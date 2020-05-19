Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Бога і ближнього, як самого себе! Землю, де народився, батька, матір, брата, сесту, друга. Духовне братерство. Навіть ворогів. Воріженьки, так їх кличуть, ласково! Поблажливо до них ставимося, як до братів нерозумних.
«Хочу сказати вам, панове, що таке наше товариство. Ви чували від батьків і дідів, як колись шанували всі нашу землю: і грекам вона далася взнаки, і з Царгорода брала червінці, і міста у нас були пишні, і церкви, і князі були нашого роду, свої князі, а не католицькі недовірки. Та ба, все сплюндрували бусурмени, все пропало; тільки й зостались ми, сироти, та, як та вдова після смерті доброго чоловіка, також сирота, як і ми, земля наша! Ось у який час подали ми, братове, руку на братерство! Ось на чому стоїть наше товариство!
Нічого святішого й нема від товариства! Батько любить свою дитину, мати любить свою дитину, діти люблять батька й матір, та це не те: і звір любить свою дитину. Але поріднитися душею, а не по крові, може тільки людина. Бували й по інших землях товариства, а такого, як на нашій землі, не було ніде. Не одному з вас траплялося довго пропадати на чужині; бачиш — і там люди!
Також Боже сотворіння, і розбалакаєшся з ним, немовби зі своїм; а коли дійде до того, щоб вилити йому душу, — бачиш: ні! І розумні люди, та не ті; немов би й такі люди, та не такі! Ні, пани-браття, так любити, як козацька душа, — любити не тільки розумом чи ще чим, а всім, що дав тобі Бог і що тільки є в тобі, — еге! — промовив Тарас і махнув рукою, похитав сивою головою, моргнув вусом і додав: — Ні, так любити ніхто не зможе!»
Опять набор цитат из литературных и пр. источников и ничего по существу. Вопросов больше нет
Shram написав:А кто сказал что результат внешнего управления должен быть виден вам? Он должен быть виден тем людям в чью пользу осуществляется внешнее управление. Сынок Байдена, его компании, и прочие "сопутствующие" физические и юридические лица наверняка заметили результат. Для украинцев же результат - дурковатый насквозь проворовавшийся Луценко на одной из самых важных должностей в борьбе с коррупцией. А потом начинаются слёзы - "почему так плохо всё с коррупцией". Да потому - потому что внешние управленцы назначают верных им идиотов на должности.
И то, что рюкзак сейчас при делах - это значит, что кому-то это нужно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Ukrainian написав:zРадио (работает на русских) команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today. связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.
Ukrainian написав:zРадио (работает на русских) команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today. связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.
Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год ) Короче туфта это все; Дирка от бублика
Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.
А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента.
zРадио (работает на русских) команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today. связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.
Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год ) Короче туфта это все; Дирка от бублика
Послушал запись звучит как-то очень подозрительно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:zРадио (работает на русских) команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today. связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.
Интересно почему отредактированные записи «последней свежести» которым наверное уже лет пять только сейчас обнародовали ? записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами (Сейчас какой год ) Короче туфта это все; Дирка от бублика
Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно. И шокина тоже ФСБ сняло, и закон под Луценко тоже ФСБ изменило.
А почему сейчас - так выборы в США, кто-то давно уже купил компромат на Байдена, но держал его до подходящего момента.
Неужели нельзя придумать что-то посвежее "агентов кремля"? За такую халтуру никто денег не даст!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин