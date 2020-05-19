Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы),
Совок Скільки разів тобі повторювати 1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти 2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе 3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати... А то Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.
* Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від мене Захоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...* (c) будивельник
Опять тупой ларечник-мильйонер оправдывается совком (забрать у олигархов) и рашкой (рфия танками влияет).
budivelnik написав:2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
Очередная ложь базарной балаболки. Свободный денежный поток Метинвеста от деятельности за 2018-й - 1,463 млрд долларов, ДТЭКа - 867 млн долларов. Суммарно - 2,33 млрд долларов (за 2019-й не даю, так как еще нет результатов ДТЭКа).
В пересчете на каждого украинца - это 63 доллара. И не разово, а ежегодно. И не по всем олигархам, а только по одному. Еще и не всем его активам, а только основным.
Ты хоть можешь себе представить, как крупно только что наврал??? Я не призываю никого раскулачить, а лишь акцентирую на том, что ты сильно (и намеренно) преуменьшаешь роль диспропорционального распределения национального богатства.
А ведь указанные бизнесы - это все прихватизированное советсткое наследие! Это не бизнес, в основе которого лежит новация, и на прибыль от которого не вправе рассчитывать никто, кроме его создателя. Это то, что построено всеми украинцами, а сегодня разворовывается "избранными"
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 тра, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: Не позорь украинский язык и Украину, ксенофоб - выбирай выражения.
А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, они на заработках на черных работах. По-твоему, это одно и то же?
Этот рагуль по обыкновению несёт чушь т. к. гражданам Украины с еврейскими корнями нет никакого смысла приезжать и работать в Израиле по-черному подвергаясь высылке и пр. прелестям нелегального пребывания. Они элементарно оформят ПМЖ в посольстве Украины в Киеве и получат гражданство по прилёту в Бен Гурион. Сегодня туда прилетел самолёт https://www.9tv.co.il/item/14110 несмотря на отсутствие регулярного сообщения. Это именно этнические украинцы, в т. ч. из Львовской области
zРадио написав:А ведь указанные бизнесы - это все прихватизированное советсткое наследие! Это не бизнес, в основе которого лежит новация, и на прибыль от которого не вправе рассчитывать никто, кроме его создателя. Это то, что построено всеми украинцами, а сегодня разворовывается "избранными"
О, узнаю стиль "топ-менеджера". Интересно он предлагает самого себя раскуркулить.
И логическая ошибка (как у него всегда бывает) - это не было "построено всеми украинцами". И если поступить по-шариковски - "забрать и поделить", то придется поделить между теми, кто создавал. Соответственно шариковым не достанется, потому что кроме "топ-менеджмента" они ничего создавать не умеют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
«Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно», - сказал он.
Объясните кто-нибудь этому юристу, что юридические производства не означаете бандит. И Бубочка молчит о Тищенко, с которым садится за один стол
PS. Вся пресс-конференция Бубочка - это сеанс его собственного нарциссизма. Он хороший, он столько делает. Он с covid-19 борется, он с МВФ проводит переговоры, он, везде он. Наобещал опять с три короба, когда реально ж*** с гос.бюджетом
Не говоря уже о том, что на пресс-конференцию критически настроенным журналистам отказали в аккредитации. Зато Гордон светил своей лысиной, Шарий.нет шарились. И большинство журналистов либо не имело масок совсем, либо на шею одели
Я остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы),
Совок Скільки разів тобі повторювати 1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти 2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе 3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати... А то Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.
Вот, в США де*** живут, приняли антитрастовое законодательство для борьбы с олигархами. Олигархи в Украине ничего не создали, а всё своё состояние украли и доходы от украденных предприятий вкладывают в США, Европе, но не в Украине. Они Украину грабят.
Да он только, как Шариков крайности видит -- типа забрать у олигархов и поделить.
И понятия не имеет о позитивном использовании инструментов регулирования рынка.
Ну а такие тонкие материи, что в развитых странах малый бизнес так развит благодаря уровню развития большого бизнеса (начиная с заказов НИОКР, поставки комплектующих и заканчивая обслуживанием получающих высокие доходы работяг) -- лучше ему не говорить. Из-за прилавка ларька вся картинка не видна.
budivelnik написав:2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
Очередная ложь базарной балаболки. Свободный денежный поток Метинвеста от деятельности за 2018-й - 1,463 млрд долларов, ДТЭКа - 867 млн долларов. Суммарно - 2,33 млрд долларов (за 2019-й не даю, так как еще нет результатов ДТЭКа).
В пересчете на каждого украинца - это 63 доллара. И не разово, а ежегодно. И не по всем олигархам, а только по одному. Еще и не всем его активам, а только основным.
Ты хоть можешь себе представить, как крупно только что наврал??? Я не призываю никого раскулачить, а лишь акцентирую на том, что ты сильно (и намеренно) преуменьшаешь роль диспропорционального распределения национального богатства.
А ведь указанные бизнесы - это все прихватизированное советсткое наследие! Это не бизнес, в основе которого лежит новация, и на прибыль от которого не вправе рассчитывать никто, кроме его создателя. Это то, что построено всеми украинцами, а сегодня разворовывается "избранными"
1 Хто захоче-той перевірить,що в наступних своїх повідомленнях я виправив 200-400 на 10000-12000 грн 2 Москалику дали завдання палитись по повній. Я рахував наступним чином 30 років олігархи крали і працювали в Україні. За 30 років , вся їх власність згідно з рейтингом ФОРБС становить 20 млрд доларів. 20 млрд доларів/40 млн населення=12000 втрат за всі 30 років або 20 млрд доларів/40 млн населення/30 років = 400 грн щорічних втрат кожного українця 3 Чому в нашого менеджера виплило 63 долара тільки по одному? А тому що він свідомо маніпулює... Вільний грошовий потік це отримане від продажу(продукція+акції)-затрати на поточне виробництво В якісь періоди він може бути великим.а в якісь і мінусовим... навіть при стабільно працюючому підприємстві. Уявіть Один рік ви будували цех.який буде 20 років працювати...отримали мінус.який перекриєте майбутнім плюсом... А от все життя забирати плюс і нічого не модернізувати і так далі-це тільки москалі думали що вміють з газом нафтою...поки не отримали газпром при ціні в 60 доларів за 1000 м3 має без вкладень в силу сибіру-2 і північний потік - мінус 5 млрд доларів.
unicdima написав:Вы же истерите от любого его чиха, любое действие даже его родных или членов команды вызывает у вас потоки пропагандонского вранья и фейков, а тут такое событие. Тут вариант один, вас там макнули.
ЗП 5-6 тысяч гривен в месяц - не бедность. Макнули вас, зефилы От души так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой