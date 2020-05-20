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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6148614961506151
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42

Re: Політичні дискусії

shapo написав:Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова


Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:43

  freeze написав:
shapo написав:Так тогда и Петра Порошенко нужно было люстрировать за работу в правительстве Азарова


Петя, когда принимали закон о люстрации, посчитал сколько месяцев он служил в правительстве Януковича-Азарова, накинул пару месяцев сверху и изобрел лимит для закона о люстрации, потом протолкнул этот лимит в Раде.

Не знал таких деталей
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:59

  budivelnik написав:
  Shram написав:
  budivelnik написав:Я живу в Україні - краще ніж 70% Ізраїльтян живуть в Ізраїлі..
Мені Україна подобається

И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...


А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране?

Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:17

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  Shram написав:И при этом вы радостно приветствуете того кто суверенитет этой Украины продает в открытую, выпрашивая разрешение на то кого поставить на ту или иную должность.
Да ещё и хвалится перед чужим государственным деятелем тем, что он своё население нагибает по тарифам не на 75% как ему приказали а на 100%.
Вам точно Україна подобається?
1 Є два варіанти поведінки інших держав по відношенню до України
Одна гне свою лінію - з допомогою танків
Друга - даючи гроші...

Питання на засипку - поведінка якої Держави мені подобається більше? І яка Держава робить для України краще (вимагаючи зняти корупціонера ,навіть пропонуючи гроші) , а яка робить гірше (окуповуючи і ставлячи корупціонерів до влади Плотніцкій-захерченко-гоблін-пушилін і вбиваючи наших солдат)
2 на рахунок тарифів
а - у нас найнижчі тарифи в Європі
б - у нас в тарифах найбільша складова податків.а податки це допомога бідним.
Тому я нічого не маю проти росту тарифів ще в 2 рази...при умові ,що весь цей ріст буде перечислений в Бюджет.
А тому кто дает гроши обязательно нужно диктовать кого и кем назначать в стране?
Коли я даю комусь гроші- то або знаю навіщо( і погоджуюсь що це правильно) , або виставляю умови на що і з ким ці гроші можуть бути витрачені.
Чому в інших повинно бути по іншому?
  Shram написав:Если тот кто дает гроши ещё и при этом управляет верхушкой власти и превращает государство Украину в доильный аппарат по выкачиванию денег и ресурсов - то типа не так и обидно за сдачу суверенитета и независимости?
Як мене дістали плакси по справедливості?
1 Що особисто з Вас здоїла США або Україна?
2 Чи користуєтесь Ви можливістю спрощеного оподаткування?
Якщо так - то ви доїте сильніше ніж вас
Якщо ні - чому?
3 Який суверінітет здала Україна США
Американські танки в Криму чи Галичині?
Поляки обіцяли захопити Київ з Лондоном?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6148614961506151
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