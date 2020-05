Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6145614661476148> Додано: Сер 20 тра, 2020 19:08 Sommer написав: О, узнаю стиль "топ-менеджера". Интересно он предлагает самого себя раскуркулить.



И логическая ошибка (как у него всегда бывает) - это не было "построено всеми украинцами". И если поступить по-шариковски - "забрать и поделить", то придется поделить между теми, кто создавал.

Тролль, вот это для кого написано? Читаю тебя и вспоминаю, как маленького котенка к туалету приучал - за шкирку и носом в лоток



zРадио написав: Я не призываю никого раскулачить , а лишь акцентирую на том, что ты сильно (и намеренно) преуменьшаешь роль диспропорционального распределения национального богатства.

Не позорь украинский язык и Украину, ксенофоб - выбирай выражения.

А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, они на заработках на черных работах. По-твоему, это одно и то же?

А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, они на заработках на черных работах. По-твоему, это одно и то же? Не позорь украинский язык и Украину, ксенофоб - выбирай выражения.А если по сути - в Украине работают евреи-граждане Украины, они у себя дома. В Израиле же работают украинцы-неграждане Израиля, они на заработках на черных работах. По-твоему, это одно и то же? Этот рагуль по обыкновению несёт чушь т. к. гражданам Украины с еврейскими корнями нет никакого смысла приезжать и работать в Израиле по-черному подвергаясь высылке и пр. прелестям нелегального пребывания. Они элементарно оформят ПМЖ в посольстве Украины в Киеве и получат гражданство по прилёту в Бен Гурион.

Сегодня туда прилетел самолёт https://www.9tv.co.il/item/14110 несмотря на отсутствие регулярного сообщения.

1 Якщо під час карантину прилетів літак - то там офіційно запрошені працівники...

2 В Україні 200 000 євреїв працює і в дупі бачили Ізраїль



Але ж я на підставі цього не стверджую що Ізраїль це клоака...

А шапо з штанів вискакує приводячи приклад роботи 20000(тобто в 10 разів менше) українців в Ізраїлі і цим аргументує що погано в Україні.



http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:19 freeze написав: andrijk777 написав: Я згідний що у нас немає ринку - навіщо ви це 100 разів повторюєте?



Если согласны с тем, что рынка нет, так что за глупый спор про мифическую рыночную цену в стране, где нет рынка, и цена устанавливается непонятно кем Порошенко, Вовком или кто сейчас ?

Абсурдность поражает. Абсурдность поражает. detroytred

Повідомлень: 22974 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:20 budivelnik написав: розкуркулення олігархів

розкуркулення олігархів

Ви не правильно розумієте "розкуркулення олігархів". Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей і преференцій від влади, тобто модернізувати. А відбирати для того чи ні власність, треба подумати. Власнику можна законодавчо створити відповідні умови, щоб він був вимушений модернізувати чи продав іншому, ефективнішому власнику. Або взагалі закрив збиткове підприємство. Можна і націоналізувати з подальшим продажем новому, ефективному власнику. Адже головна причина неефективності і небажання модернізувати - монополізація і відсутність конкуренції і ринку. Олігархи не створювали ці підприємста, інфраструктуру, а прихватизували. І не бажаючи вкладати гроші в модернізацію, експлуатують дешеву робочу силу і отримують преференції від влади, що є клановою. Була б справжня конкуренція і ринок, вони б цієї конкуренції не витримали. Тобто клани, олігархи - є головним гальмом розвитку виробничих сил. Вони живляться з того, що створили монопольне середовище для себе, не зацікавлені в рівних правилах гри, існування справжнього ринку і конкуренції. Олігархи монополізували владу і блокують законодавчі рішення, що здатні створити рівні правила, конкурентне середовище, власне ринок, як такий. Є певні галузі, що є монополіями і споживач не може обрати послугу вільно, лише за монопольною ціною. Тобто відсутність прозорості, рівних правил гри, кланова система і олігархія - головні причини занепаду, а не міфічні халявщики і протирачі штанів. Вони лише є у Вашій фантазії. В реальності ж створилися два паралельні світи: люди, що виживають самі по собі і владна верхівка, що експлуатує ресурси країни в цілому. Але експлуатує не цивілізованно, з прицілом на майбутнє, а по хижацьки - після нас, хос потіп. Це стосується знищення природніх ресурсів, рік, морів, водоймищ, лісів, корисних копалин...Все підпорядковане моментальному збагаченню одиниць, за рахунок позбавлення права на гідне життя нашої країни. А Ви одне і теж заладили, як платівка заїзджена: "Халявщики, халявщики"... Я розумію, що файно себе відчувати успішним і повчати, обзивати інших, на тлі зубожіння багатьох, але це не змінює загальну ситуацію. Успішні люди є, були і будуть, навіть в найскрутніші часи. Але більшість людей, це пересічні обиватєлі, без праці якої теж не можна обійтися. Так, є серед них і ледачі і працьовиті, добрі й злі...різні. Але треба працювати з тим матеріалом що є. Народ наш не нероба, а працьовитий в переважній більшості. Так що припиняйте цю риторику і досить чванитися...Шана і повага Вам за Ваш особистий успіх в складних умовах, але навчіться ставититися до інших людей з повагою. Бо тут немає жодного форумчанина, якого б Ви не обізвали і не намагалися принизити. Добра Вам! Будьте добріші до людей! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.

Повідомлень: 28574 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:22 budivelnik написав: 1 Хто захоче-той перевірить,що в наступних своїх повідомленнях я виправив 200-400 на 10000-12000 грн

1 Хто захоче-той перевірить,що в наступних своїх повідомленнях я виправив 200-400 на 10000-12000 грн



ЛОЖЬ - ты исправился не в последующих сообщениях, а отредактировал оригинальное. Извини, не имею привычки перечитывать твои перлы - одного раза более, чем достаточно



budivelnik написав: Я рахував наступним чином

30 років олігархи крали і працювали в Україні.

За 30 років , вся їх власність згідно з рейтингом ФОРБС становить 20 млрд доларів.

20 млрд доларів/40 млн населення=12000 втрат за всі 30 років

або

20 млрд доларів/40 млн населення/30 років = 400 грн щорічних втрат кожного українця

НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ - Форбс публикует только то, что может доказать, во избежание юридических тяжб с богатеями.



budivelnik написав: 3 Чому в нашого менеджера виплило 63 долара тільки по одному?

А тому що він свідомо маніпулює...

Вільний грошовий потік це

отримане від продажу(продукція+акції)-затрати на поточне виробництво

НЕВЕЖЕСТВО - Free cash flow (FCF) represents the cash a company generates after accounting for cash outflows to support operations and maintain its capital assets.

Повідомлень: 5689 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:24 Козак-характерник написав: Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей З точки зору місцевих люмпенів - я олігарх

З точки зору 10 млн пенсіонерів - я взагалі кровопийця і міг би з ними поділитись....

От тільки питання.

Забрати (зломати те що в мене працює) - любий дурень зможе(особливо коли за спиною в цього дурня буде Держава)

Повідомлень: 22850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:26 budivelnik написав: З точки зору місцевих люмпенів - я олігарх

З точки зору 10 млн пенсіонерів - я взагалі кровопийця і міг би з ними поділитись....

Бизнесмен, миллиардер, филантроп и плейбой (с)

Повідомлень: 5689 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:27 zРадио

А що не правильно

в мене гугл каже

Вільний грошовий потік (FCF) являє собою грошові кошти, які компанія отримує після обліку грошових потоків для підтримки операцій та підтримки своїх капітальних активів. Тільки тобі цей переклад як серпом по яйцях,тому ти його в англійській мові привів,надіючись що я такий самий лінивий як і твої москалики...

Повідомлень: 22850 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:27 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей Питання не у відібрати та поділити, а питання як примусити працювати ефективніше, а не за рахунок екслуатації людей З точки зору місцевих люмпенів - я олігарх

З точки зору 10 млн пенсіонерів - я взагалі кровопийця і міг би з ними поділитись....

От тільки питання.

Забрати (зломати те що в мене працює) - любий дурень зможе(особливо коли за спиною в цього дурня буде Держава)

Будьте добріші!

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.

Повідомлень: 28574 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 19:32 pesikot написав: Вся пресс-конференция Бубочка - это сеанс его собственного нарциссизма. Он хороший, он столько делает. Он с covid-19 борется, он с МВФ проводит переговоры, он, везде он.

Наобещал опять с три короба, когда реально ж*** с гос.бюджетом

Редкий случай объективной оценки происходящего со стороны песикота. Зелю уже по темечко окунули в ту самую теплую ванну, в которую он по прежним собственным утверждениям никогда не попадет...



pesikot написав: Я остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами Я остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами



Ой, приехали - где ж ты был в 2014, когда профессионалов поголовно люстрировали, а их места заняли майданные доярки? Редкий случай объективной оценки происходящего со стороны песикота. Зелю уже по темечко окунули в ту самую теплую ванну, в которую он по прежним собственным утверждениям никогда не попадет...Ой, приехали - где ж ты был в 2014, когда профессионалов поголовно люстрировали, а их места заняли майданные доярки? zРадио

