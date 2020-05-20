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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6146614761486149 Додано: Сер 20 тра, 2020 21:00 freeze написав: Кстати пресс-конференция показала, что у журналистов и общества начисто пропал интерес к церквям, вообще пропал, ни разу никто не вспомнил ни Томос, ни ПЦУ, ни УПЦ, ни Варфоломея. Кстати пресс-конференция показала, что у журналистов и общества начисто пропал интерес к церквям, вообще пропал, ни разу никто не вспомнил ни Томос, ни ПЦУ, ни УПЦ, ни Варфоломея.



Естественно. У Моники от неприятных вопросов недержание случается, а бронированные памперсы ему неудобны.

Непонятно, как вообще вопрос про Оман пропустили, его здорово на нем расколбасило. Естественно. У Моники от неприятных вопросов недержание случается, а бронированные памперсы ему неудобны.Непонятно, как вообще вопрос про Оман пропустили, его здорово на нем расколбасило. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5151 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 21:27 Schmit

Повідомлень: 1287 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 21:27 zРадио написав: Редкий случай объективной оценки происходящего со стороны песикота. Зелю уже по темечко окунули в ту самую теплую ванну, в которую он по прежним собственным утверждениям никогда не попадет...

Редкий случай объективной оценки происходящего со стороны песикота. Зелю уже по темечко окунули в ту самую теплую ванну, в которую он по прежним собственным утверждениям никогда не попадет...

Где и кто окунул ? Тут Бубочке пишут дифирамбы с утра до вечера.

freeze, ЛАД и ты, уже и не знаете как облизнуть Бубочку



zРадио написав: Ой, приехали - где ж ты был в 2014, когда профессионалов поголовно люстрировали, а их места заняли майданные доярки? Ой, приехали - где ж ты был в 2014, когда профессионалов поголовно люстрировали, а их места заняли майданные доярки?

Есть ещё пьяные идиоты, к которым относишься ты



Так что, давай примеры, как ты Зелю окунаешь. А так же примеры всей вашей братии.

А то трындеть - не мешки таскать Где и кто окунул ? Тут Бубочке пишут дифирамбы с утра до вечера.и ты, уже и не знаете как облизнуть БубочкуЕсть ещё пьяные идиоты, к которым относишься тыТак что, давай примеры, как ты Зелю окунаешь. А так же примеры всей вашей братии.А то трындеть - не мешки таскать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4562 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 21:34 shapo написав:

Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение

Ты пишешь ровно то, что излагает российская пропаганда. Добуквенно

Главное, побольше эмоциональных слов.

А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.

Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист Ты пишешь ровно то, что излагает российская пропаганда. ДобуквенноГлавное, побольше эмоциональных слов.А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4562 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 21:40 freeze написав: Кстати пресс-конференция показала, что у журналистов и общества начисто пропал интерес к церквям, вообще пропал, ни разу никто не вспомнил ни Томос, ни ПЦУ, ни УПЦ, ни Варфоломея. Кстати пресс-конференция показала, что у журналистов и общества начисто пропал интерес к церквям, вообще пропал, ни разу никто не вспомнил ни Томос, ни ПЦУ, ни УПЦ, ни Варфоломея.

Коллега freeze, собрали лояльных журналистов, неугодных убрали.

Лояльные что, будут задать такие неудобные вопросы ?



Я вам давно говорю, не пытайтесь желаемое выдать за действительное.

Вас Стерненко этому не научил ? Коллега, собрали лояльных журналистов, неугодных убрали.Лояльные что, будут задать такие неудобные вопросы ?Я вам давно говорю, не пытайтесь желаемое выдать за действительное.Вас Стерненко этому не научил ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4562 З нами з: 31.08.09 Подякував: 318 раз. Подякували: 966 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 22:05 pesikot написав: Тут Бубочке пишут дифирамбы с утра до вечера.

freeze, ЛАД и ты, уже и не знаете как облизнуть Бубочку

Тут Бубочке пишут дифирамбы с утра до вечера.и ты, уже и не знаете как облизнуть Бубочку



Ахахах. Смешной ты. Покажи хоть одну дифирамбу, давай!



