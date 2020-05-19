Самоубеждение - великая сила.
Я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обосрался, я не обосрался... (с)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:56
Самоубеждение - великая сила.
Я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обосрался, я не обосрался... (с)
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 тра, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:57
Re: Політичні дискусії
Так халтурно работает только Кремль
Если осенью не будет кризиса то трамп побеждает если будет то не он
И вся математика
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:58
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:58
Re: Політичні дискусії
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:59
Газетная
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:01
Врун, ты прям как герой анекдота:
В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:
— Я могу сказать свое мнение?
— Пожалуйста, говорите.
— Вот вы предлагаете Рабиновича, а между прочим у него дочь — проститутка.
— Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича вообще нет дочери. У него четыре сына — и все!
— Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте.
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:06
Бо им сейчас не до Зели. Их ПАП, обнародовавший компру на Байдена и так низко опустивший своего Хозяина, совсем стыд и страх потерял.
Еще и сказал: "по заказу Кремлин-TV".
Наверно, перед Трампом решил выслужиться за выборы 2016. Интересно, Байден и демсоросятия проглотят
Или вы думаете, что некий Деркач на третий год войны с Донбассом, вот так спокойно сидит себе и записывает речевки мародера, который к тому же, когда сваливал в 2019 с администрации, с мясом вырвал и забрал с собой все сервера, аппаратуру. А значит и все то, что было на них записано.
Ау! Байден, Сорос и пр. грантодавцы, дающие свои избранным аборигенам силу, власть, богатство, законы на свое усмотрение, вы что-ли как-то более тщательней следите за своими шестерками.
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:09
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...
Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
2 на рахунок тарифів
а - у нас найнижчі тарифи в Європі
б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.
Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:12
Совок
Скільки разів тобі повторювати
1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти
2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати...
А то
Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:20
А можете назвати цю купу низькооплачуваних?
Двірник? Продавець? - так ці категорії на раз /два отримають роботу на 6000-9000 в місяць на руки .І якихось особливих навичок не потрібно...
Наступні
Водій трамвая-у Львові від 10000+житло+навчання за рахунок підприємства...
То хто це такий криворукий.який ні двірником,ні продавцем ні водієм ні чороноробом на будові працювати не може? алкоголік-наркоша-люмпен?
А що бюджетник це клеймо на генетичному рівні?
Про пенсіонерів-погоджуюсь
Але в мене запитання-Ви виступили з Законодавчою ініціативою про підняття ЄСВ на ваші доходи,щоб збільшити пенсії?
Не виступили?
А звідки має ці гроші знайти Держава?
Вона і так 100 млрд додаткових доходів від збільшених тарифів на газ - в Пенсійний фонд відправляє.
Давайте так
Якщо криворукий нездаора буде жити як я - то кількість криворуких буде збільшуватись ,кількість платників податків буде зменшуватись.
Тому хочете
Добре працювати ,мало платити податків - зробіть все щоб криворуких нездар,які руками працювати не хочуть .а головами не вміють - було якомога менше.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 тра, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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