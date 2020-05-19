RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6144614561466147>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы),
Совок
Скільки разів тобі повторювати
1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти
2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати...
А то
Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.


* Захоче оправдати свій сволочизм - скаже вон 30 гірших від мене
Захоче стати кращою - скаже-дуже постараюсь робити як три кращих...* (c) будивельник

Опять тупой ларечник-мильйонер оправдывается совком (забрать у олигархов) и рашкой (рфия танками влияет).

Редкий тупень...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22974
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:51

  Shram написав:Ну а кто бы сомневался - русское ФСБнаследницаКГБ во всём виновато оно.


А, так оно тебе зарплату перестало платить? Какой там у тебя счет в Уфе, давай я тебе денег переведу, чтоб ты по помойкам не лазил.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:51

  budivelnik написав:2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе


Очередная ложь базарной балаболки. Свободный денежный поток Метинвеста от деятельности за 2018-й - 1,463 млрд долларов, ДТЭКа - 867 млн долларов. Суммарно - 2,33 млрд долларов (за 2019-й не даю, так как еще нет результатов ДТЭКа).

В пересчете на каждого украинца - это 63 доллара. И не разово, а ежегодно. И не по всем олигархам, а только по одному. Еще и не всем его активам, а только основным.

Ты хоть можешь себе представить, как крупно только что наврал??? Я не призываю никого раскулачить, а лишь акцентирую на том, что ты сильно (и намеренно) преуменьшаешь роль диспропорционального распределения национального богатства.

А ведь указанные бизнесы - это все прихватизированное советсткое наследие! Это не бизнес, в основе которого лежит новация, и на прибыль от которого не вправе рассчитывать никто, кроме его создателя. Это то, что построено всеми украинцами, а сегодня разворовывается "избранными"
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 тра, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5683
З нами з: 02.05.18
Подякував: 977 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:52

  Tegularius написав: Россия тоже давала немало денег (вспомните 15 млрд., обещанные Януковичу).


Да, для рашки "обещать" и "давать" это, наверное, одно и то же. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:54

  zРадио написав:
Не позорь украинский язык и Украину, ксенофоб - выбирай выражения.

А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, они на заработках на черных работах. По-твоему, это одно и то же?



Этот рагуль по обыкновению несёт чушь т. к. гражданам Украины с еврейскими корнями нет никакого смысла приезжать и работать в Израиле по-черному подвергаясь высылке и пр. прелестям нелегального пребывания. Они элементарно оформят ПМЖ в посольстве Украины в Киеве и получат гражданство по прилёту в Бен Гурион.
Сегодня туда прилетел самолёт https://www.9tv.co.il/item/14110 несмотря на отсутствие регулярного сообщения.
Это именно этнические украинцы, в т. ч. из Львовской области
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3410
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:56

  zРадио написав:А ведь указанные бизнесы - это все прихватизированное советсткое наследие! Это не бизнес, в основе которого лежит новация, и на прибыль от которого не вправе рассчитывать никто, кроме его создателя. Это то, что построено всеми украинцами, а сегодня разворовывается "избранными"


О, узнаю стиль "топ-менеджера". :mrgreen: Интересно он предлагает самого себя раскуркулить.

И логическая ошибка (как у него всегда бывает) - это не было "построено всеми украинцами". И если поступить по-шариковски - "забрать и поделить", то придется поделить между теми, кто создавал.
Соответственно шариковым не достанется, потому что кроме "топ-менеджмента" они ничего создавать не умеют.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5148
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:57

НеКратко. 2020-05-20.

НеКратко. 2020-05-20. Хорошая дата

1) Коротко | "Приговор Порошенко еще впереди". Три часа пресс-конференции Зеленского - за минуту
Вчерашняя пресс-конференция о записях с якобы переговорами Порошенко-Байден была проведена именно под сегодняшнюю пресс-конференцию Бубочки

2) Незаданные вопросы, или На что сегодня не ответил Владимир Зеленский

3) Генпрокурор зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных записей якобы переговоров Порошенко и Байдена - Зеленский

4) Зеленский намерен на техническом уровне "дожать" банковскую систему для расширения кредитования
несмотря на то, что она у нас очень независимая, мы их “дожмем”, и банки не будут столь осторожными, выдавая кредиты нашему населению.

WTF ??
Бубочка ставит в упрёк банковской системе, что она независимая ? и не хочет раздавать налево и направо кредиты ?
Я слушал эту фразу Бубочки о независимости БС, там было столько ненависти

Зарплата в 5-6 тысяч гривен - это не показатель бедности, - Зеленский
У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не является показателем бедности”

Как закончить эпоху бедности ?
Да очень просто, объявить, что ЗП 5-6 тысяч гривен = это не бедность

Президент анонсировал ипотеку под 10% уже в ближайшее время
Опять будут дожимать банковскую систему, чтобы Бубочка хороший, а банки все плохие ?

5) Зеленский заявляет, что ему не хватит одной каденции на посту президента
На уточняющий вопрос, будет ли точно он баллотироваться на второй президентский срок, Зеленский ответил: "Подумаю!"

Ну кто бы сомневался, он побежит на второй срок, несмотря на своё обещание одной каденции. Он уже вошёл во вкус власти

Зеленский рассказал детали своего зимнего визита в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Оман была частной, и рассказал ее детали.

