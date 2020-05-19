Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:О, узнаю стиль "топ-менеджера". Интересно он предлагает самого себя раскуркулить.
И логическая ошибка (как у него всегда бывает) - это не было "построено всеми украинцами". И если поступить по-шариковски - "забрать и поделить", то придется поделить между теми, кто создавал. Соответственно шариковым не достанется, потому что кроме "топ-менеджмента" они ничего создавать не умеют.
Тролль, вот это для кого написано? Читаю тебя и вспоминаю, как маленького котенка к туалету приучал - за шкирку и носом в лоток
zРадио написав:Я не призываю никого раскулачить, а лишь акцентирую на том, что ты сильно (и намеренно) преуменьшаешь роль диспропорционального распределения национального богатства.
zРадио написав:Не позорь украинский язык и Украину, ксенофоб - выбирай выражения. А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, они на заработках на черных работах. По-твоему, это одно и то же?
Этот рагуль по обыкновению несёт чушь т. к. гражданам Украины с еврейскими корнями нет никакого смысла приезжать и работать в Израиле по-черному подвергаясь высылке и пр. прелестям нелегального пребывания. Они элементарно оформят ПМЖ в посольстве Украины в Киеве и получат гражданство по прилёту в Бен Гурион. Сегодня туда прилетел самолёт https://www.9tv.co.il/item/14110 несмотря на отсутствие регулярного сообщения. Это именно этнические украинцы, в т. ч. из Львовской области
Ви мені з хворої голови на здорову-не перекладайте 1 Якщо під час карантину прилетів літак - то там офіційно запрошені працівники... 2 В Україні 200 000 євреїв працює і в дупі бачили Ізраїль
Але ж я на підставі цього не стверджую що Ізраїль це клоака... А шапо з штанів вискакує приводячи приклад роботи 20000(тобто в 10 разів менше) українців в Ізраїлі і цим аргументує що погано в Україні.
В Україні погано казахо/московським жидам...а євреям в Україні ще ой як добре. в них і Президент єврей, і Беня точно не українець...
andrijk777 написав:Я згідний що у нас немає ринку - навіщо ви це 100 разів повторюєте?
Если согласны с тем, что рынка нет, так что за глупый спор про мифическую рыночную цену в стране, где нет рынка, и цена устанавливается непонятно кем Порошенко, Вовком или кто сейчас ? Какой то чистый оксюморон.
Ви не правильно розумієте "розкуркулення олігархів". Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей і преференцій від влади, тобто модернізувати. А відбирати для того чи ні власність, треба подумати. Власнику можна законодавчо створити відповідні умови, щоб він був вимушений модернізувати чи продав іншому, ефективнішому власнику. Або взагалі закрив збиткове підприємство. Можна і націоналізувати з подальшим продажем новому, ефективному власнику. Адже головна причина неефективності і небажання модернізувати - монополізація і відсутність конкуренції і ринку. Олігархи не створювали ці підприємста, інфраструктуру, а прихватизували. І не бажаючи вкладати гроші в модернізацію, експлуатують дешеву робочу силу і отримують преференції від влади, що є клановою. Була б справжня конкуренція і ринок, вони б цієї конкуренції не витримали. Тобто клани, олігархи - є головним гальмом розвитку виробничих сил. Вони живляться з того, що створили монопольне середовище для себе, не зацікавлені в рівних правилах гри, існування справжнього ринку і конкуренції. Олігархи монополізували владу і блокують законодавчі рішення, що здатні створити рівні правила, конкурентне середовище, власне ринок, як такий. Є певні галузі, що є монополіями і споживач не може обрати послугу вільно, лише за монопольною ціною. Тобто відсутність прозорості, рівних правил гри, кланова система і олігархія - головні причини занепаду, а не міфічні халявщики і протирачі штанів. Вони лише є у Вашій фантазії. В реальності ж створилися два паралельні світи: люди, що виживають самі по собі і владна верхівка, що експлуатує ресурси країни в цілому. Але експлуатує не цивілізованно, з прицілом на майбутнє, а по хижацьки - після нас, хос потіп. Це стосується знищення природніх ресурсів, рік, морів, водоймищ, лісів, корисних копалин...