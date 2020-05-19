Ті хто не ЛЮБИТЬ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:02
Ті хто не ЛЮБИТЬ.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:04
Та в которой гос.деятель другой страны диктует президенту Украины кто может или не может быть генпрокурором. Та в которой нового главу прокуратуры нужно согласовывать с иностранцем, та в которой к ген прокурору согласовывается иностранный куратор и прочее, прочие...
Таких пленок и разговоров я думаю ещё есть не один десяток,наверняка чуть ли не по каждому гос.служащему Украины верхнего эшелона власти.
Короче - внешнее управление страной.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:07
The Washington Post - желтая пресса? Ну ок, я с американофилом в таком вопросе спорить не стану
Ой-ей. Ну как же без кремля. Или Порошенко, или путин (с) Помним-помним
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:08
Ну і що ж у себе у них виходить нормально управляти - а у нас не виходить ну зовсім ...
Ну зняли якогось топ-чиновника , ну поставили - і що ? Щось змінилося - не видно ...
Тоді що це за управління , якого взагалі не видно . Результат який повинен був бути ?
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:11
Ну так там нормально ( гугл переклад ) :
Андрій Деркач, незалежний член українського парламенту, який раніше узгоджувався з проросійською фракцією, заявив на прес-конференції в Києві у вівторок, що отримав стрічки - які складаються з відредагованих фрагментів телефонних розмов, які Байден і Порошенко мали ще в офіс - від "журналістів-розслідувачів". Він стверджував, що їх зробив Порошенко.
Деркач має минулі зв’язки з російською розвідкою. Він відвідував Дзержинську вищу школу КДБ у Москві.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:18
Кого или чего, неужели вас и ваши лозунги?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:20
У вас нет подписки? Там можно бесплатно побраузить пару статей. Читайте всю статью
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:35
Бога і ближнього, як самого себе! Землю, де народився, батька, матір, брата, сесту, друга. Духовне братерство. Навіть ворогів. Воріженьки, так їх кличуть, ласково! Поблажливо до них ставимося, як до братів нерозумних.
«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша! Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!
Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!
Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!»
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 20 тра, 2020 17:43, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:41
А кто сказал что результат внешнего управления должен быть виден вам?
Он должен быть виден тем людям в чью пользу осуществляется внешнее управление.
Сынок Байдена, его компании, и прочие "сопутствующие" физические и юридические лица наверняка заметили результат.
Для украинцев же результат - дурковатый насквозь проворовавшийся Луценко на одной из самых важных должностей в борьбе с коррупцией.
А потом начинаются слёзы - "почему так плохо всё с коррупцией". Да потому - потому что внешние управленцы назначают верных им идиотов на должности.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:43
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 20 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 2 разів.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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