Если частная, почему не отображено в декларации

"Я за один стол с такими бандитами не сяду": Зеленский о мэре Черкасс
«Я даже не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали, это - право народа... Я думаю, что он себя вел некорректно», - сказал он.

Объясните кто-нибудь этому юристу, что юридические производства не означаете бандит.
И Бубочка молчит о Тищенко, с которым садится за один стол

6) Разбор | Главный "сельский банк": Укрпочта готовится к выходу на банковский рынок. НБУ резко против
По сути, хотят из УкрПочты сделать такой банк, который вообще невозможно проконтролировать.
Самое шикарное, привлекать депозиты УП может, а кредиты выдавать непосредственно УП - нет.
Какая тема для грандиозного кидка.

PS. Вся пресс-конференция Бубочка - это сеанс его собственного нарциссизма. Он хороший, он столько делает. Он с covid-19 борется, он с МВФ проводит переговоры, он, везде он.
Наобещал опять с три короба, когда реально ж*** с гос.бюджетом

Не говоря уже о том, что на пресс-конференцию критически настроенным журналистам отказали в аккредитации. Зато Гордон светил своей лысиной, Шарий.нет шарились.
И большинство журналистов либо не имело масок совсем, либо на шею одели

Я остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 31.08.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:00

  innamax2008 написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:умело используют госрегулирование, соцобеспечение (особенно скандинавы),
Совок
Скільки разів тобі повторювати
1 Для того щоб комусь роздати - треба в когось взяти
2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
3 Перш ніж кивати на Швецію - треба щоб ті хто працює-могли заробити так само як і шведи .а вже після того в них забирати...
А то
Протирав штани ніфіга не роблячи-але жити на пенсії хоче як швед.

Вот, в США де*** живут, приняли антитрастовое законодательство для борьбы с олигархами.
Олигархи в Украине ничего не создали, а всё своё состояние украли и доходы от украденных предприятий вкладывают в США, Европе, но не в Украине. Они Украину грабят.


Да он только, как Шариков крайности видит -- типа забрать у олигархов и поделить.

И понятия не имеет о позитивном использовании инструментов регулирования рынка.

Ну а такие тонкие материи, что в развитых странах малый бизнес так развит благодаря уровню развития большого бизнеса (начиная с заказов НИОКР, поставки комплектующих и заканчивая обслуживанием получающих высокие доходы работяг) -- лучше ему не говорить.
Из-за прилавка ларька вся картинка не видна.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22974
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:06

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Розкуркулення Олігархів дозволить роздати по 200 грн на особу один раз в житті-тебе і 12 млн пенсіонерів - це сильно спасе
Очередная ложь базарной балаболки. Свободный денежный поток Метинвеста от деятельности за 2018-й - 1,463 млрд долларов, ДТЭКа - 867 млн долларов. Суммарно - 2,33 млрд долларов (за 2019-й не даю, так как еще нет результатов ДТЭКа).

В пересчете на каждого украинца - это 63 доллара. И не разово, а ежегодно. И не по всем олигархам, а только по одному. Еще и не всем его активам, а только основным.

Ты хоть можешь себе представить, как крупно только что наврал??? Я не призываю никого раскулачить, а лишь акцентирую на том, что ты сильно (и намеренно) преуменьшаешь роль диспропорционального распределения национального богатства.

А ведь указанные бизнесы - это все прихватизированное советсткое наследие! Это не бизнес, в основе которого лежит новация, и на прибыль от которого не вправе рассчитывать никто, кроме его создателя. Это то, что построено всеми украинцами, а сегодня разворовывается "избранными"
1 Хто захоче-той перевірить,що в наступних своїх повідомленнях я виправив 200-400 на 10000-12000 грн
2 Москалику дали завдання палитись по повній.
Я рахував наступним чином
30 років олігархи крали і працювали в Україні.
За 30 років , вся їх власність згідно з рейтингом ФОРБС становить 20 млрд доларів.
20 млрд доларів/40 млн населення=12000 втрат за всі 30 років
або
20 млрд доларів/40 млн населення/30 років = 400 грн щорічних втрат кожного українця
3 Чому в нашого менеджера виплило 63 долара тільки по одному?
А тому що він свідомо маніпулює...
Вільний грошовий потік це
отримане від продажу(продукція+акції)-затрати на поточне виробництво
В якісь періоди він може бути великим.а в якісь і мінусовим... навіть при стабільно працюючому підприємстві.
Уявіть
Один рік ви будували цех.який буде 20 років працювати...отримали мінус.який перекриєте майбутнім плюсом...
А от все життя забирати плюс і нічого не модернізувати і так далі-це тільки москалі думали що вміють з газом нафтою...поки не отримали газпром при ціні в 60 доларів за 1000 м3 має без вкладень в силу сибіру-2 і північний потік - мінус 5 млрд доларів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22848
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:07

  unicdima написав:Вы же истерите от любого его чиха, любое действие даже его родных или членов команды вызывает у вас потоки пропагандонского вранья и фейков, а тут такое событие.
Тут вариант один, вас там макнули.

ЗП 5-6 тысяч гривен в месяц - не бедность. Макнули вас, зефилы :)
От души так :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4557
З нами з: 31.08.09
Подякував: 317 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6144614561466147>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, zРадио і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.