Все підпорядковане моментальному збагаченню одиниць, за рахунок позбавлення права на гідне життя нашої країни. А Ви одне і теж заладили, як платівка заїзджена: "Халявщики, халявщики"... Я розумію, що файно себе відчувати успішним і повчати, обзивати інших, на тлі зубожіння багатьох, але це не змінює загальну ситуацію. Успішні люди є, були і будуть, навіть в найскрутніші часи. Але більшість людей, це пересічні обиватєлі, без праці якої теж не можна обійтися. Так, є серед них і ледачі і працьовиті, добрі й злі...різні. Але треба працювати з тим матеріалом що є. Народ наш не нероба, а працьовитий в переважній більшості. Так що припиняйте цю риторику і досить чванитися...Шана і повага Вам за Ваш особистий успіх в складних умовах, але навчіться ставититися до інших людей з повагою. Бо тут немає жодного форумчанина, якого б Ви не обізвали і не намагалися принизити. Добра Вам! Будьте добріші до людей! І залиште право на помилку собі й іншим. Ви не всєзнайка і не володієте монополією на Істину. Справжня Істина лише у Слові Божому і заповідях.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 20 тра, 2020 19:26, всього редагувалось 4 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
budivelnik написав:1 Хто захоче-той перевірить,що в наступних своїх повідомленнях я виправив 200-400 на 10000-12000 грн
ЛОЖЬ - ты исправился не в последующих сообщениях, а отредактировал оригинальное. Извини, не имею привычки перечитывать твои перлы - одного раза более, чем достаточно
budivelnik написав:Я рахував наступним чином 30 років олігархи крали і працювали в Україні. За 30 років , вся їх власність згідно з рейтингом ФОРБС становить 20 млрд доларів. 20 млрд доларів/40 млн населення=12000 втрат за всі 30 років або 20 млрд доларів/40 млн населення/30 років = 400 грн щорічних втрат кожного українця
НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ - Форбс публикует только то, что может доказать, во избежание юридических тяжб с богатеями.
budivelnik написав:3 Чому в нашого менеджера виплило 63 долара тільки по одному? А тому що він свідомо маніпулює... Вільний грошовий потік це отримане від продажу(продукція+акції)-затрати на поточне виробництво
Козак-характерник написав:Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей
З точки зору місцевих люмпенів - я олігарх З точки зору 10 млн пенсіонерів - я взагалі кровопийця і міг би з ними поділитись.... От тільки питання. Забрати (зломати те що в мене працює) - любий дурень зможе(особливо коли за спиною в цього дурня буде Держава) А от змусити мене працювати так само ефективно і сплачувати по 1000 грн/добу податків - навіть йоська жорстокий не зможе.
Козак-характерник написав:Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей
З точки зору місцевих люмпенів - я олігарх З точки зору 10 млн пенсіонерів - я взагалі кровопийця і міг би з ними поділитись.... От тільки питання. Забрати (зломати те що в мене працює) - любий дурень зможе(особливо коли за спиною в цього дурня буде Держава) А от змусити мене працювати так само ефективно і сплачувати по 1000 грн/добу податків - навіть йоська жорстокий не зможе.
Будьте добріші!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
pesikot написав:Вся пресс-конференция Бубочка - это сеанс его собственного нарциссизма. Он хороший, он столько делает. Он с covid-19 борется, он с МВФ проводит переговоры, он, везде он. Наобещал опять с три короба, когда реально ж*** с гос.бюджетом
Редкий случай объективной оценки происходящего со стороны песикота. Зелю уже по темечко окунули в ту самую теплую ванну, в которую он по прежним собственным утверждениям никогда не попадет...
pesikot написав:Я остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами
Ой, приехали - где ж ты был в 2014, когда профессионалов поголовно люстрировали, а их места заняли майданные доярки?