день прошел после вброса, а тема с выборами в США достаточно горячая. Кто написал? CNN? Fox?
Нет, к разочарованию кремлеботов только желтая пресса.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:20

  unicdima написав:Сьогодні ж здається була пресконференція Зеленського, чомусь не бачу тут істерик порохоботів, що там було, хто дивився?
чому порохоботи принишкли?

А что, надо каждый его цирковой номер обсуждать? Клоун-то уже подсдулся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:28

  Sommer написав:
  unicdima написав:Сьогодні ж здається була пресконференція Зеленського, чомусь не бачу тут істерик порохоботів, що там було, хто дивився?
чому порохоботи принишкли?

А что, надо каждый его цирковой номер обсуждать? Клоун-то уже подсдулся.

Вы же истерите от любого его чиха, любое действие даже его родных или членов команды вызывает у вас потоки пропагандонского вранья и фейков, а тут такое событие.
Тут вариант один, вас там макнули.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:44

  unicdima написав:Сьогодні ж здається була пресконференція Зеленського, чомусь не бачу тут істерик порохоботів, що там було, хто дивився?
чому порохоботи принишкли?


Та нічого там такого ... Трошки послухав - нормальні собі питання-відповіді .
А - на Черкаського мера знову наїхав ...
Спеціально глянув , що Прямий каже - нічого такого не каже ...
Там депутати більше його в Раді обговорювали ...
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:48

  Козак-характерник написав:
  shapo написав:Какие чужеземцы

Чужинці.

А, это просто чужаки, т. е. те кто не разделяет ваших взглядов на прошлое, настоящее и будущее.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:57

  Sommer написав:
  zРадио написав:
Не было ни реальных реформ, ни роста экономики в 2016-2019 гг

Реальный ВВП в % от 2013-го:
Зображення

https://data.worldbank.org/indicator/NY ... cations=UA
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ---gosstat


"Не было роста экономики" говорит он... и приводит график на котором показывается рост экономики.
Вот если это топ-менеджер, то я в принципе понимаю их проблемы. :mrgreen:


Невежда, ну возьми абстрактный пример из персональных финансов - твоя зарплата в 2013-м составляла 1000 долларов, в 2014-2015 проседала до 840, а сегодня составляет 940.

Так выросла твоя зарплата, или упала к 2013-му году? Порохоботы только на цифрах, не касающихся их лично, разглагольствуют о росте 2016-2019, а как дело зайдет о личном интересе, то по-другому запоют.

PS: а если еще добавить инфляцию доллара 1,95% в год? То NPV будет не 940, а 835... Перемога? :mrgreen:
zРадио
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