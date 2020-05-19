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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6140614161426143>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:02

  shapo написав:
  Козак-характерник написав:
  shapo написав:Какие чужеземцы

Чужинці.

А, это просто чужаки, т. е. те кто не разделяет ваших взглядов на прошлое, настоящее и будущее.

Ті хто не ЛЮБИТЬ.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:04

  Schmit написав:
  Shram написав:
И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?

Какая часть суверенитета продана? ]


Та в которой гос.деятель другой страны диктует президенту Украины кто может или не может быть генпрокурором. Та в которой нового главу прокуратуры нужно согласовывать с иностранцем, та в которой к ген прокурору согласовывается иностранный куратор и прочее, прочие...
Таких пленок и разговоров я думаю ещё есть не один десяток,наверняка чуть ли не по каждому гос.служащему Украины верхнего эшелона власти.
Короче - внешнее управление страной.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:07

  Sommer написав:Ну? Уже день прошел после вброса, а тема с выборами в США достаточно горячая. Кто написал? CNN? Fox?
Нет, к разочарованию кремлеботов только желтая пресса.


The Washington Post - желтая пресса? Ну ок, я с американофилом в таком вопросе спорить не стану :lol:

https://www.washingtonpost.com/national ... story.html

  Sommer написав:к разочарованию кремлеботов


Ой-ей. Ну как же без кремля. Или Порошенко, или путин (с) Помним-помним :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:08

  Shram написав:
Та в которой гос.деятель другой страны диктует президенту Украины кто может или не может быть генпрокурором. Та в которой нового главу прокуратуры нужно согласовывать с иностранцем, та в которой к ген прокурору согласовывается иностранный куратор и прочее, прочие...
Таких пленок и разговоров я думаю ещё есть не один десяток,наверняка чуть ли не по каждому гос.служащему Украины верхнего эшелона власти.
Короче - внешнее управление страной.


Ну і що ж у себе у них виходить нормально управляти - а у нас не виходить ну зовсім ...
Ну зняли якогось топ-чиновника , ну поставили - і що ? Щось змінилося - не видно ...
Тоді що це за управління , якого взагалі не видно . Результат який повинен був бути ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:11

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ну? Уже день прошел после вброса, а тема с выборами в США достаточно горячая. Кто написал? CNN? Fox?
Нет, к разочарованию кремлеботов только желтая пресса.


The Washington Post - желтая пресса? Ну ок, я с американофилом в таком вопросе спорить не стану :lol:

https://www.washingtonpost.com/national ... story.html

  Sommer написав:к разочарованию кремлеботов


Ой-ей. Ну как же без кремля. Или Порошенко, или путин (с) Помним-помним :mrgreen:


Ну так там нормально ( гугл переклад ) :

Андрій Деркач, незалежний член українського парламенту, який раніше узгоджувався з проросійською фракцією, заявив на прес-конференції в Києві у вівторок, що отримав стрічки - які складаються з відредагованих фрагментів телефонних розмов, які Байден і Порошенко мали ще в офіс - від "журналістів-розслідувачів". Він стверджував, що їх зробив Порошенко.

Деркач має минулі зв’язки з російською розвідкою. Він відвідував Дзержинську вищу школу КДБ у Москві.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:18

  Козак-характерник написав:
  shapo написав:А, это просто чужаки, т. е. те кто не разделяет ваших взглядов на прошлое, настоящее и будущее.

Ті хто не ЛЮБИТЬ.

Кого или чего, неужели вас и ваши лозунги?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:20

  Puente написав:
Ну так там нормально ( гугл переклад ) :

Андрій Деркач, незалежний член українського парламенту, який раніше узгоджувався з проросійською фракцією, заявив на прес-конференції в Києві у вівторок, що отримав стрічки - які складаються з відредагованих фрагментів телефонних розмов, які Байден і Порошенко мали ще в офіс - від "журналістів-розслідувачів". Він стверджував, що їх зробив Порошенко.

Деркач має минулі зв’язки з російською розвідкою. Він відвідував Дзержинську вищу школу КДБ у Москві.


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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:35

  shapo написав:
  Козак-характерник написав:
  shapo написав:А, это просто чужаки, т. е. те кто не разделяет ваших взглядов на прошлое, настоящее и будущее.

Ті хто не ЛЮБИТЬ.

Кого или чего, неужели вас и ваши лозунги?

Бога і ближнього, як самого себе! Землю, де народився, батька, матір, брата, сесту, друга. Духовне братерство. Навіть ворогів. :) Воріженьки, так їх кличуть, ласково! :) Поблажливо до них ставимося, як до братів нерозумних.

«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша! Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!

Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!

Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!»
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 20 тра, 2020 17:43, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:41

  Puente написав:
  Shram написав:
Та в которой гос.деятель другой страны диктует президенту Украины кто может или не может быть генпрокурором. Та в которой нового главу прокуратуры нужно согласовывать с иностранцем, та в которой к ген прокурору согласовывается иностранный куратор и прочее, прочие...
Таких пленок и разговоров я думаю ещё есть не один десяток,наверняка чуть ли не по каждому гос.служащему Украины верхнего эшелона власти.
Короче - внешнее управление страной.


Ну зняли якогось топ-чиновника , ну поставили - і що ? Щось змінилося - не видно ...
Тоді що це за управління , якого взагалі не видно . Результат який повинен був бути ?


А кто сказал что результат внешнего управления должен быть виден вам?
Он должен быть виден тем людям в чью пользу осуществляется внешнее управление.
Сынок Байдена, его компании, и прочие "сопутствующие" физические и юридические лица наверняка заметили результат.
Для украинцев же результат - дурковатый насквозь проворовавшийся Луценко на одной из самых важных должностей в борьбе с коррупцией.
А потом начинаются слёзы - "почему так плохо всё с коррупцией". Да потому - потому что внешние управленцы назначают верных им идиотов на должности.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:43

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Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 20 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 2 разів.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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