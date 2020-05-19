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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6140614161426143 Додано: Сер 20 тра, 2020 17:47 Козак-характерник написав: shapo написав: Бога і ближнього, як самого себе! Землю, де народився, батька, матір, брата, сесту, друга. Духовне братерство. Навіть ворогів. Воріженьки, так їх кличуть, ласково! Поблажливо до них ставимося, як до братів нерозумних.



«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша! Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!



Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!



Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі , — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе! » Бога і ближнього, як самого себе! Землю, де народився, батька, матір, брата, сесту, друга. Духовне братерство. Навіть ворогів.Воріженьки, так їх кличуть, ласково!Поблажливо до них ставимося, як до братів нерозумних.«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша!Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття,, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: —

Опять набор цитат из литературных и пр. источников и ничего по существу.

Вопросов больше нет Опять набор цитат из литературных и пр. источников и ничего по существу.Вопросов больше нет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3408 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:47 Shram написав: А кто сказал что результат внешнего управления должен быть виден вам?

Он должен быть виден тем людям в чью пользу осуществляется внешнее управление.

Сынок Байдена, его компании, и прочие "сопутствующие" физические и юридические лица наверняка заметили результат.

Для украинцев же результат - дурковатый насквозь проворовавшийся Луценко на одной из самых важных должностей в борьбе с коррупцией.

А потом начинаются слёзы - "почему так плохо всё с коррупцией". Да потому - потому что внешние управленцы назначают верных им идиотов на должности. А кто сказал что результат внешнего управления должен быть виден вам?Он должен быть виден тем людям в чью пользу осуществляется внешнее управление.Сынок Байдена, его компании, и прочие "сопутствующие" физические и юридические лица наверняка заметили результат.Для украинцев же результат - дурковатый насквозь проворовавшийся Луценко на одной из самых важных должностей в борьбе с коррупцией.А потом начинаются слёзы - "почему так плохо всё с коррупцией". Да потому - потому что внешние управленцы назначают верных им идиотов на должности.

И то, что рюкзак сейчас при делах - это значит, что кому-то это нужно И то, что рюкзак сейчас при делах - это значит, что кому-то это нужно Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11414 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6822 раз. Подякували: 3053 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:48 Ukrainian написав: zРадио (работает на русских)

команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.

связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/



Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ?

Короче туфта это все; Дирка от бублика (работает на русских)команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ?Короче туфта это все; Дирка от бублика



Троллище, не тебе из далека рассказывать, как родину любить! Я, в отличие от тебя, работаю и плачу налоги в Украине! Второго паспорта тоже нет. Патриот ты ряженый...



Что до Байдена - а что ему еще говорить, зашкварившись по самое не балуйся? Троллище, не тебе из далека рассказывать, как родину любить! Я, в отличие от тебя, работаю и плачу налоги в Украине! Второго паспорта тоже нет. Патриот ты ряженый...Что до Байдена - а что ему еще говорить, зашкварившись по самое не балуйся? zРадио

Повідомлень: 5677 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:49 Ukrainian написав: zРадио (работает на русских)

команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.

связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/



Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год )

Короче туфта это все; Дирка от бублика (работает на русских)команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой годКороче туфта это все; Дирка от бублика



Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.



А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента. Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3038 З нами з: 26.03.16 Подякував: 161 раз. Подякували: 953 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:50 zРадио (работает на русских)

команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.

связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/



Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год )

Короче туфта это все; Дирка от бублика



Послушал запись звучит как-то очень подозрительно (работает на русских)команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой годКороче туфта это все; Дирка от бубликаПослушал запись звучит как-то очень подозрительно "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8611 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:52 Shram написав: Ukrainian написав: zРадио (работает на русских)

команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.

связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/



Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год )

Короче туфта это все; Дирка от бублика (работает на русских)команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой годКороче туфта это все; Дирка от бублика



Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.



А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента. Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента.

Неужели нельзя придумать что-то посвежее "агентов кремля"? За такую халтуру никто денег не даст! Неужели нельзя придумать что-то посвежее "агентов кремля"? За такую халтуру никто денег не даст! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11414 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6822 раз. Подякували: 3053 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6140614161426143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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