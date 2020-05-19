Додано: Сер 20 тра, 2020 18:57

несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их “дожмем”, и банки не будут столь осторожными, выдавая кредиты нашему населению.

У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не является показателем бедности”

На уточняющий вопрос, будет ли точно он баллотироваться на второй президентский срок, Зеленский ответил: "Подумаю!"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Оман была частной, и рассказал ее детали.

«Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно», - сказал он.

НеКратко. 2020-05-20. Хорошая датаВчерашняя пресс-конференция о записях с якобы переговорами Порошенко-Байден была проведена именно под сегодняшнюю пресс-конференцию БубочкиWTF ??Бубочка ставит в упрёк банковской системе, что она независимая ? и не хочет раздавать налево и направо кредиты ?Я слушал эту фразу Бубочки о независимости БС, там было столько ненавистиКак закончить эпоху бедности ?Да очень просто, объявить, что ЗП 5-6 тысяч гривен = это не бедностьОпять будут дожимать банковскую систему, чтобы Бубочка хороший, а банки все плохие ?Ну кто бы сомневался, он побежит на второй срок, несмотря на своё обещание одной каденции. Он уже вошёл во вкус властиЕсли частная, почему не отображено в декларацииОбъясните кто-нибудь этому юристу, что юридические производства не означаете бандит.И Бубочка молчит о Тищенко, с которым садится за один столПо сути, хотят из УкрПочты сделать такой банк, который вообще невозможно проконтролировать.Самое шикарное, привлекать депозиты УП может, а кредиты выдавать непосредственно УП - нет.Какая тема для грандиозного кидка.Вся пресс-конференция Бубочка - это сеанс его собственного нарциссизма. Он хороший, он столько делает. Он с covid-19 борется, он с МВФ проводит переговоры, он, везде он.Наобещал опять с три короба, когда реально ж*** с гос.бюджетомНе говоря уже о том, что на пресс-конференцию критически настроенным журналистам отказали в аккредитации. Зато Гордон светил своей лысиной, Шарий.нет шарились.И большинство журналистов либо не имело масок совсем, либо на шею оделиЯ остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами