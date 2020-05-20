Додано: Сер 20 тра, 2020 22:16

Дуже цікаві думки про найважливішу роль душі висловлені у книзі

американських дослідників Р. Хенкока, Р. Бьювел, Д. Григзбі «Таємниці

Марса» (М., 2000. – С. 381-383, 394). Зокрема, автори підкреслюють: «Сама

реальність таємнича. Жодна людина не має істинного уявлення про те, чи має

життя якесь трансцендентальне призначення чи не має. Тому ми не бачимо

підстав для того, щоб одразу відкидати учення стародавніх в тому плані, що

Людина є стрижнем великого космічного конфлікту. Ворожі сили тьми і

світла, заперечення і прославлення, ненависті і любові ведуть боротьбу за

перемогу над її душею, бо така перемога вирішить долю даного створеного

Всесвіту і визначить характер всіх Всесвітів, яким ще належить утворитися.

Світло бере гору, коли розум і пам'ять культивуються серед людей,

дозволяючи їм відвернути свою увагу від чисто матеріальних турбот і

удосконалювати свій дух. Нам здається, що перша половина третього

тисячоліття стане визначальною епохою в історії людства, яка зажадає не

просто зміну політики, зміни стратегії або зміни бюджетних пріоритетів, хоча

є безперечна потреба у всьому цьому, але і зміни самої душі.

Значною мірою, вважали стародавні, нашу реальність визначає той

вибір, який ми робимо.



Що трапилося з людською душею, якщо людина, яка стверджує, що діє

в ім'я Бога, настільки схильна до ненависті, що може убити дитину, ударивши

її головою об стінку, і перерізати горло її матері? Що трапилося з людською

душею, якщо дорослі люди... настільки закохані у гріх, що одержують

сексуальне задоволення від викрадення, тортур, зґвалтування і вбивства

дітей? Подібні жахи сталі звичайною справою в Європі і США в кінці

другого тисячоліття. Ми лише хочемо підкреслити, що рід, який відчуває

подібний потяг до мороку, навряд чи здатний відповісти на виклик

Галактики...».



Продовження цієї ж думки міститься у книзі С. М. Зигуненка «XX

століття: хроніка нез'ясованого. Таємниці космосу: сенсації наших днів» (М.,

2000. – С. 306-307).



Зокрема, автор пише: «Схоже, ми з вами є своєрідним яблуком розбрату

як мінімум між двома надцивілізаціями. Вважати так дозволяє Біблія.

Пригадайте, із самого початку в долі людства беруть участь дві сили (в релігії

вони названі Богом і Сатаною). У них різні методи дії, але мета одна –

залучити до себе людську душу. Очевидно, це щось вельми цінне для тих

світів, коли полювання за душею ведеться вдень і вночі, із застосуванням

найрізноманітніших засобів і методів. Саме душі, можливо, служать

основою подальших цивілізацій, що приходять до нас, представниками яких є

алнгели і дияволи, що приходять до нас.



Даючи нестримну волю фантазії, можна припустити, що є не єдиним

постачальником душ. Разом з ним у цій справі беруть участь і представники

інших цивілізацій, які час від часу привозять на Землю (або забирають з

нашої планети землян) для участі в експериментах, так би мовити, для

поліпшення породи, якості цих самих душ.

Пригадайте хоча б про непорочне зачаття. Чи не було воно результатом

іншої, скажімо, хвильової або енергетичної, дії на черево Марії, в результаті

якого і народився Ісус?».



Дуже цікаві гіпотези про людину, її душу висловлені у книзі доктора

філософських наук К. А. Кедрова «Паралельні світи» (М., 2001). Дозволимо

собі процитувати найяскравіші думки ученого: «Ми знаємо, що які б істини

не осявали людство, блискавично вони обростали брехнею. Люди схильні до

помилок, людина – істота, яка помиляється. Нічого страшного в цьому нема.

Але питання в іншому: шукаємо ми істину, чи не хочемо її бачити, не хочемо

її знати (розр. наша – О. П.). Немає ніякого сумніву, що спокуса бісівська

існує в реальності. Більше того, ми можемо навіть сказати, що зараз наше

суспільство, та і не тільки наше, просто охоплене цим безумством. Одна з

відмітних особливостей того, що називається спокусою, це пошуки

матеріальної вигоди» (С. 386).



Який же вихід бачить автор?



Він відповідає так: «Я ще раз з вами погоджуся, що ніякого

ефективного способу розрізнити істину і брехню в природі не існує. Для

цього є людське серце, є людський розум і допомога Божа. Більше нічого

немає. І тому треба слухати – серце, розум і допомогу Божу »

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.