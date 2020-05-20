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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6148614961506151> Додано: Сер 20 тра, 2020 22:48 pesikot написав: shapo написав:

Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение

Ты пишешь ровно то, что излагает российская пропаганда. Добуквенно

Главное, побольше эмоциональных слов.

А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.

Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист Ты пишешь ровно то, что излагает российская пропаганда. ДобуквенноГлавное, побольше эмоциональных слов.А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист

Я абсолютно спокойно отношусь к любым народам, но не люблю жулье и проходимцев на любой теме.

Петро шоколадный сделал из очень небольшой части крымских татар какую-то неприкосновенную касту, как и блуждающих активистов.Основная масса крымских татар благополучно осталась в Крыму и живёт душа в душу с оккупантами.

Обманувший избирателей якобы еврей Зеленский продолжает ту же песню финансируя из госбюджета, а не своего кармана частный канал бывшего коллаборанта с российским паспортом.

От того будут дальше кормиться с этого канала небольшая группа журнашлюшек и якобы революционеров или нет не повлияет ни на что - Крым от этого не будет украинским.

Что такое еврейский нацист ты, малограмотное создание, вряд ли сам сформулируешь.

Если я не даю здесь распространять вранье о евреях и Израиле тебе подобным, то это называется пресеканьем лжи, а нацизм это совсем из другой области Я абсолютно спокойно отношусь к любым народам, но не люблю жулье и проходимцев на любой теме.Петро шоколадный сделал из очень небольшой части крымских татар какую-то неприкосновенную касту, как и блуждающих активистов.Основная масса крымских татар благополучно осталась в Крыму и живёт душа в душу с оккупантами.Обманувший избирателей якобы еврей Зеленский продолжает ту же песню финансируя из госбюджета, а не своего кармана частный канал бывшего коллаборанта с российским паспортом.От того будут дальше кормиться с этого канала небольшая группа журнашлюшек и якобы революционеров или нет не повлияет ни на что - Крым от этого не будет украинским.Что такое еврейский нацист ты, малограмотное создание, вряд ли сам сформулируешь.Если я не даю здесь распространять вранье о евреях и Израиле тебе подобным, то это называется пресеканьем лжи, а нацизм это совсем из другой области Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3421 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:04 budivelnik написав: zРадио написав: тут целый Сенат США сына Байдена вызывает на допрос, чтобы проверить , тут целый Сенат США сына Байдена вызывает на допрос, Зверни увагу

Сенат хоче перевірити.а в ольгіно вже твердо переконані...

І звідки ноги фейків ростуть? Знову настамнєт Зверни увагуСенат хоче перевірити.а в ольгіно вже твердо переконані...І звідки ноги фейків ростуть? Знову настамнєт



Что мне нравится в порохоботах, так это "тому що послідовні".

Не проходит и дня с момента очередного зашквара, как достается любимая российская карта



Что касается Сената - да, будут проверять, все верно. Но сам факт внимания уже говорит о наличии веских для того оснований. Тратить время сенаторов по заведомо ложных фактам не станут.



Так что будем посмотреть, как говорится. Я не рад, что Украина снова втянута в американские разборки, но и порохоботам черное белым называть не дам ) Что мне нравится в порохоботах, так это "тому що послідовні".Не проходит и дня с момента очередного зашквара, как достается любимая российская картаЧто касается Сената - да, будут проверять, все верно. Но сам факт внимания уже говорит о наличии веских для того оснований. Тратить время сенаторов по заведомо ложных фактам не станут.Так что будем посмотреть, как говорится. Я не рад, что Украина снова втянута в американские разборки, но и порохоботам черное белым называть не дам ) Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 тра, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5696 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:04 zРадио написав: Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

"Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали... "Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5156 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:05 zРадио написав: Но сам факт внимания уже говорит о наличии веских для того оснований. Но сам факт внимания уже говорит о наличии веских для того оснований. Тобто Трамп вже отримав імпічмент? і його відсторонили від посади Президента? Тобто Трамп вже отримав імпічмент? і його відсторонили від посади Президента? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22852 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:07 Sommer написав: zРадио написав: Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

"Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали... "Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали...



Глупыш, ну где ты там нашел плохих бояр и хорошего царя? Царь сам глуп и недальновиден, если 1) окружил себя плохими людьми и 2) если беспрекословно верит их вракам. Глупыш, ну где ты там нашел плохих бояр и хорошего царя? Царь сам глуп и недальновиден, если 1) окружил себя плохими людьми и 2) если беспрекословно верит их вракам. zРадио

Повідомлень: 5696 З нами з: 02.05.18 Подякував: 977 раз. Подякували: 2132 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:11 zРадио написав: Соммеры и песикоты, умничавшие по поводу якобы фейковости пленок Деркача - тут не то, что мировая пресса на них купилась и напечатала материал... тут целый Сенат США сына Байдена вызывает на допрос, чтобы проверить, какой персональный интерес он преследовал в Украине и есть ли связь с вмешательством его отца в кадровую политику украинской власти.



Senate Panel Approves Subpoena Related to Hunter Biden’s Work in Ukraine

https://www.wsj.com/articles/senate-pan ... 1589990672 Соммеры и песикоты, умничавшие по поводу якобы фейковости пленок Деркача - тут не то, что мировая пресса на них купилась и напечатала материал... тут целый Сенат США сына Байдена вызывает на допрос, чтобы проверить, какой персональный интерес он преследовал в Украине и есть ли связь с вмешательством его отца в кадровую политику украинской власти.



(facepalm)

Все-таки у кремлеботов очень плохо с английским.

Или у них теперь новый словарь в котором "пленки Порошенко" переводятся как "сенатор Джонсон"?



Так что, топ-менеджер, найдешь мне там упоминание пленок? (facepalm)Все-таки у кремлеботов очень плохо с английским.Или у них теперь новый словарь в котором "пленки Порошенко" переводятся как "сенатор Джонсон"?Так что, топ-менеджер, найдешь мне там упоминание пленок? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5156 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:13 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

"Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали... "Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали...



Глупыш, ну где ты там нашел плохих бояр и хорошего царя? Царь сам глуп и недальновиден, если 1) окружил себя плохими людьми и 2) если беспрекословно верит их вракам. Глупыш, ну где ты там нашел плохих бояр и хорошего царя? Царь сам глуп и недальновиден, если 1) окружил себя плохими людьми и 2) если беспрекословно верит их вракам.

Понимаешь ли, тупеныш, если ты всерьез думаешь, что кого-то можно так "оградить от реальности" всего за год, то у меня для тебя плохие новости. Понимаешь ли, тупеныш, если ты всерьез думаешь, что кого-то можно так "оградить от реальности" всего за год, то у меня для тебя плохие новости. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5156 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:27 Schmit написав:

У Олешки очередной приступ ротной диареи

Если пленки озвучил Деркач то это брехня, патамушта у него папа кегебешник

Но больше всего противно это упорное копирование рожи Шария, но порохоботы от этого почему-то наоборот в восторге.

пысы

а говорят, что и Порошенко с Медведчуком кумы и отношения у них и сейчас довольно близкие и Медведчук и во время войны бывал у Порошенка дома.

Шо скажете порохоботы, кум Путина дома у Президента, тут пленки Байдена отдыхают, державна зрада просто зовет за решетку. У Олешки очередной приступ ротной диареиЕсли пленки озвучил Деркач то это брехня, патамушта у него папа кегебешникНо больше всего противно это упорное копирование рожи Шария, но порохоботы от этого почему-то наоборот в восторге.пысыа говорят, что и Порошенко с Медведчуком кумы и отношения у них и сейчас довольно близкие и Медведчук и во время войны бывал у Порошенка дома.Шо скажете порохоботы, кум Путина дома у Президента, тут пленки Байдена отдыхают, державна зрада просто зовет за решетку. unicdima

Повідомлень: 463 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:33 pesikot написав: А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.

Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист

Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды.

И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут?

И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года. Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды.И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут?И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года. Tegularius Повідомлень: 1245 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 23:35 Tegularius написав: pesikot написав: А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.

Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист

Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды.

И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут?

И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года. Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды.И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут?И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года.

Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3421 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6148614961506151> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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