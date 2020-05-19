RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 614261436144614561466147>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:56

  Ukrainian написав:Записи послушай
Кто-то с голосом порошенко говорит очень громко на диктофон
И две врезки голоса Байдена особенно не профессионально сделана последняя его цитата I agree, короче не убедительно совсем


Самоубеждение - великая сила.

Я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обосрался, я не обосрался... (с) :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 тра, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5683
З нами з: 02.05.18
Подякував: 977 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:57

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Неужели нельзя придумать что-то посвежее "агентов кремля"? За такую халтуру никто денег не даст!

Так халтурно работает только Кремль :lol:

Если осенью не будет кризиса то трамп побеждает если будет то не он
И вся математика
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8615
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:58

  Вкладчик1234 написав:
  Ukrainian написав:Кто-то с голосом порошенко говорит

Порошенко говорит голосом Порошенко :)


Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3039
З нами з: 26.03.16
Подякував: 161 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:58

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:работаю в Украине

В Украине но на русских :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8615
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:59

  Shram написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Ukrainian написав:Кто-то с голосом порошенко говорит

Порошенко говорит голосом Порошенко :)


Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.

Газетная :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8615
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:01

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:работаю в Украине

В Украине но на русских :lol:


Врун, ты прям как герой анекдота:

В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:
— Я могу сказать свое мнение?
— Пожалуйста, говорите.
— Вот вы предлагаете Рабиновича, а между про­чим у него дочь — проститутка.
— Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича во­обще нет дочери. У него четыре сына — и все!
— Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5683
З нами з: 02.05.18
Подякував: 977 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:06

  unicdima написав:Сьогодні ж здається була пресконференція Зеленського, чомусь не бачу тут істерик порохоботів, що там було, хто дивився?
чому порохоботи принишкли?

Бо им сейчас не до Зели. Их ПАП, обнародовавший компру на Байдена и так низко опустивший своего Хозяина, совсем стыд и страх потерял. :oops:
Еще и сказал: "по заказу Кремлин-TV". :lol:
Наверно, перед Трампом решил выслужиться за выборы 2016. Интересно, Байден и демсоросятия проглотят :roll:

Или вы думаете, что некий Деркач на третий год войны с Донбассом, вот так спокойно сидит себе и записывает речевки мародера, который к тому же, когда сваливал в 2019 с администрации, с мясом вырвал и забрал с собой все сервера, аппаратуру. А значит и все то, что было на них записано.

Ау! Байден, Сорос и пр. грантодавцы, дающие свои избранным аборигенам силу, власть, богатство, законы на свое усмотрение, вы что-ли как-то более тщательней следите за своими шестерками.
Аlександр
 
Повідомлень: 3461
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:09

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:]Ну да, там же руководители страны не торгуют суверенитетом страны за бабло.
Такие страны и примеры вам "до задницы".
То ли дело африканские бантустаны - вот наверное ваш идеал - "вождь племени тумба-юмба за бусы продал наших детей в рабство, а земли отдал за 10 монеток, какой мудрый вождь!!"
Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається

И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...

Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
2 на рахунок тарифів
а - у нас найнижчі тарифи в Європі
б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.
Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22847
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:12

  detroytred написав:умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы),
Совок
Скільки разів тобі повторювати
1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти
2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати...
А то
Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22847
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:20

  Puente написав:
  budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається
А якщо ви живете в Україні гірше ніж африканський бантустанівець - то ви напевно криворукий нездара...
Ну от постійно підтверджуєте ...
Є величезна категорія низькооплачуваних професій , без яких все просто загнеться .Он в Європі вже на це звернули увагу . Це малокваліфікована і відповідно оплачувана робота . Але без неї ніяк - не автоматизується якось поки ...
А можете назвати цю купу низькооплачуваних?
Двірник? Продавець? - так ці категорії на раз /два отримають роботу на 6000-9000 в місяць на руки .І якихось особливих навичок не потрібно...
Наступні
Водій трамвая-у Львові від 10000+житло+навчання за рахунок підприємства...
То хто це такий криворукий.який ні двірником,ні продавцем ні водієм ні чороноробом на будові працювати не може? алкоголік-наркоша-люмпен?
  Puente написав:У нас ще гірше - бо є купа бюджетників з ну добряче невеликими зарплатами . Є пенсіонери - яких "кинули" з пенсіями і зростає кількість свіжих - яких ще більше кинули .
А що бюджетник це клеймо на генетичному рівні?
Про пенсіонерів-погоджуюсь
Але в мене запитання-Ви виступили з Законодавчою ініціативою про підняття ЄСВ на ваші доходи,щоб збільшити пенсії?
Не виступили?
А звідки має ці гроші знайти Держава?
Вона і так 100 млрд додаткових доходів від збільшених тарифів на газ - в Пенсійний фонд відправляє.
  Puente написав:Ну і є таки криворукі нездари - руками працювати не вміють , а головою якось не виходить там , де платять багато . Або й просто - не пощастило з життєвими обставинами , здоров"ям чи ще чимсь ...
Давайте так
Якщо криворукий нездаора буде жити як я - то кількість криворуких буде збільшуватись ,кількість платників податків буде зменшуватись.

Тому хочете
Добре працювати ,мало платити податків - зробіть все щоб криворуких нездар,які руками працювати не хочуть .а головами не вміють - було якомога менше.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 20 тра, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22847
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 614261436144614561466147>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.