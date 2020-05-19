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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6145614661476148
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:34

  zРадио написав:
  budivelnik написав:З точки зору місцевих люмпенів - я олігарх
З точки зору 10 млн пенсіонерів - я взагалі кровопийця і міг би з ними поділитись....


Бизнесмен, миллиардер, филантроп и плейбой (с) :lol: :lol: :lol:


Я когда читаю опусы этого гривневого миллионера вспоминаю "Золотой телёнок" и то, что сказал О. Бендер Шуре Балаганову "В Черноморске и до революции человек с 10000 считался миллионером"
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:40

  budivelnik написав:zРадио
А що не правильно
в мене гугл каже
Вільний грошовий потік (FCF) являє собою грошові кошти, які компанія отримує після обліку грошових потоків для підтримки операцій та підтримки своїх капітальних активів.
Тільки тобі цей переклад як серпом по яйцях,тому ти його в англійській мові привів,надіючись що я такий самий лінивий як і твої москалики...
Бачиш - не вийшло.


Не пались ты так, невежда. Поддержка капитальных фондов - это амортизационные расходы по понесенным инвестициям. Из FCF платятся дивиденды, это не маркер операционной эффективности (в отличие от EBITDA, например), это bottom-line показатель, который используется для оценки возвратности вложений. Это то, что можно изъять из бизнеса, не нанеся ущерб его деятельности - ни операционной, ни ивестиционной
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это то, что можно изъять из бизнеса, не нанеся ущерб его деятельности, ни операционной, ни ивестиционной
1 Після того , як в бізнес вже вкладено скільки млрд?
2 Вільний грошовий потік постійно на одному рівні.чи періодично потрапляє в мінусові значення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:43

  zРадио написав:
Редкий случай объективной оценки происходящего со стороны песикота. Зелю уже по темечко окунули в ту самую теплую ванну, в которую он по прежним собственным утверждениям никогда не попадет...


Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:44


"Я думаю, что любой президент, который имеет 10, 15 или 16 процентов в начале любой кампании предвыборной, если он именно такой процент, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит одно - общество не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (баллотироваться). Буду думать", - сказал Зеленский.

Розказав народу що 2+2=4. Якщо рейтинг 10-15-16 то шансів на перемогу немає. А право йти чи ні президент звичайно має, і не Зе це вирішувати.
І взагалі "підтримка суспільства" це не юридичне поняття, тільки вибори вирішують кого підтримує народ, а не "центри Розумкова".
Коротше не стримав своєї обіцянки(а обіцяв він дуже мало), що він йде на один строк.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:51

  shapo написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:З точки зору місцевих люмпенів - я олігарх
З точки зору 10 млн пенсіонерів - я взагалі кровопийця і міг би з ними поділитись....


Бизнесмен, миллиардер, филантроп и плейбой (с) :lol: :lol: :lol:


Я когда читаю опусы этого гривневого миллионера вспоминаю "Золотой телёнок" и то, что сказал О. Бендер Шуре Балаганову "В Черноморске и до революции человек с 10000 считался миллионером"


+++ :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:01

  zРадио написав:
  pesikot написав:Я остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами


Ой, приехали - где ж ты был в 2014, когда профессионалов поголовно люстрировали, а их места заняли майданные доярки?


Я даже не буду спрашивать, где тебе доярки мерещились, я спрошу почему после "жуткого майдана" экономика росла, а при профезеоналах из 95-го она падает?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Я остаюсь при своём мнении - лучше иметь дело с пьяными профессионалами, чем с трезвыми идиотами


Ой, приехали - где ж ты был в 2014, когда профессионалов поголовно люстрировали, а их места заняли майданные доярки?


Я даже не буду спрашивать, где тебе доярки мерещились, я спрошу почему после "жуткого майдана" экономика росла, а при профезеоналах из 95-го она падает?


Все ты понял. Доярки - это фигуральное определение низкого качества пост-революционного государственного менеджмента.

Что касается майдана - экономика сначала после него падала. И далеко не все получится список на российскую агрессию. Был еще и банальный дерибан ЗВР с помощью эмиссии и продажи ничем не обеспеченной ликвидности своим же подельникам на межбанке в обмен на валюту из закромов...
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:24

Re: Політичні дискусії

Кстати пресс-конференция показала, что у журналистов и общества начисто пропал интерес к церквям, вообще пропал, ни разу никто не вспомнил ни Томос, ни ПЦУ, ни УПЦ, ни Варфоломея.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:59

  zРадио написав:
  Sommer написав:Я даже не буду спрашивать, где тебе доярки мерещились, я спрошу почему после "жуткого майдана" экономика росла, а при профезеоналах из 95-го она падает?

Что касается майдана - экономика сначала после него падала.

Ну вот пришел Моника с высокопрофессиональными и натренированными слугами.
Что ж она не растет-то?
Еще 100 дней надо дать? Или второй срок сразу? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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