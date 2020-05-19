Додано: Сер 20 тра, 2020 17:35

shapo написав: Козак-характерник написав: shapo написав: А, это просто чужаки, т. е. те кто не разделяет ваших взглядов на прошлое, настоящее и будущее. А, это просто чужаки, т. е. те кто не разделяет ваших взглядов на прошлое, настоящее и будущее.

Ті хто не ЛЮБИТЬ. Ті хто не ЛЮБИТЬ.

Кого или чего, неужели вас и ваши лозунги? Кого или чего, неужели вас и ваши лозунги?

Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!

так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі

Ні, так любити ніхто не зможе!

Бога і ближнього, як самого себе! Землю, де народився, батька, матір, брата, сесту, друга. Духовне братерство. Навіть ворогів.Воріженьки, так їх кличуть, ласково!Поблажливо до них ставимося, як до братів нерозумних.«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша!Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття,, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: —