"Я думаю, что любой президент, который имеет 10, 15 или 16 процентов в начале любой кампании предвыборной, если он именно такой процент, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит одно - общество не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (баллотироваться). Буду думать", - сказал Зеленский.