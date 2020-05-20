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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42
shapo написав:Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова
Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 23:43
freeze написав:
shapo написав:Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова
Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде.
Не знал таких деталей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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