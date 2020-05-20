Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав: Вообще непонятно за что на него обижаются порохоботы. Он ведь не их предал и по-прежнему выделяет 50 млн бюджетных денег без какого-либо аудита и последующего отчёта частному каналу бывшему члену компрадорского правительства Крыма с российским паспортом Л. Ислямову изображая неведение
Ты пишешь ровно то, что излагает российская пропаганда. Добуквенно Главное, побольше эмоциональных слов. А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ. Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист
Я абсолютно спокойно отношусь к любым народам, но не люблю жулье и проходимцев на любой теме. Петро шоколадный сделал из очень небольшой части крымских татар какую-то неприкосновенную касту, как и блуждающих активистов.Основная масса крымских татар благополучно осталась в Крыму и живёт душа в душу с оккупантами. Обманувший избирателей якобы еврей Зеленский продолжает ту же песню финансируя из госбюджета, а не своего кармана частный канал бывшего коллаборанта с российским паспортом. От того будут дальше кормиться с этого канала небольшая группа журнашлюшек и якобы революционеров или нет не повлияет ни на что - Крым от этого не будет украинским. Что такое еврейский нацист ты, малограмотное создание, вряд ли сам сформулируешь. Если я не даю здесь распространять вранье о евреях и Израиле тебе подобным, то это называется пресеканьем лжи, а нацизм это совсем из другой области
zРадио написав:Соммеры и песикоты, умничавшие по поводу якобы фейковости пленок Деркача - тут не то, что мировая пресса на них купилась и напечатала материал... тут целый Сенат США сына Байдена вызывает на допрос, чтобы проверить, какой персональный интерес он преследовал в Украине и есть ли связь с вмешательством его отца в кадровую политику украинской власти.
У Олешки очередной приступ ротной диареи Если пленки озвучил Деркач то это брехня, патамушта у него папа кегебешник Но больше всего противно это упорное копирование рожи Шария, но порохоботы от этого почему-то наоборот в восторге. пысы а говорят, что и Порошенко с Медведчуком кумы и отношения у них и сейчас довольно близкие и Медведчук и во время войны бывал у Порошенка дома. Шо скажете порохоботы, кум Путина дома у Президента, тут пленки Байдена отдыхают, державна зрада просто зовет за решетку.
pesikot написав:А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ. Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист
Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды. И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут? И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года.
pesikot написав:А по факту, желание закрыть крымско-татарский канал, как того хочет РФ. Ты ненавидишь крымско-татарских мусульман, ты - еврейский нацист
Включал я тот "крымско-татарский" канал, там на минуту программ о татарах два часа порохоботской политпропаганды. И на каком основании Ленур Ислямов, экс-вице-премьер аннексированного Крыма, представляет крымско-татарский народ? Этот народ его на это уполномачивал? А если завтра Рабинович скажет, что он представляет еврейский народ и попросит у государства денег на еврейский канал - ему тоже дадут? И главное - почему Ислямов до сих пор не арестован по делу о госизмене? На минуточку: он пребывал на одной из главных должностей оккупационной администрации Крыма сразу после его оккупации в апреле-мае 2014 года.
Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова