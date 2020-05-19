Я когда читаю опусы этого гривневого миллионера вспоминаю "Золотой телёнок" и то, что сказал О. Бендер Шуре Балаганову "В Черноморске и до революции человек с 10000 считался миллионером"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:34
Я когда читаю опусы этого гривневого миллионера вспоминаю "Золотой телёнок" и то, что сказал О. Бендер Шуре Балаганову "В Черноморске и до революции человек с 10000 считался миллионером"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:40
Не пались ты так, невежда. Поддержка капитальных фондов - это амортизационные расходы по понесенным инвестициям. Из FCF платятся дивиденды, это не маркер операционной эффективности (в отличие от EBITDA, например), это bottom-line показатель, который используется для оценки возвратности вложений. Это то, что можно изъять из бизнеса, не нанеся ущерб его деятельности - ни операционной, ни ивестиционной
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:42
Re: Політичні дискусії
1 Після того , як в бізнес вже вкладено скільки млрд?
2 Вільний грошовий потік постійно на одному рівні.чи періодично потрапляє в мінусові значення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:43
Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:44
Розказав народу що 2+2=4. Якщо рейтинг 10-15-16 то шансів на перемогу немає. А право йти чи ні президент звичайно має, і не Зе це вирішувати.
І взагалі "підтримка суспільства" це не юридичне поняття, тільки вибори вирішують кого підтримує народ, а не "центри Розумкова".
Коротше не стримав своєї обіцянки(а обіцяв він дуже мало), що він йде на один строк.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:51
+++
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:01
Я даже не буду спрашивать, где тебе доярки мерещились, я спрошу почему после "жуткого майдана" экономика росла, а при профезеоналах из 95-го она падает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15
Все ты понял. Доярки - это фигуральное определение низкого качества пост-революционного государственного менеджмента.
Что касается майдана - экономика сначала после него падала. И далеко не все получится список на российскую агрессию. Был еще и банальный дерибан ЗВР с помощью эмиссии и продажи ничем не обеспеченной ликвидности своим же подельникам на межбанке в обмен на валюту из закромов...
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:24
Re: Політичні дискусії
Кстати пресс-конференция показала, что у журналистов и общества начисто пропал интерес к церквям, вообще пропал, ни разу никто не вспомнил ни Томос, ни ПЦУ, ни УПЦ, ни Варфоломея.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:59
Ну вот пришел Моника с высокопрофессиональными и натренированными слугами.
Что ж она не растет-то?
Еще 100 дней надо дать? Или второй срок сразу?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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