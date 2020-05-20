RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6148614961506151>
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:48

  pesikot написав:
  shapo написав:
Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение

Ты пишешь ровно то, что излагает российская пропаганда. Добуквенно
Главное, побольше эмоциональных слов.
А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.
Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист

Я абсолютно спокойно отношусь к любым народам, но не люблю жулье и проходимцев на любой теме.
Петро шоколадный сделал из очень небольшой части крымских татар какую-то неприкосновенную касту, как и блуждающих активистов.Основная масса крымских татар благополучно осталась в Крыму и живёт душа в душу с оккупантами.
Обманувший избирателей якобы еврей Зеленский продолжает ту же песню финансируя из госбюджета, а не своего кармана частный канал бывшего коллаборанта с российским паспортом.
От того будут дальше кормиться с этого канала небольшая группа журнашлюшек и якобы революционеров или нет не повлияет ни на что - Крым от этого не будет украинским.
Что такое еврейский нацист ты, малограмотное создание, вряд ли сам сформулируешь.
Если я не даю здесь распространять вранье о евреях и Израиле тебе подобным, то это называется пресеканьем лжи, а нацизм это совсем из другой области
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:04

  budivelnik написав:
  zРадио написав:тут целый Сенат США сына Байдена вызывает на допрос, чтобы проверить,
Зверни увагу
Сенат хоче перевірити.а в ольгіно вже твердо переконані...
І звідки ноги фейків ростуть? Знову настамнєт


Что мне нравится в порохоботах, так это "тому що послідовні".
Не проходит и дня с момента очередного зашквара, как достается любимая российская карта :)

Что касается Сената - да, будут проверять, все верно. Но сам факт внимания уже говорит о наличии веских для того оснований. Тратить время сенаторов по заведомо ложных фактам не станут.

Так что будем посмотреть, как говорится. Я не рад, что Украина снова втянута в американские разборки, но и порохоботам черное белым называть не дам )
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 тра, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5696
З нами з: 02.05.18
Подякував: 977 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:04

  zРадио написав:Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

"Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали... :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5156
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:05

  zРадио написав:Но сам факт внимания уже говорит о наличии веских для того оснований.
Тобто Трамп вже отримав імпічмент? і його відсторонили від посади Президента?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22852
З нами з: 15.01.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 2334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:07

  Sommer написав:
  zРадио написав:Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

"Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали... :mrgreen:


Глупыш, ну где ты там нашел плохих бояр и хорошего царя? Царь сам глуп и недальновиден, если 1) окружил себя плохими людьми и 2) если беспрекословно верит их вракам.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5696
З нами з: 02.05.18
Подякував: 977 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:11

  zРадио написав:Соммеры и песикоты, умничавшие по поводу якобы фейковости пленок Деркача - тут не то, что мировая пресса на них купилась и напечатала материал... тут целый Сенат США сына Байдена вызывает на допрос, чтобы проверить, какой персональный интерес он преследовал в Украине и есть ли связь с вмешательством его отца в кадровую политику украинской власти.

Senate Panel Approves Subpoena Related to Hunter Biden’s Work in Ukraine
https://www.wsj.com/articles/senate-pan ... 1589990672


(facepalm)
Все-таки у кремлеботов очень плохо с английским. :mrgreen:
Или у них теперь новый словарь в котором "пленки Порошенко" переводятся как "сенатор Джонсон"? :mrgreen:

Так что, топ-менеджер, найдешь мне там упоминание пленок?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5156
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:13

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Это нужно выяснять, кто в ОП оградил его от реальности - может быть Ермак, а может и кто-то их соросят, чтобы продолжать пилить бабло...

"Царь хороший, бояре ему ничего не рассказывают"? Так зефилы, по-моему Монику еще не облизывали... :mrgreen:


Глупыш, ну где ты там нашел плохих бояр и хорошего царя? Царь сам глуп и недальновиден, если 1) окружил себя плохими людьми и 2) если беспрекословно верит их вракам.

Понимаешь ли, тупеныш, если ты всерьез думаешь, что кого-то можно так "оградить от реальности" всего за год, то у меня для тебя плохие новости.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 5156
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:27

  Schmit написав:

У Олешки очередной приступ ротной диареи :D
Если пленки озвучил Деркач то это брехня, патамушта у него папа кегебешник :D
Но больше всего противно это упорное копирование рожи Шария, но порохоботы от этого почему-то наоборот в восторге.
пысы
а говорят, что и Порошенко с Медведчуком кумы и отношения у них и сейчас довольно близкие и Медведчук и во время войны бывал у Порошенка дома.
Шо скажете порохоботы, кум Путина дома у Президента, тут пленки Байдена отдыхают, державна зрада просто зовет за решетку.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 10.06.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:33

  pesikot написав:А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.
Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист

Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды.
И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут?
И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года.
Tegularius
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 11.02.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:35

  Tegularius написав:
  pesikot написав:А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ.
Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист

Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды.
И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут?
И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года.

Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6148614961506151>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85836)
20.05.2020 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.