Да и как дифирамбы на этом форуме, даже если бы их кто-то строчил здесь, могут повлиять на мировосприятие Зеленского? Поверь, он тут не появляется



Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...



pesikot написав: Есть ещё пьяные идиоты, к которым относишься ты

Есть ещё пьяные идиоты, к которым относишься ты



За словами следи, инфицированный вирусом Petya Ахахах. Смешной ты. Покажи хоть одну дифирамбу, давай!Да и как дифирамбы на этом форуме, даже если бы их кто-то строчил здесь, могут повлиять на мировосприятие Зеленского? Поверь, он тут не появляетсяЭто нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...За словами следи, инфицированный вирусом Petya zРадио

Повідомлень: 5693 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 22:16 Слухати серце Дуже цікаві думки про найважливішу роль душі висловлені у книзі

американських дослідників Р. Хенкока, Р. Бьювел, Д. Григзбі «Таємниці

Марса» (М., 2000. – С. 381-383, 394). Зокрема, автори підкреслюють: «Сама

реальність таємнича. Жодна людина не має істинного уявлення про те, чи має

життя якесь трансцендентальне призначення чи не має. Тому ми не бачимо

підстав для того, щоб одразу відкидати учення стародавніх в тому плані, що

Людина є стрижнем великого космічного конфлікту. Ворожі сили тьми і

світла, заперечення і прославлення, ненависті і любові ведуть боротьбу за

перемогу над її душею, бо така перемога вирішить долю даного створеного

Всесвіту і визначить характер всіх Всесвітів, яким ще належить утворитися.

Світло бере гору, коли розум і пам'ять культивуються серед людей,

дозволяючи їм відвернути свою увагу від чисто матеріальних турбот і

удосконалювати свій дух. Нам здається, що перша половина третього

тисячоліття стане визначальною епохою в історії людства, яка зажадає не

просто зміну політики, зміни стратегії або зміни бюджетних пріоритетів, хоча

є безперечна потреба у всьому цьому, але і зміни самої душі.

Значною мірою, вважали стародавні, нашу реальність визначає той

вибір, який ми робимо.



Що трапилося з людською душею, якщо людина, яка стверджує, що діє

в ім'я Бога, настільки схильна до ненависті, що може убити дитину, ударивши

її головою об стінку, і перерізати горло її матері? Що трапилося з людською

душею, якщо дорослі люди... настільки закохані у гріх, що одержують

сексуальне задоволення від викрадення, тортур, зґвалтування і вбивства

дітей? Подібні жахи сталі звичайною справою в Європі і США в кінці

другого тисячоліття. Ми лише хочемо підкреслити, що рід, який відчуває

подібний потяг до мороку, навряд чи здатний відповісти на виклик

Галактики...».



Продовження цієї ж думки міститься у книзі С. М. Зигуненка «XX

століття: хроніка нез'ясованого. Таємниці космосу: сенсації наших днів» (М.,

2000. – С. 306-307).



Зокрема, автор пише: «Схоже, ми з вами є своєрідним яблуком розбрату

як мінімум між двома надцивілізаціями. Вважати так дозволяє Біблія.

Пригадайте, із самого початку в долі людства беруть участь дві сили (в релігії

вони названі Богом і Сатаною). У них різні методи дії, але мета одна –

залучити до себе людську душу. Очевидно, це щось вельми цінне для тих

світів, коли полювання за душею ведеться вдень і вночі, із застосуванням

найрізноманітніших засобів і методів. Саме душі, можливо, служать

основою подальших цивілізацій, що приходять до нас, представниками яких є

алнгели і дияволи, що приходять до нас.



Даючи нестримну волю фантазії, можна припустити, що є не єдиним

постачальником душ. Разом з ним у цій справі беруть участь і представники

інших цивілізацій, які час від часу привозять на Землю (або забирають з

нашої планети землян) для участі в експериментах, так би мовити, для

поліпшення породи, якості цих самих душ.

Пригадайте хоча б про непорочне зачаття. Чи не було воно результатом

іншої, скажімо, хвильової або енергетичної, дії на черево Марії, в результаті

якого і народився Ісус?».



Дуже цікаві гіпотези про людину, її душу висловлені у книзі доктора

філософських наук К. А. Кедрова «Паралельні світи» (М., 2001). Дозволимо

собі процитувати найяскравіші думки ученого: «Ми знаємо, що які б істини

не осявали людство, блискавично вони обростали брехнею. Люди схильні до

помилок, людина – істота, яка помиляється. Нічого страшного в цьому нема.

Але питання в іншому: шукаємо ми істину, чи не хочемо її бачити, не хочемо

її знати (розр. наша – О. П.). Немає ніякого сумніву, що спокуса бісівська

існує в реальності. Більше того, ми можемо навіть сказати, що зараз наше

суспільство, та і не тільки наше, просто охоплене цим безумством. Одна з

відмітних особливостей того, що називається спокусою, це пошуки

матеріальної вигоди» (С. 386).



Який же вихід бачить автор?



Він відповідає так: «Я ще раз з вами погоджуся, що ніякого

ефективного способу розрізнити істину і брехню в природі не існує. Для

цього є людське серце, є людський розум і допомога Божа. Більше нічого

немає. І тому треба слухати – серце, розум і допомогу Божу » Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28575 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6146614761486149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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