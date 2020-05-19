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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6140614161426143
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:47

  Козак-характерник написав:
  shapo написав:Бога і ближнього, як самого себе! Землю, де народився, батька, матір, брата, сесту, друга. Духовне братерство. Навіть ворогів. :) Воріженьки, так їх кличуть, ласково! :) Поблажливо до них ставимося, як до братів нерозумних.

«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша! Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!

Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!

Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!»

Опять набор цитат из литературных и пр. источников и ничего по существу.
Вопросов больше нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:47

  Shram написав:А кто сказал что результат внешнего управления должен быть виден вам?
Он должен быть виден тем людям в чью пользу осуществляется внешнее управление.
Сынок Байдена, его компании, и прочие "сопутствующие" физические и юридические лица наверняка заметили результат.
Для украинцев же результат - дурковатый насквозь проворовавшийся Луценко на одной из самых важных должностей в борьбе с коррупцией.
А потом начинаются слёзы - "почему так плохо всё с коррупцией". Да потому - потому что внешние управленцы назначают верных им идиотов на должности.

И то, что рюкзак сейчас при делах - это значит, что кому-то это нужно ;-)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:48

  Ukrainian написав:zРадио (работает на русских)
команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.
связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/

Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ?
Короче туфта это все; Дирка от бублика


Троллище, не тебе из далека рассказывать, как родину любить! Я, в отличие от тебя, работаю и плачу налоги в Украине! Второго паспорта тоже нет. Патриот ты ряженый...

Что до Байдена - а что ему еще говорить, зашкварившись по самое не балуйся?
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:49

  Ukrainian написав:zРадио (работает на русских)
команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.
связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/

Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год :lol: )
Короче туфта это все; Дирка от бублика


Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.

А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:50

zРадио (работает на русских)
команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.
связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/

Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год :lol: )
Короче туфта это все; Дирка от бублика

Послушал запись звучит как-то очень подозрительно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:52

  Shram написав:
  Ukrainian написав:zРадио (работает на русских)
команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.
связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/20/7252463/

Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год :lol: )
Короче туфта это все; Дирка от бублика


Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.

А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента.

Неужели нельзя придумать что-то посвежее "агентов кремля"? За такую халтуру никто денег не даст!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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