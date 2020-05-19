Додано: Сер 20 тра, 2020 16:03

Shram написав: То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!" То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"

Ты в курсе, что ты описал жизнь в рашкинском бантустане?

И при этом, кстати, не во всех странах Африки можно будет найти такую жёппу, как в твоей Уфе. Ты в курсе, что ты описал жизнь в рашкинском бантустане?И при этом, кстати, не во всех странах Африки можно будет найти такую жёппу, как в твоей Уфе.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.