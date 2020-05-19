|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:23
budivelnik написав: detroytred написав:
умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы),
Совок
Скільки разів тобі повторювати
1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти
2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати...
А то
Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.
Вот, в США де*** живут, приняли антитрастовое законодательство для борьбы с олигархами.
Олигархи в Украине ничего не создали, а всё своё состояние украли и доходы от украденных предприятий вкладывают в США, Европе, но не в Украине. Они Украину грабят.
-
innamax2008
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 11.04.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:25
shapo написав:
если там так плохо то почему 20000 украинских нелегалов там работают, а в Украине и 20 израильских нелегалов на заработках не найти
Дивний жидок
В Україні на постійно працює 200 000 євреїв , які в дупі бачили Ізраїль ,а жидок переживає про 20 000 українців які працюють в Ізраїлі....
Ти поясни чого в нас 200000 затрималось( і ти в тому числі)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22847
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:30
budivelnik написав: shapo написав:
если там так плохо то почему 20000 украинских нелегалов там работают, а в Украине и 20 израильских нелегалов на заработках не найти
Дивний жидок
В Україні на постійно працює 200 000 євреїв , які в дупі бачили Ізраїль ,а жидок переживає про 20 000 українців які працюють в Ізраїлі....
Ти поясни чого в нас 200000 затрималось( і ти в тому числі)
Не позорь украинский язык и Украину, ксенофоб - выбирай выражения.
А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, они на заработках на черных работах. По-твоему, это одно и то же?
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 20 тра, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5683
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 977 раз.
- Подякували: 2132 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:32
innamax2008 написав: budivelnik написав: detroytred написав:
умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы),
Совок
Скільки разів тобі повторювати
1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти
2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати...
А то
Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.
Вот, в США де*** живут, приняли антитрастовое законодательство для борьбы с олигархами.
Олигархи в Украине ничего не создали, а всё своё состояние украли и доходы от украденных предприятий вкладывают в США, Европе, но не в Украине. Они Украину грабят.
Ще раз
1 Я двома руками ЗА розкуркулення олігархів
2 На мою думку.це розкуркулення разово принесе від 10000 до 12000 грн на особу в Україні( при умові що при розкуркулені цілісних комплексів їх вартість не впаде,хоча для мене це фантазія,бо розібрати ролс-ройс можна на кавалки по 10000 ,от тільки скільки ці кавалки будуть коштувати після розборки ,а цілісний комплекс олігарха нікому не продаш ,бо той хто купить відразу перетвориться в олігарха і потрапить під розкуркулення)
3 Так як навіть 12000 грн раз за життя-не вирішить всіх проблем особи-то на мій погляд -доцільніше піднімати свої професійні навики ніж боротись з олігархами.
Тому кожен сам приймає рішення
Я плюнув на боротьбу з олігархами-і заробляв(виплачуючи податки)
Я тепер багатий
А де ті ,хто все життя галасували про справедливість?
То хто прийняв правильне, а хто тупе-рішення?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 20 тра, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22847
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:34
zРадио написав: budivelnik написав: shapo написав:
если там так плохо то почему 20000 украинских нелегалов там работают, а в Украине и 20 израильских нелегалов на заработках не найти
Дивний жидок
В Україні на постійно працює 200 000 євреїв , які в дупі бачили Ізраїль ,а жидок переживає про 20 000 українців які працюють в Ізраїлі....
Ти поясни чого в нас 200000 затрималось( і ти в тому числі)
Не позорь украинский язык и Украину, ксенофоб - выбирай выражения.
Менеджери по батончикам з ольгіно будуть вчити мене мови...
zРадио написав:
А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, а чернорабочие на заработках. По-твоему, это одно и то же?
Ще раз для русофіла
В Україні працює 200 000 євреїв, їм тут добре і вони не виїзжають до Ізраїлю( один з них навіть Президент)
В Ізраїлі працює 20 000 українців(при чому не факт що ці українці не євреї)
В чому тоді красота Ізраїлю?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22847
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:36
Из ТГ Одесский городовой
Хитрый план Труханова: дать денег Нацкорпусу
Политтехнологи Труханова продолжают радовать креативными решениями, которые должны помочь ему выиграть выборы. Одним из таких решений является идея профинансировать бурную кампанию Нацкорпуса на выборах в Одесский горсовет.
Пройти они, конечно, никуда не пройдут, но предвыборные акции вроде факельных шествий и тому подобное должны вселить в обывателя страх перед страшными националистами, противостоять которым может только (сюрприз, сюрприз!) Геннадий Труханов. Которого "нацики" будут называть едва ли не главным врагом всего украинского в Одессе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16894
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4193 раз.
- Подякували: 6694 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:42
budivelnik написав:
Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...
Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше?
Всё зависит от обстоятельств. Россия тоже давала немало денег (вспомните 15 млрд., обещанные Януковичу). А Америка тоже во многих случаях действует силой, вспомните Ирак, Афганистан, Югославию. Если бы в 2014 году майдан в Киеве задавили, не исключено, что разгорелось бы сепаратистское восстание на западе Украины при активной поддержке Америки.
І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші)
А кто сказал, что Шокин коррупционер? Вот Порошенко утверждает, что он не нарушил закон и на него ничего нет. Значит, не за это требовали его снять.
-
Tegularius
-
-
- Повідомлень: 1244
- З нами з: 11.02.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:47
unicdima написав:
Тут вариант один, вас там макнули.
Вас, конечно, макнули. С размаху. Чего только стоит упоминание про второй срок, когда в начале Моника кричал что идет только на один.
Но вы привычные, вам все роса.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 5148
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:49
Tegularius написав: budivelnik написав:
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...
Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
Всё зависит от обстоятельств. Россия тоже давала немало денег (вспомните 15 млрд., обещанные Януковичу). А Америка тоже во многих случаях действует силой, вспомните Ирак, Афганистан, Югославию. Если бы в 2014 году майдан в Киеве задавили, не исключено, что разгорелось бы сепаратистское восстание на западе Украины при активной поддержке Америки.
І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші)
А кто сказал, что Шокин коррупционер? Вот Порошенко утверждает, что он не нарушил закон и на него ничего нет. Значит, не за это требовали его снять.
Мене не хвилює що обіцяла росія януковичу
По факту-росія анексувала наші території військовою силою і продовжує й надалі розгойдувати ситуацію
По факту мене не хвилюють дії США проти індійців.іракців.чи югославів...
Мені достатньо того ,що зараз дії США допомагають Україні відбитись від агресора росії...
А корупціонер при цьому шокін - чи ангел..
мене якось слабо хвилює.
Сталін ніколи не був признаний корупціонером..і навіть заявляв що спас світ від коричневої чуми... але спасаючи чомусь вбив не себе а десятки мільйонів не винних.....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 20 тра, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22847
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 2334 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:49
zРадио написав: Sommer написав:
"Не было роста экономики" говорит он... и приводит график на котором показывается рост экономики.
Вот если это топ-менеджер, то я в принципе понимаю их проблемы.
ну возьми абстрактный пример
Поехал перевод стрелок.
Еще раз, топ-директор, или кого ты там изображаешь - ты говоришь про отсутствие роста и "в подтверждение" приводишь график, на котором указывается рост.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 5148
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|